Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 21 лютого у світі зареєстрували 1 286 084 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 455 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 425 074 129 випадків інфікування, з них 1 286 084 за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 906 501 особа, з них 5 455 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 350,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками за добу Україна - 11-та у світі та 2-га в Європі.
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Лікарням за ковід платять, якщо є підтвердження по ковіду, тим паче в лікарнях діють лідділення ковідні, ні один лікар не положить нековідного у ковідне відділення.
Також лікарням платять і за нековідних, які зараз перед весною давно чекають щоб лягти в лікарню