За три дні з України вилетіли 60 чартерів, переважно з представниками ОПЗЖ, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
За три дні з України вилетіли 60 чартерних рейсів, левову частку пасажирів яких становили члени фракції "Опозиційна платформа - За життя" та їхні родичі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написала депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.
"60 чартерних рейсів, левову частку яких наповнили представники фракції ОПЗЖ та їхні родини, вилетіли з України протягом останніх трьох діб", - зазначила вона.
Депутатка зазначила, що наразі СБУ ускладнила процес отримання дозволів на виліт приватними бортами - тепер він займає сім діб, а не три. "Інакше б вилетіла вся фракція ОПЗЖ", - зауважила Василевська-Смаглюк.
За її словами, представники інших політичних сил переважно залишаються в Україні "разом з родинами та дітьми".
Будь ласка, зачекайте...
Было бы у тебя желание - сам бы нашел.
Что-то там: около 19 заЖОПников, 5-ок "слуг", 2-3 бютовца, 2-5 внеблоковых и 10-15 олигархов "без партий".