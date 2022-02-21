УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16088 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
7 007 35
вторгнення (361) Росія (47118) санкції (6827) фон дер Ляєн Урсула (516)

Заплановані ЄС та США санкції по суті відріжуть Росію від світових ринків, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Заплановані ЄС та США санкції по суті відріжуть Росію від світових ринків, - фон дер Ляєн

Росія стягує військову техніку у тимчасово окупованому Криму, зокрема системи залпового вогню, до адмінкордону з материковою Україною.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Санкції, заплановані ЄС та США, покликані "по суті відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків", заявила фон дер Ляєн в ефірі німецького телеканалу ARD.

За її словами, в економічному плані всі штрафні заходи будуть накладені на "товари, яких Росія гостро потребує для модернізації та диверсифікації своєї економіки, але які виробляються у нас, щодо яких у нас світове лідерство, і які Росія не може замінити".

Водночас глава Єврокомісії висловилася проти негайного запровадження санкцій. Вона пояснила, що Захід все ще дає шанс Росії повернутися до дипломатії та знову сісти за стіл переговорів. "І це вікно можливостей відкрите досі", - наголосила політик. Вона висловила переконання, що остаточне рішення тепер повністю залежить від президента Путіна, і Росія "дуже уважно дослухається того, що ми говоримо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трасс відповіла Зеленському щодо превентивних санкцій: Рішуче налаштовані запровадити сувору ціну для Росії у разі вторгнення

Економіка РФ "майже повністю орієнтована на нафту, вугілля та газ", зазначила фон дер Ляєн, нагадавши, що на паливно-енергетичний сектор припадає дві третини російського експорту, і половина держбюджету країни "підживлюються" саме від нього.

