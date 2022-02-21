Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 80 разів відкривали вогонь, застосовуючи 152- та 122-мм артилерію і заборонені міномети, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:
Шість разів Красногорівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.
Три рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
Шість разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.
Три рази Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Артема – з мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
Тарамчук - з артилерії калібру 122 мм.
Старомихайтівка - з мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази Світлодарськ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Золоте - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Південне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм.
Три рази Ттроїцьке - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Причепилівку - з артилерії калібру 152 мм.
Павлоріль – з мінометів калібру 82 мм.
Три рази Болотене - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
Кримське - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Лопаскіне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Новогригорівку – з станкових протитанкових гранатометів.
Трудівське - з артилерії калібру 122 мм.
Двічі Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Калинове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Миколаївка – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі НОВОЗВАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Богданівку - з артилерії калібру 122 мм.
Шуми - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Станицю Луганську - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Нбю Йорк - з мінометів калібру 82 мм.
Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
Старий Айдар - з мінометів калібру 120 мм.
Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
Нову Михайлівку - з мінометів калібру 120 мм.
Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.
Залізне – з мінометів калібру 120 мм
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний", - повідомили у штабі.
Також повідомляється, що за поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Піщевик- з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Водяне - з мінометів калібру 120 мм.
Красногорівку - з мінометів калібру 120 мм.
Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.
Сстаницю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.
Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ООС.
Будь ласка, зачекайте...
Горіть у пеклі москалі ! ! !
Каждый выстрел должен получать -- десяти кратную ответку
Только тогда им не будет хотеться стрелять
Они же вывезли ордловцев можно стрелять по батареям в населённых пунктах
Стреляют ордловцы пусть и отвечают за свою --,,работу,,