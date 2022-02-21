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Новини Політика України
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За три дні з України вилетіли 60 чартерів, переважно з представниками ОПЗЖ, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За три дні з України вилетіли 60 чартерів, переважно з представниками ОПЗЖ, -

За три дні з України вилетіли 60 чартерних рейсів, левову частку пасажирів яких становили члени фракції "Опозиційна платформа - За життя" та їхні родичі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написала депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"60 чартерних рейсів, левову частку яких наповнили представники фракції ОПЗЖ та їхні родини, вилетіли з України протягом останніх трьох діб", - зазначила вона.

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Депутатка зазначила, що наразі СБУ ускладнила процес отримання дозволів на виліт приватними бортами - тепер він займає сім діб, а не три. "Інакше б вилетіла вся фракція ОПЗЖ", - зауважила Василевська-Смаглюк.

За її словами, представники інших політичних сил переважно залишаються в Україні "разом з родинами та дітьми".
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Топ коментарі
+82
Наволоч яка привела нам війну рятую своє нікчемне життя і біжить у країни Заходу
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21.02.2022 08:53
+76
Боятся, в случае чего народ Украины их порвёт.
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21.02.2022 08:51
+67
От уроды летите падлы и не возвращайтесь!!
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21.02.2022 08:52
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Ну посмотрим, кому на руку возможность при необходимости введения военного положения и мобилизации отсутствие конституционного большинства в Раде. Повторяю: Рада теперь недееспособна для принятия законов, требующего конституционного большинства. К чему это приедет посмотрим.
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21.02.2022 10:35 Відповісти
Ну эта хитрая шваль свалила в гейропу к клятым буржуинам,а что делать с совкодрочерной быдлотой и любителям путена и березок,которые голосовали за них.Вот это и есть самые настоящие враги и они, к сожалению,никуда не улетят и не уедут.Вто что с ними делать?
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21.02.2022 10:00 Відповісти
Жопазиционная платформа решила спрятать свои жопы в странах НАТО. На хрена такие депутаты. Пора их запретить.
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21.02.2022 10:15 Відповісти
Судьи с прокурорами когда ?
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21.02.2022 10:18 Відповісти
А что, в Украине столько депутатов от ОПЗЖ, что они (даже с семьями) способны забить аж 60 чартеров?
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21.02.2022 10:19 Відповісти
ну так пару семей тогда, пару семей в другой рейс и т.д., ну и так понятно)
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21.02.2022 10:23 Відповісти
или по другому...у Украины такие небедные депутаты зажопники.. шо могут себе позволить на одну семью один чартер...
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21.02.2022 10:29 Відповісти
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21.02.2022 10:19 Відповісти
Все что надо знать про опзжопников.
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21.02.2022 10:21 Відповісти
Партія "... за життя" - я й не сумнівався що в назві йшлося про їхнє життя.
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21.02.2022 10:26 Відповісти
кацапне они тут больше не нужны и денег им больше не дадут, свою задачу они про-ва-ли-ли.
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21.02.2022 10:34 Відповісти
Шош нам теперь делать? Как жить? Если сам Рабинович смылся ( а он стойкий....помните :- Вставай страна огромная!)то можно призадуматься... То ли нам бежать за спичками и керосином,то ли почистить пулемет.
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21.02.2022 10:36 Відповісти
Первым делом пулемёты, а девушки потом.
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21.02.2022 11:36 Відповісти
ЗЖОПи - це щурі, які прогризли дірки в човні і втекли з нього.
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21.02.2022 10:36 Відповісти
А можно сделать так что бы там и остались?
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21.02.2022 10:38 Відповісти
Зробити можна , кваліфікувавши це як державну зраду , але у нас таке можуть втілити лише відносно Порошенка за те що вугілля на ТЕС привіз ((((
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21.02.2022 11:17 Відповісти
Все их имущество арестовать и потратить на создание ядерки)
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21.02.2022 10:40 Відповісти
І шо!? Вони є депутати від Українського народу!? Мандати в них ніхто не забере!?
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21.02.2022 10:47 Відповісти
Заберіть , але на нових виборах " мудрий нарід" їз знову обере(( адже не вперше ((
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21.02.2022 11:19 Відповісти
чудово! це мало би стати підставою та прецедентом для автоматичного виключення їх з депутатів - вони більше не працюють на державу
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21.02.2022 10:49 Відповісти