Нічого доброго для РФ не передбачається, "якщо російська економіка дістане ще один сильний удар від санкцій", застерегла очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий негайно застосувати санкції проти РФ, якщо вона розпочне агресію проти України. Ці заходи стосуватимуться найважливіших секторів російської економіки, включаючи енергетику та технології.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
***** думало, що всіх налякає. Та, схоже, що успішно лякають його. Щодня, щогодини, щохвилини...
показати весь коментар
21.02.2022 07:39
+9
Звучит красиво, но политической верхушке Германии сейчас доверия практически нет.
показати весь коментар
21.02.2022 07:41
+8
Жизни украинцев меняют на дополнительные неудобства длч России.ТВАРИ!!!
показати весь коментар
21.02.2022 07:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** думало, що всіх налякає. Та, схоже, що успішно лякають його. Щодня, щогодини, щохвилини...
показати весь коментар
21.02.2022 07:39 Відповісти
Всі ці ляйєни лякають себе більше ніж його. Для кого секрет що ціле стадо західних політиків на зарплаті? Не було би цього не було би і того з чим вони немов би боряться рекламуючи себе серед переляканих бюргерів попутно.
показати весь коментар
21.02.2022 07:49 Відповісти
Якби не боялося, вже давно б полізло. Завтра для нього майже остання дата.
показати весь коментар
21.02.2022 08:22 Відповісти
Дочекаємося вівторка і побачимо , що скаже Пуйло на спільному засіданні Держдуми і Ради Хведерації. Чи приймуть блудний лугандон в родну гавань.
показати весь коментар
21.02.2022 08:35 Відповісти
пока санкции заработают ***** нас уничтожит.
показати весь коментар
21.02.2022 08:17 Відповісти
Декого ВЖЕ знищило. Морально.
показати весь коментар
21.02.2022 08:23 Відповісти
Звучит красиво, но политической верхушке Германии сейчас доверия практически нет.
показати весь коментар
21.02.2022 07:41 Відповісти
Ага "відріжуть від світових ринків" а як же! Хтрозроблені німці знайдуть шпарину.. наприклад будуть постачати турбіни Simenens наприклад до Африки (де вже прописались московити), а наостанок розповідати, шо ми й подумати не могли, що їх перевезуть... Й ще приходить на думку згадка, як Фолькцваген постачали до американського ринку дизельні авто з "покращеними" екологічними якостями які занижали викиди виключно на ТО (та званий "Дизельний скандал") - це я до того, що в них страху навіть перед США не має, вони чомусь вважають що можуть робити все що заманеться
показати весь коментар
21.02.2022 09:26 Відповісти
Повторить санкции,как совку сложно?
показати весь коментар
21.02.2022 07:42 Відповісти
Лапатнікі гатови єсть кал-лішь би сцарь батюшка всєх врагов пабєждал...
показати весь коментар
21.02.2022 07:44 Відповісти
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
показати весь коментар
21.02.2022 07:50 Відповісти
Відріжуть від світових ринків, як в заголовку, і відріжуть від світових ФІНАНСОВИХ ринків, як насправді, то різне.
Якби РФ відрізали від світових ринків, то вся напруга вмить би зникла.
показати весь коментар
21.02.2022 07:46 Відповісти
Але не за готівку
показати весь коментар
21.02.2022 07:47 Відповісти
Жизни украинцев меняют на дополнительные неудобства длч России.ТВАРИ!!!
показати весь коментар
21.02.2022 07:49 Відповісти
Кто меняет? Хутин?
показати весь коментар
21.02.2022 08:44 Відповісти
Отключение SWIFT европа уже отменила -невыгодно!!!
показати весь коментар
21.02.2022 07:51 Відповісти
О возможности отключения от SWIFT их предупредили за пол-года. Они успели подготовиться, даже провели полномасштабные учения.
Исходя из последних данных США смоделировали отключение. Эта модель показала, что ожидаемого ущерба это не принесет, но может вызвать неадекватную реакцию Китая. Китай начал агитировать страны переходить на крипто юань.
показати весь коментар
21.02.2022 08:23 Відповісти
Против отключения swift резко выступили европейцы(реал политик).Учения как-раз показали,что рашке будет очень плохо и они перестанут отдавать кредиты...Пусть лучше гибнут украинцы.
показати весь коментар
21.02.2022 16:21 Відповісти
А навіщо? Набагато дієвіше заарештувати рахунки. Готівки у ЦБ ********* аж дві з половиною копійки, золото швидко продати проблематично. Імпорту-експорту нема. Готуємо окорочки Буша Байдена.
показати весь коментар
21.02.2022 08:27 Відповісти
PS Щойно пройшла інфа, що
"Администрация Байдена подготовила санкции против России, запрещающие банкам США обрабатывать транзакции для крупных российских банков".
показати весь коментар
21.02.2022 08:37 Відповісти
Вы продадите их условному казахстану,а они в парашу все ваши санкции это фикция вы уже давно продались газпрому
показати весь коментар
21.02.2022 07:56 Відповісти
Німці поможуть...
показати весь коментар
21.02.2022 07:56 Відповісти
так ось хто ПРАВДИВІ бариги......!! це Захід.... а ми думали, що це ПОП з Рошеном, 95-кагал зі сватами та медведчуки з шуфричами.....
тепер все ясно...хто "заробляє на крові"....продають диктаторам зброю.... а потім промовляють "глибоку стурбованість"....
Не просто так казав відомий руSSкій терорист ХХ сторіччя мумія лєнін: "... капіталісти самі продадуть нам шнур, на якому ми їх і повісим".....
показати весь коментар
21.02.2022 08:15 Відповісти
Такое ощущение, что только говорят, а санкции вводить не собираются.
Зачем озвучивать, что бы ***** успело подготовиться и минимизировать потери?
показати весь коментар
21.02.2022 08:17 Відповісти
ага, тобто нічого конкретного вони робити не будуть
показати весь коментар
21.02.2022 08:17 Відповісти
Х@йлу пох@й шо там будет с экономикой...
показати весь коментар
21.02.2022 08:24 Відповісти
Так а то, что они обстреливают наших военных и жилые районы на территории Украины - уже за это надо включать санкции и отключать их от swift.
показати весь коментар
21.02.2022 08:25 Відповісти
В Еврокомиссии, по крайней мере, предполагают, что ***** собирается напасть, и то что оно отложило на неопределенный срок вывод из Минской губернии отправленную туда в районы, сопредельные с Украиной 30-тысячную группировку ********** войск лучшее тому подтверждение, что США и Великобритания реально оценивают угрозу. В кои-то веки они конкретно поддерживают Украину, а не выступают за продолжение политики "путинферштейн".
А вот Резников отрицает, что ***** подготовился к нападению на Украину.
Его вера смахивает на веру Сралина в Гитлера, который перед 22 июня 1941 г. заявил в центральных совковых газетах, что войны не будет. Этой гниде по должности, нужно бы быть готовым к худшему, а не не вериь в свои розовые слюни, потому что ему так хочется. Хочешь мира, готовся к войне.
показати весь коментар
21.02.2022 08:34 Відповісти
Под они, имею ввиду, в первую очередь Еврокомиссию, хотя в США и Британии немного раньше тоже были хорошо заметны в разных правительствах лоббисты сотрудничества с ******.
показати весь коментар
21.02.2022 08:37 Відповісти
Самые простые санкции

Дочь вруна Лаврова



дочь Пескова



дочь Путина



показати весь коментар
21.02.2022 08:37 Відповісти
Да она по-русски говорит с акцентом.
Русский язык вымрет скоро, исчезнет, ведь 11 миллионов лишь официальных саксаульных мигрантов в РФ на нем не говорят, и китайцы в Сибири не говорят.
показати весь коментар
21.02.2022 09:05 Відповісти
"Запланированные ЕС и США санкции, по сути, отрежут Россию от мировых рынков, - фон дер Ляйен" Источник: https://censor.net/ru/n3317515


Вынуждена огорчить прогрессивное европейское человейчество, это вряд ли.
Кремль вместе с площадью тяньаньмень новый шелковый путь строит, чтобы лишить США и Британию (прежде всего Британию) грузоперевозок.
С их, РФ и Китая, темпами, и Суэцкий канал скоро не понадобиться, а что случитьсяс компаний ллойд - даже страшнопредставить.

И что вы можете этому противопоставить?
Сказать, что больше российского газа будете покупать, и чтобы не убивали русские с китайцами европейскую морскую торговлю?
показати весь коментар
21.02.2022 09:03 Відповісти
Ага ви вже ввели санкціі і шо вони кому допомогли ? Ця ********** адвокатша.Активізувалась
показати весь коментар
21.02.2022 11:10 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
21.02.2022 20:27 Відповісти
 
 