За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ
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За добу 20 лютого в Україні зафіксовано 13 562 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 20 лютого в Україні:
зафіксовано 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151);
17 172 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 886 осіб;
летальних випадків – 127;
одужало – 13 904 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 734 333 особи;
одужало – 3 952 363 особи;
летальних випадків – 104 645;
проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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Не стільки там буде тої війни, як по всій Європі буде стояти територіальна оборона перекривати дороги і перевіряти ковідні сертифікати.
Народилося за рік.........363987...335874....308817.....293457
Померло за рік...............574123....587665....581114.....616835
Кількість померлих в Україні у 2021 році становила 714,26 тис., що на 15,8% більше, ніж попереднього року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні в грудні-2021 скоротилася на 14% порівняно з груднем-2020 - до 21,1 тис., а загалом за 2021 рік (проти 2020 року) вона знизилася на 7,3% - до 272 тис.
Так що з початком панднмії смертність в Україні дуже помітно підскочила, а народжуваність в 2020 і 2021 скорочувалась не так сильно, як в 2017, 2018 та 2019.
Народилося за рік.........363987...335874....308817.....293457
Між 2017 і 2018 скорочення 7,7%, між 2018 і 2019 -8,06%, між 2019 і 2020 - 4,97%, а
Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні в грудні-2021 скоротилася на 14% порівняно з груднем-2020 - до 21,1 тис., а загалом за 2021 рік (проти 2020 року) вона знизилася на 7,3% - до 272 тис.
Так що, під час карантину люди народжують дещо краще, ніж без нього.