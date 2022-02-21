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Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 лютого у світі зареєстрували 1 286 084 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 455 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 425 074 129 випадків інфікування, з них 1 286 084 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 906 501 особа, з них 5 455 за минулу добу.

Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 350,7 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ця хвиля COVID-19 може стати останньою, - Ляшко

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками за добу Україна - 11-та у світі та 2-га в Європі.

Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
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Бандерівець, не мели дурниць.
Лікарням за ковід платять, якщо є підтвердження по ковіду, тим паче в лікарнях діють лідділення ковідні, ні один лікар не положить нековідного у ковідне відділення.

Також лікарням платять і за нековідних, які зараз перед весною давно чекають щоб лягти в лікарню
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21.02.2022 08:37 Відповісти
Ну,ковід - не Олімпіада,тут ми завжди на призових місцях!
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21.02.2022 08:03 Відповісти
СУКИ ЗЕЛЕНІ, А ЧОГО ТАК?
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21.02.2022 08:33 Відповісти
В том числе и потому, что у нас население больше, чем у румын, болгар и т.п. Нужно брать не абсолютные цифры, а в расчете на 100 тыс.населения.
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21.02.2022 08:53 Відповісти
а интересно, как дела обстоят с ковидом в лагерях беженцев? ввозили и кучковали их без каких-либо тестов, многие из них явные антиваксеры, ибо если существо подвержено пропаганде то там любая хорошо заходит. Многие из завезенных в Ростовкую область после суточного кучкования начали разбредаться по ростову, и ростовской области, ненкоторые по Таганрогу. Точечная но вполне себе неплохая подпитка россии ковидом
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21.02.2022 08:56 Відповісти
І це попри керегування статистики. Це наслідки впертості однієї особи, яка грається виключно в дороги.
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21.02.2022 08:57 Відповісти
во первых в Украине население немаленькое, во вторых народ не спешит на вакцинацию, а вакцины уже год, как в свободном доступе.
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21.02.2022 20:30 Відповісти
 
 