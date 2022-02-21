Заплановані ЄС та США санкції по суті відріжуть Росію від світових ринків, - фон дер Ляєн
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Росія стягує військову техніку у тимчасово окупованому Криму, зокрема системи залпового вогню, до адмінкордону з материковою Україною.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Санкції, заплановані ЄС та США, покликані "по суті відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків", заявила фон дер Ляєн в ефірі німецького телеканалу ARD.
За її словами, в економічному плані всі штрафні заходи будуть накладені на "товари, яких Росія гостро потребує для модернізації та диверсифікації своєї економіки, але які виробляються у нас, щодо яких у нас світове лідерство, і які Росія не може замінити".
Водночас глава Єврокомісії висловилася проти негайного запровадження санкцій. Вона пояснила, що Захід все ще дає шанс Росії повернутися до дипломатії та знову сісти за стіл переговорів. "І це вікно можливостей відкрите досі", - наголосила політик. Вона висловила переконання, що остаточне рішення тепер повністю залежить від президента Путіна, і Росія "дуже уважно дослухається того, що ми говоримо".
Економіка РФ "майже повністю орієнтована на нафту, вугілля та газ", зазначила фон дер Ляєн, нагадавши, що на паливно-енергетичний сектор припадає дві третини російського експорту, і половина держбюджету країни "підживлюються" саме від нього.
Нічого доброго для РФ не передбачається, "якщо російська економіка дістане ще один сильний удар від санкцій", застерегла очільниця Єврокомісії.
Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий негайно застосувати санкції проти РФ, якщо вона розпочне агресію проти України. Ці заходи стосуватимуться найважливіших секторів російської економіки, включаючи енергетику та технології.
Будь ласка, зачекайте...
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
Якби РФ відрізали від світових ринків, то вся напруга вмить би зникла.
Исходя из последних данных США смоделировали отключение. Эта модель показала, что ожидаемого ущерба это не принесет, но может вызвать неадекватную реакцию Китая. Китай начал агитировать страны переходить на крипто юань.
БушаБайдена.
"Администрация Байдена подготовила санкции против России, запрещающие банкам США обрабатывать транзакции для крупных российских банков".
тепер все ясно...хто "заробляє на крові"....продають диктаторам зброю.... а потім промовляють "глибоку стурбованість"....
Не просто так казав відомий руSSкій терорист ХХ сторіччя мумія лєнін: "... капіталісти самі продадуть нам шнур, на якому ми їх і повісим".....
Зачем озвучивать, что бы ***** успело подготовиться и минимизировать потери?
А вот Резников отрицает, что ***** подготовился к нападению на Украину.
Его вера смахивает на веру Сралина в Гитлера, который перед 22 июня 1941 г. заявил в центральных совковых газетах, что войны не будет. Этой гниде по должности, нужно бы быть готовым к худшему, а не не вериь в свои розовые слюни, потому что ему так хочется. Хочешь мира, готовся к войне.
Дочь вруна Лаврова
дочь Пескова
дочь Путина
Русский язык вымрет скоро, исчезнет, ведь 11 миллионов лишь официальных саксаульных мигрантов в РФ на нем не говорят, и китайцы в Сибири не говорят.
Вынуждена огорчить прогрессивное европейское человейчество, это вряд ли.
Кремль вместе с площадью тяньаньмень новый шелковый путь строит, чтобы лишить США и Британию (прежде всего Британию) грузоперевозок.
С их, РФ и Китая, темпами, и Суэцкий канал скоро не понадобиться, а что случитьсяс компаний ллойд - даже страшнопредставить.
И что вы можете этому противопоставить?
Сказать, что больше российского газа будете покупать, и чтобы не убивали русские с китайцами европейскую морскую торговлю?