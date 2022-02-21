УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14113 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 065 16
МОЗ (3879) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ

За добу 20 лютого в Україні зафіксовано 13 562 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 20 лютого в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151);

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 17 172 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 1 886 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 127;

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 13 904 особи.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 734 333 особи;

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 952 363 особи;

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 104 645;

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 11
За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 12
За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ 13
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
Підводимо підсумки: 1. Українська влада слідом за урядами інших країн повелась на паніку із-за одного (з багатьох в історії людства) сполоху епідемії, аналогічної за ефектом важкій формі звичайного грипу. 2. За два роки викинули у повітря 120 млрд.грн. ковідних грошей (для порівняння - на закупку та розробку зброї за ці 2 роки з бюджету було виділено 45 млрд.грн.). 3. Поклали економіку, залишили без роботи малий бізнес. 4. В результаті маємо такій же рівень захворюваності та смертності, як і країни, які нічого не робили для "боротьби" з ковідом. 5. Продовжуємо і далі всератись з приводу цього ковіду.... P.S. Особисто я два рази щепився, паралельно з тим 3 рази перехворів і продовжую спостерігати за цим цирком...
показати весь коментар
21.02.2022 09:49
+2
Здається я знаю, що вони тепер задумали.
Не стільки там буде тої війни, як по всій Європі буде стояти територіальна оборона перекривати дороги і перевіряти ковідні сертифікати.
показати весь коментар
21.02.2022 08:33
+2
Щось не чути адептів "святої вакцинації".
показати весь коментар
21.02.2022 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здається я знаю, що вони тепер задумали.
Не стільки там буде тої війни, як по всій Європі буде стояти територіальна оборона перекривати дороги і перевіряти ковідні сертифікати.
показати весь коментар
21.02.2022 08:33 Відповісти
або як варіант, оголосять евакуацію, згонять в табори і там примусово заштрикають
показати весь коментар
21.02.2022 08:43 Відповісти
Примусово того робити не будуть, щоб не підпасти під статті Нюрнбергського трибуналу.
показати весь коментар
21.02.2022 15:05 Відповісти
а интересно, как дела обстоят с ковидом в лагерях беженцев? ввозили и кучковали их без каких-либо тестов, многие из них явные антиваксеры, ибо если существо подвержено пропаганде то там любая хорошо заходит. Многие из завезенных в Ростовкую область после суточного кучкования начали разбредаться по ростову, и ростовской области, ненкоторые по Таганрогу. Точечная но вполне себе неплохая подпитка россии ковидом
показати весь коментар
21.02.2022 08:43 Відповісти
Підводимо підсумки: 1. Українська влада слідом за урядами інших країн повелась на паніку із-за одного (з багатьох в історії людства) сполоху епідемії, аналогічної за ефектом важкій формі звичайного грипу. 2. За два роки викинули у повітря 120 млрд.грн. ковідних грошей (для порівняння - на закупку та розробку зброї за ці 2 роки з бюджету було виділено 45 млрд.грн.). 3. Поклали економіку, залишили без роботи малий бізнес. 4. В результаті маємо такій же рівень захворюваності та смертності, як і країни, які нічого не робили для "боротьби" з ковідом. 5. Продовжуємо і далі всератись з приводу цього ковіду.... P.S. Особисто я два рази щепився, паралельно з тим 3 рази перехворів і продовжую спостерігати за цим цирком...
показати весь коментар
21.02.2022 09:49 Відповісти
А полікуватися - до голови не приходило?
показати весь коментар
21.02.2022 12:31 Відповісти
Ну що, розумники? Тепер ви будете закідувати москальські війська баночками зі своїми аналізами калу і сечі? Бо 120 млрд.грн., які ми могли витратити на закупівлі зброї, ми витратили на "боротьбу із ковідом"...
показати весь коментар
21.02.2022 22:20 Відповісти
> аналогічної за ефектом важкій формі звичайного грипу.

показати весь коментар
21.02.2022 13:04 Відповісти
Рік............................................2017..........2018........2019........2020
Народилося за рік.........363987...335874....308817.....293457
Померло за рік...............574123....587665....581114.....616835

Кількість померлих в Україні у 2021 році становила 714,26 тис., що на 15,8% більше, ніж попереднього року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні в грудні-2021 скоротилася на 14% порівняно з груднем-2020 - до 21,1 тис., а загалом за 2021 рік (проти 2020 року) вона знизилася на 7,3% - до 272 тис.
Так що з початком панднмії смертність в Україні дуже помітно підскочила, а народжуваність в 2020 і 2021 скорочувалась не так сильно, як в 2017, 2018 та 2019.
показати весь коментар
21.02.2022 14:22 Відповісти
Якби не щепилися, то вже б пару мільйонів не дорахувалися. Цікаво, а скільки новонароджених в Україні за день? Чому не обнародують ці дані?
показати весь коментар
21.02.2022 10:09 Відповісти
Я ж начебто пояснив. В Україні 30% населення працездатного віку працює в малому бізнесі. Якщо цей бізнес закривають на 2-річний карантин, то ці люди вже не шпокаються, бо дітей не буде чим годувати. То звідки народжуваність буде?
показати весь коментар
21.02.2022 11:16 Відповісти
Рік............................................2017..........2018........2019........2020
Народилося за рік.........363987...335874....308817.....293457

Між 2017 і 2018 скорочення 7,7%, між 2018 і 2019 -8,06%, між 2019 і 2020 - 4,97%, а
Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні в грудні-2021 скоротилася на 14% порівняно з груднем-2020 - до 21,1 тис., а загалом за 2021 рік (проти 2020 року) вона знизилася на 7,3% - до 272 тис.

Так що, під час карантину люди народжують дещо краще, ніж без нього.
показати весь коментар
21.02.2022 14:57 Відповісти
Яка різниця між бустерною та додатковою дозою?
показати весь коментар
21.02.2022 10:31 Відповісти
Щось не чути адептів "святої вакцинації".
показати весь коментар
21.02.2022 10:33 Відповісти
Вони паніку про війну розганяють. Не заважайте їм, у них нові методички.
показати весь коментар
21.02.2022 12:31 Відповісти
Може пару мільярдів?Звідки **** такі ідіоти беруться?
показати весь коментар
21.02.2022 10:59 Відповісти
 
 