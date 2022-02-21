Заплановані ЄС та США санкції по суті відріжуть Росію від світових ринків, - фон дер Ляєн

Росія стягує військову техніку у тимчасово окупованому Криму, зокрема системи залпового вогню, до адмінкордону з материковою Україною.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Санкції, заплановані ЄС та США, покликані "по суті відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків", заявила фон дер Ляєн в ефірі німецького телеканалу ARD.

За її словами, в економічному плані всі штрафні заходи будуть накладені на "товари, яких Росія гостро потребує для модернізації та диверсифікації своєї економіки, але які виробляються у нас, щодо яких у нас світове лідерство, і які Росія не може замінити".

Водночас глава Єврокомісії висловилася проти негайного запровадження санкцій. Вона пояснила, що Захід все ще дає шанс Росії повернутися до дипломатії та знову сісти за стіл переговорів. "І це вікно можливостей відкрите досі", - наголосила політик. Вона висловила переконання, що остаточне рішення тепер повністю залежить від президента Путіна, і Росія "дуже уважно дослухається того, що ми говоримо".

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Економіка РФ "майже повністю орієнтована на нафту, вугілля та газ", зазначила фон дер Ляєн, нагадавши, що на паливно-енергетичний сектор припадає дві третини російського експорту, і половина держбюджету країни "підживлюються" саме від нього.

Нічого доброго для РФ не передбачається, "якщо російська економіка дістане ще один сильний удар від санкцій", застерегла очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий негайно застосувати санкції проти РФ, якщо вона розпочне агресію проти України. Ці заходи стосуватимуться найважливіших секторів російської економіки, включаючи енергетику та технології.