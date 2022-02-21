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У Пентагоні пояснили, чому США не вводять санкції проти Росії до її вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Пентагоні пояснили, чому США не вводять санкції проти Росії до її вторгнення в Україну

США не планують вводити санкції проти Росії до вторгнення в Україну. Причину такої позиції пояснив прессекретар Пентагону Джон Кібрі.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це пише Politico.

За його словами, адміністрація Байдена поки не схильна вводити повні санкції, оскільки загроза санкцій розглядається як стримуючий фактор Росії.

"Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, то він може просто піти і зробити це. Тому ми відкладаємо це (санкції. – Ред.) і сподіваємося, що це може вплинути на розрахунки Путіна", – сказав Кірбі.

Кірбі також сказав, що західний альянс одностайний у сприйнятті загрози з боку Росії.

"Лідери, з якими ми зустрічалися в Брюсселі, а також в Литві і, звичайно ж, в Польщі, всі бачать ситуацію так само, як і ми. Вони вважають, що Росія продовжує готуватися до чергового вторгнення в Україну", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін нарощує військовий потенціал поблизу України і в Білорусі, - Пентагон

Він додав, що дипломатичні зусилля США та їхніх союзників по НАТО зі стримування Путіна гарантують, що він не зможе звинувачувати захід у байдужості, якщо вторгнеться в Україну. Він зазначив, що Путіну доведеться взяти на себе провину за всі жертви, заподіяні Україні в результаті вторгнення.

Нагадаємо, глава Єврокомісії назвала найпотужніший важіль впливу на Росію.

Як відомо, США і Європа завершують роботу над розширеним пакетом санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборону доступу РФ до фінансової системи Swift.

Раніше німецьке видання Handelsblatt запевняло, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від Swift, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу.

Як відомо, майбутній лідер партії Меркель виступив проти відключення Росії від системи Swift.

У грудні 2021 року стало відомо, що США можуть відключити Росію від системи Swift.

Напередодні прем’єр Великобританії пригрозив позбавити російські компанії фінансування у разі нападу на Україну.

Водночас спікер Держдуми РФ заявив, що санкції Заходу нікого не лякають.
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Топ коментарі
+12
"Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, то він може просто піти і зробити це. - американські аферисти ,так рашист багато чого вже зробив з того,що разом з Вами підписував, цього не робити. І робить рашист це постійно лише тому, що з боку світової спільноти ,а особливо з боку США І ЄС він відчуває безкарність , а то й підтримку.
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21.02.2022 08:56
+11
Раніше німецьке видання Handelsblatt запевняло, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від Swift, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу. Джерело: https://censor.net/ua/n3317522

жодна жабоїдська та фрицівська срака не має постраждати.
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21.02.2022 08:55
+10
А то, что сейчас творят ВСРФ, обстреливая Луганск, Марик - это норм?
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21.02.2022 08:56
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А нас вы за что наказываете своим бездействием?
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21.02.2022 08:48 Відповісти
Так ви Крим віджали і війну розв'язали. Досить прикидуватись, московите!
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21.02.2022 08:50 Відповісти
ми самі себе наказали своєю бездіяльністю три роки,захід все це бачив,вони введуть санкції а главсцикун зі страху помириться з х%йлом(воно дурне і не прогнозоване) і як воно буде виглядати?
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21.02.2022 08:56 Відповісти
За вибір у 2019му. Все чесно.
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21.02.2022 10:26 Відповісти
Якесь гниле виправдовувався.
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21.02.2022 08:55 Відповісти
Як кажуть: "З такими "друзями" і ворогів не треба"
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21.02.2022 09:17 Відповісти
Раніше німецьке видання Handelsblatt запевняло, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від Swift, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу. Джерело: https://censor.net/ua/n3317522

