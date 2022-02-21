В Австрії створили "кризовий кабінет" для реагування на ескалацію з боку РФ

Федеральний уряд Австрії створив "кризовий кабінет" щодо "російсько-українського конфлікту", у який увійшли канцлер та очільники ключових міністерств.

Як передає Цензор.НЕТ із посмиланням на "Укрінформ", про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер.

"З цього моменту ми створюємо "кризовий кабінет" щодо російсько-українського конфлікту. Найближчими днями відбудуться інтенсивні та регулярні обговорення з приводу заходів, необхідних, аби найкращим чином зреагувати на різні сценарії", - написав він у соцмережі.

Показово, що глава уряду Австрії не вжив популярного серед місцевих політиків та ЗМІ визначення "українська криза", а чітко заявив, що йдеться саме про конфлікт Росії з Україною.

В іншому повідомленні Негаммер закликав уряд РФ "зробити все можливе, щоб зупинити спіраль насильства та припинити військові дії".

Як повідомляє австрійське видання Kleine Zeitung, до новоствореного "кризового кабінету", окрім Карла Негаммера, ввійшли міністр закордонних справ Александер Шалленберг, міністр внутрішніх справ Ґергард Карнер, міністр оборони Клаудіа Таннер та міністр енергетики Леоноре Гевесслер.

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У коментарі виданню очільник австрійського уряду сказав, що "ситуація в Україні погіршується щогодини" і "привид війни в Європі, на жаль, реальний". "Мета для всіх нас - запобігти війні й утримати усі сторони на шляху дипломатії та переговорів", - заявив Негаммер.

Також зазначається, що в разі початку російського вторгнення в Україну буде скликана Національна рада безпеки, куди входять і представники опозиційних партій. Вже у понеділок канцлер запрошує членів "кризового кабінету" разом з очільниками парламентських фракцій на спільний брифінг з експертами розвідувальних служб.

Тим часом МЗС Австрії рекомендувало громадянам країни залишити територію України, за винятком чотирьох західних областей – Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької.

Паралельно австрійський уряд направив до України кризову групу для допомоги співвітчизникам, які хочуть повернутися додому.