Все так . По суті - вони зрадили виборців , кинувши їх напризволяще , перед загрозою повномасштабної війни . Вони - справжні зрадники , і тепер не мають морального права представляти інтереси свого лохторату . .
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21.02.2022 11:02 Відповісти
Лохторату пох... його це влаштовує
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21.02.2022 11:22 Відповісти
Можливо вони й праві . Вони напевно ж розуміють , що - якщо ***** почне вторгнення , патріотична частина населення , колаборантів буде вирізати в першу чергу . . Так би мовити , треба буде терміново - зачищати ( убезпечувати ) тили від прокацапської срані .
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21.02.2022 10:56 Відповісти
Ой а будь ласка оприлюдніть прізвища і хто куди виборцям надайте інформацію
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21.02.2022 11:01 Відповісти
А чо не на автобусах вместе с беженцами из ОРДЛР на Таганрог или Ростов? А там Янукович ожидает. Вон Волошин на своей тачке свалил в сторону бульбашей, чекистская закваска пригодилась. А Рабинович решил побороться за "Жизнь" в какой-то синагоге в самом Израиле. Вот они патриоты-борцы за благо украинского народа, как только дымком потянуло, всех с унитазов сдуло подальше от Украины., правда на разборки оставили Щуфрича - ему не впервой получать пиз...й, он любитель побитой своей рожи.
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21.02.2022 11:03 Відповісти
а куда еще это ******* (волошин) может свалить? оно ж под санкциями.
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21.02.2022 11:11 Відповісти
эх мало юрка бутусов зарядил нэстору ох мало . там еще один ************ . мураев . напрашивался . потом немного поутих про ..гражданский конфликт.. развязанный ****** в даунбасе . а ему тоже давно надо ..пояснить.. откуда танки . грады и минометы у попочленцев . сколько там аувайсов получили ..наши граждане.. и как они голосовали за ..единоросов.. ***** на выборах . там даже после освобождения лет 20 выборов нельзя проводить . не то что сейчас --- вы себе представляете что в компании шуфрича . рабиновича и кывы будет сидеть чепушилин
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21.02.2022 11:43 Відповісти
ОПЗЖ в нас молодці, ********* та полетіли.
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21.02.2022 11:07 Відповісти
Щоб там і пропали! І сонце б не гріло смердячого гною
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21.02.2022 11:21 Відповісти
СБУ надо упростить вылет для зажопников:оформление в течение часа и в сторону мордора,а назад лет через пять,может быть
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21.02.2022 11:26 Відповісти
Я не удивлен, что крысы бегут с корабля, и самые крпные крысы - из опожопы, но зачем такое кормить читателям? Кликбейт? Огласите весь список, пожалуйста, по всем фракциям
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21.02.2022 11:27 Відповісти
Уже публиковали, пару дней назад.
Было бы у тебя желание - сам бы нашел.
Что-то там: около 19 заЖОПников, 5-ок "слуг", 2-3 бютовца, 2-5 внеблоковых и 10-15 олигархов "без партий".
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21.02.2022 11:41 Відповісти
слуги кремлевского ***** бегут як пацюки . щоб вони виродки и не повернулись . аминь
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21.02.2022 11:28 Відповісти
ОПЗЖ показало Україні і українцям жопу. Голосуйте і дальше за них, юродиві...
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21.02.2022 11:32 Відповісти
При отриманні дозволу на виїзд кожен дєпутат, повинен підписати відмову від громадянства та майна, яке залишається в Україні, а жопоблоківці отримають тільки дозвіл на виліт в бік кацапії. Можна було б розстріляти за дезертирство, але ми гуманна держава.
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21.02.2022 11:34 Відповісти
НО!... 10,7% биомассы все еще готовы голосовать за ОПЗЖ, даже когда они в "италиях" прячутся.
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21.02.2022 11:38 Відповісти
А що ж трапилося то? Тікають від улюбленого рюського міра подалі? Не пускати тварюк назад
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21.02.2022 11:41 Відповісти
Воздух чище стал.
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21.02.2022 11:49 Відповісти
10% збираються за цих падло будуть голосувати.
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21.02.2022 11:51 Відповісти
Ну, блин, почти все в один голос "не пускать назад, не пускать". Я бы предложил другой вариант - всех слинявших депутатов вернуть в Украину принудительно, т.е. возбудить уголовные дела (за измену), заблокировать счета, арестовать имущество, экстрадировать и посадить. С максимальным освещением в прессе.
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21.02.2022 11:52 Відповісти
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21.02.2022 12:05 Відповісти
А можно их потом не пустить обратно?
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21.02.2022 13:28 Відповісти
вот именно!!! не только не пустить - конфисковать имущество, награбленное у тебя -меня-простого! и почлену, шо там на бабушьку будет всё оформлено!
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21.02.2022 15:30 Відповісти
ДИЗЕРТИРАМ ШЛЯХУ НАЗАД В УКРАЇНУ НЕМАЄ . ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА І КОНФІСКУВАТИ ВСЕ РУХОМЕ І НЕРУХОМЕ МАЙНО НА КОРИСТЬ ОБОРОНИ УКРАЇНИ .
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21.02.2022 15:12 Відповісти
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