жодна жабоїдська та фрицівська срака не має постраждати.
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21.02.2022 08:55 Відповісти
"Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, то він може просто піти і зробити це. - американські аферисти ,так рашист багато чого вже зробив з того,що разом з Вами підписував, цього не робити. І робить рашист це постійно лише тому, що з боку світової спільноти ,а особливо з боку США І ЄС він відчуває безкарність , а то й підтримку.
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21.02.2022 08:56 Відповісти
А то, что сейчас творят ВСРФ, обстреливая Луганск, Марик - это норм?
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21.02.2022 08:56 Відповісти
Еще вопрос сколько времени обострение со стороны лугандона будут называть боями с сепаратистами. Это ж бездонное поле для глубоких озабоченностей с минимальной ответственностью для рашки. Самый удобный способ для всех заставить Украину выполнить минский приговор.
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21.02.2022 09:22 Відповісти
Бешеная собака всё равно нападёт!
Как бы ты её не уговаривал, как бы не прикармливал и чем бы ты ей не грозил - бешеной собаке пох@й...
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21.02.2022 09:01 Відповісти
Это неправильный подход ,хулигану надо давать по роже до того как он вам сзади даст по голове ...
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21.02.2022 09:02 Відповісти
А, что же он делает все эти 8 лет?
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21.02.2022 09:02 Відповісти
так научитесь врать и шантажировать и вы все уже как и россия ... наврите с три короба самых ужасных санкций которые только можно придумать ...вот и пусть тоже думают что выгоднее?! а там если что как получится и что сможете и что приготовили..... прямо такие порядочные и конкретные..... так просрете всё на свете со своими соплями.....(( не знаю.... ну так уже тоже не льзя быть на побегушках у рашки...
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21.02.2022 09:03 Відповісти
"Западная цивилизация" слишком долго находилась в "теплой ванне". С 1945 года. Сидят теперь-репы чешут. А чо? А как? А вот здесь как бы чего не случилось.А вот там надо помягче,а то бизнес пропадёт. Тьфу. Короче,чем скорее непосредственно их весь этот трэш коснётся- тем лучше.
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21.02.2022 09:12 Відповісти
Тобто росіяни зараз безкарно вбили десятки тисяч людей.... І нічого. Окупували Крим, донбас і нічого?
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21.02.2022 09:04 Відповісти
А что со СВИФТом? Не надо уж так расстраивать кацапского агрессора. Надо продолжать делать деньги пока в Украине война. Ну что поделать? Не повезло.
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21.02.2022 09:07 Відповісти
Певна логіка в цьому є, але тут треба більш гнучка політика, наприклад, вводити санкції частково, бо у поточній диспозиції Путін щось робить, поки союзники просто вичікують, добровільно віддаючи ворогу ініціативу. Можна було б подумати, що це вони чекають, доки Путін наробить помилок, але тут є велика небезпека, що в ждуна просто заграються і пропустять моменти, коли треба направду діяти.
Політика і напрям дій колективного Заходу зрозумілі, є великі сумніви, чи їх буде достатньо і що є план дій на випадок початку справжньої війни...
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21.02.2022 09:10 Відповісти
"Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, то он может просто уйти и сделать это".

Так уже пора наказывать за то, что сделано и делается: идет обстрел мирных поселений, множество домов разрушено, есть убитые и раненые... Т.е., идет первый этап войны - психологическая обработка.
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21.02.2022 09:15 Відповісти
США не планируют вводить санкции против России за вторжение в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3317522


Это опечатка?
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21.02.2022 09:20 Відповісти
Казав би зразу - скільки має бути трупів для введення санкцій.
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21.02.2022 09:26 Відповісти
Да ладно,на вторжение можно оставить свифт и нефтегазовое эмбарго,а всё остальное уже давно можно было бы включить:конфискацию имущества олигархов и госчиновников и выдворение их семей,запрет въезда для всех россиян,прекращение импорта-экспорта из евросоюза и сша и т.д.Это за то,что расия кошмарит Украину угрозой нападения,перекрывает моря,за кибератаки и лживую пропаганду.
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21.02.2022 09:35 Відповісти
Не вводят санкции потому, что знают - никакого вторжения не будет.
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21.02.2022 09:37 Відповісти
ne vvodyat potomu chto kishka tonka. oni vse za odno oni vse is Tavistoka., oni vse iz Rimskogo cluba
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21.02.2022 09:41 Відповісти
В першу чергу кожна держава дбає про свої інтереси.
І це правильно.
А ми воювали і споживали кацапське лайно, а потім
наші 73 процента схаванули ' какая разніца' , а тепер верещать зрада.
Вам пороблено,чи відпрацьовуєте пайку?
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21.02.2022 09:43 Відповісти
а не выяснится ли потом,что обещанные "страшные санкции" окажутся всего лишь надписями на заборе-" Птн хйл" ??...
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21.02.2022 09:48 Відповісти
Когда готовится покушения на массовые убийства, вы суки это зная , ждёте пока убийства не произойдут ?! И кто вы после этого ??? Всё вы герои за чужой спиной !
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21.02.2022 09:57 Відповісти
Если ввести санкции, у врага не будет сил и средств нападать!
Если, конечно, санкции серьезные. Например: отключение от SWIFT и отказ от товаров и энергоносителей.
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21.02.2022 11:16 Відповісти
Предположим мексиканцы,решили забрать себе штат Техас.И начали обстреливать с миномётов инфраструктуру штата и мирных жителей.Вторгаться мучачо не планируют,пока.Просто тупо обстреливают территорию США и её мирняк,со своей территории,попутно выдвигая требование к Сенату США,о признании штата Техас,территорией Мексики.То когда можно считать,що в отношении США ведутся военные действия?С обстрелов городов и мирных жителей?Или с того момента,как они разнесут всю инфраструктуру и без шевронов пересекут границу США,попутно раздавая свои паспорта,а тех кто отказывается садить на подвал?Як вариант
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21.02.2022 12:07 Відповісти
 
 