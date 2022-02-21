Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 лютого у світі зареєстрували 1 286 084 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 455 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 425 074 129 випадків інфікування, з них 1 286 084 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 906 501 особа, з них 5 455 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 350,7 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ця хвиля COVID-19 може стати останньою, - Ляшко

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками за добу Україна - 11-та у світі та 2-га в Європі.