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Глава МЗС Канади Жолі перервала візит до Європи через посилення напруженості в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Глава МЗС Канади Жолі перервала візит до Європи через посилення напруженості в Україні

Глава МЗС Канади Мелані Жолі скоротила офіційний візит до Європи через посилення російської ескалації на кордоні України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр повідомила у твіттері.

"Через посилення напруженості в Україні я вирішила відкласти свій візит до Франції та негайно повернутися до Канади", - зазначила міністр.

"Ми будемо невтомно шукати дипломатичне розв'язання. Росія досі має час обрати шлях деескалації й діалогу", - додала Жолі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія організовує провокації та шукає привід для вторгнення до України. Загроза дуже вірогідна , - глава МЗС Канади Жолі

Глава МЗС Канади Жолі перервала візит до Європи через посилення напруженості в Україні 01
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А что во франции тоже война намечается?
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21.02.2022 08:31 Відповісти
Люфтганза і туди відмовилася літати?
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21.02.2022 08:38 Відповісти
Да гляньте на неё. Этой Мелани только экспорт зерновых в США обсуждать в качестве иностранного дела.
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21.02.2022 09:01 Відповісти
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21.02.2022 08:39 Відповісти
Ей не обязательно на фронт, она же не снайпер, можно было во Львов поехать.
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21.02.2022 08:45 Відповісти
ну вот почему эти все напруженности-напряжения постоянно только в европе и мире от стороны россии?! ну самая большая часть земли и что с этого? а ведь всего 145 миллионов населения среди которой большая часть гопников и алкашей.... это кажется( 2 крохотные так сказать италии по населению....) армия вторая в мире как бы да...., но она ведь состоит из пушечного мяса в основном из военных не обученых и призванных всяких алкашей с ****.....й и болот матушки рассеи. а оружие много много.... но мы же помним количество падающих самолётов в месяц до 30 штук .падающие на головы тут же запустившим при запусках ракеты, или ракету у носа кораблей на глазах у пу!, глохнующие арматы и не раз на парадах....их сказочное оружие в мультиках, в основном оружия вернее много ещё с ссср . их космические ракеты которые разгерметизированны и 8 дырок залепляли пластилином русские .как в туалет ходили к американцам .как американци ящики продуктов русским космонавтам передали в космосе потому что жрать им нечего, корабль адмирала кузнецова .подлодку курск .и так далее и так прочее....как просили платы у американцев для своих космических войск без которых не могут летать ракеты в космос и вообще без технологий... ну почему всё так скажите на западе страны? как вы до катились до такой (ручки. что они издеваются, нагло врут про всех, везде воюют. грабят и убивают, отжимают земли и так далее...?(( эх вы....
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21.02.2022 08:54 Відповісти
Цирк какой-то. Не позорилась бы уже,честное слово. Хотя баба есть баба.
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21.02.2022 08:58 Відповісти
Ще одна захізниця України всралась.
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21.02.2022 09:11 Відповісти
Глава МИД Канады Мелани Жоли сократила официальный визит в Европу из-за усиления российской эскалации на границе Украины.

Нужно было дописать: " И вернулась в Оттаву выражать глубокую озабоченность и готовить мегапакет санкций"
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21.02.2022 09:44 Відповісти
Тупішого вчинку і вигадати важко.
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21.02.2022 10:06 Відповісти
 
 