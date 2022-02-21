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обстріл (20945) поранення (2656) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 80 разів відкривали вогонь, застосовуючи 152- та 122-мм артилерію і заборонені міномети, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 80 разів відкривали вогонь, застосовуючи 152- та 122-мм артилерію і заборонені міномети, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Шість разів Красногорівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.

Три рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

Шість разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.

Три рази Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

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Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Артема – з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

Тарамчук - з артилерії калібру 122 мм.

Старомихайтівка - з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Світлодарськ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Золоте - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Ттроїцьке - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

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Причепилівку - з артилерії калібру 152 мм.

Павлоріль – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Болотене - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Кримське - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Лопаскіне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новогригорівку – з станкових протитанкових гранатометів.

Трудівське - з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Калинове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Миколаївка – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі НОВОЗВАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Богданівку - з артилерії калібру 122 мм.

Шуми - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Станицю Луганську - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Нбю Йорк - з мінометів калібру 82 мм.

Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.

Старий Айдар - з мінометів калібру 120 мм.

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.

Нову Михайлівку - з мінометів калібру 120 мм.

Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.

Залізне – з мінометів калібру 120 мм

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"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що за поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Піщевик- з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Водяне - з мінометів калібру 120 мм.

Красногорівку - з мінометів калібру 120 мм.

Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.

Сстаницю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ООС.

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Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 80 разів відкривали вогонь, застосовуючи 152- та 122-мм артилерію і заборонені міномети, - штаб ООС 01
Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 80 разів відкривали вогонь, застосовуючи 152- та 122-мм артилерію і заборонені міномети, - штаб ООС 02
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Топ коментарі
+11
Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі ! ! !
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21.02.2022 07:20
+8
Українському воїну-скорішого одужання...
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21.02.2022 07:20
+7
я маю групппу інвалідності ,але через 30 хв. йду у військомат ..Удачі нам браття
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21.02.2022 07:31
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Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі ! ! !
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21.02.2022 07:20 Відповісти
В 17 ст. француз Боплан мандруючи Українськими землями писав, що козацька піхота найкраща в світі. А якщо вона ще укріпиться та зариється вземлю... ЗСУ добряче укріпилися та зарилися в землю.А от скільки за минулу добу вони зарили мухосранців?
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21.02.2022 08:45 Відповісти
Жодного. Нам заборонили давати відповідь. Тут інше питання, коли Головнокомандувач поверне відведені підрозділи на ті позиції, з яких вивів і дав команду не стріляти, показуючи цим всьому світу, що то ми були винні в обстрілах, а не росія і її найманці.
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21.02.2022 09:00 Відповісти
Українському воїну-скорішого одужання...
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21.02.2022 07:20 Відповісти
я маю групппу інвалідності ,але через 30 хв. йду у військомат ..Удачі нам браття
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21.02.2022 07:31 Відповісти
Добробати формуються, буде заява в Луганській обл. Запевнили, що погоджено з Київом. Бажаю всім жити!!!
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21.02.2022 09:58 Відповісти
Они привыкнут привыкнуть стрелять без ответки
Каждый выстрел должен получать -- десяти кратную ответку
Только тогда им не будет хотеться стрелять
Они же вывезли ордловцев можно стрелять по батареям в населённых пунктах
Стреляют ордловцы пусть и отвечают за свою --,,работу,,
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21.02.2022 11:00 Відповісти
ГЛАВНОЕ, что происходит в Республике сейчас!!! https://t.me/Konch_sosedi
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21.02.2022 11:33 Відповісти
Одужання порагненому Захиснику!
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21.02.2022 12:24 Відповісти
горіть у пеклі москалі
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21.02.2022 12:25 Відповісти
 
 