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Байден погодився зустрітися з Путіним найближчим часом, якщо не відбудеться вторгнення РФ до України, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден погодився зустрітися з Путіним найближчим часом, якщо не відбудеться вторгнення РФ до України, - Псакі

Президент США Джо Байден і його російський колега Володимир Путін можуть зустрітися найближчим часом, якщо Росія не розпочне вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі..

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров зустрінуться пізніше цього тижня в Європі за умови, що Росія не продовжить військові дії. Президент Байден в принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі, знову ж таки, якщо не станеться вторгнення", - зазначила представниця адміністрації США.

Вона зазначила, що Сполучені Штати завжди готові до дипломатії. І водночас наголосила: "Ми також готові накласти швидкі та важкі наслідки, якщо Росія замість цього обере війну".

"Зараз, схоже, Росія продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом", - додала Псакі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки та стабільності в Європі, - Єлисейський палац

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Лучшие санкции - это прикрыть небо Украины . В наземной операции без военных спмолетов и ракет у кацапов нет шансов.
Остальное - кацапам *****.
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21.02.2022 08:50
+5
путлеру так хочется выглядеть рукопожатным, этот гебнявый бандитец смешон в своих корчах неудовлетворенной мании величия
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21.02.2022 08:54
+4
Зачем встречаться с этим уголовником? Уже давно понятно, что разговаривать с ним не о чем. Задача одна: всему миру объединиться и задушить гадину. Неужели за 8 лет на Западе никаких выводов не делают?
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21.02.2022 08:55
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Лучшие санкции - это прикрыть небо Украины . В наземной операции без военных спмолетов и ракет у кацапов нет шансов.
Остальное - кацапам *****.
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21.02.2022 08:50 Відповісти
Прибалтика вже поставляє Stingers "власного виробництва"...

тільки НЕ кажіть про ЦЕ єрмакам та шефірам з сивохами та іншим "друзям" преЗедента.....
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21.02.2022 09:03 Відповісти
Цього замало. Нам потрібен залізний купол як в Ізраілі.
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21.02.2022 09:06 Відповісти
почему за скобками остается ВСЕГДА ВЕРОЯТНЫЙ ФАКТ КАК исход ПУТИНА????он что имеет эликсир вечной жизни он бессмертный.. нет же так почему этот факт хотя бы не закладывают как вариант и да разрабатывает ли США Евросоюз НАТО вопрос действий согласованности реакций в случае если наступит день Ч кончина... Путина-- а не нападения на Украину?????
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21.02.2022 09:07 Відповісти
Проблема у тому, що в Раші може прийти потім до влади хтось такий же або ще гірший. Шовіністів там вистачає... а як ми знаємо, вибори там - це швидше формальність
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21.02.2022 09:10 Відповісти
НЕТ НЕ СОГЛАСЕН ЛИЧНОСТЬ В РАШКЕ ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ И НЕ ТОЛЬКО В РАШКЕ ИГРАЛ И БУДЕТ ИГРАТЬ ЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ США КАЗАЛОСЬ А ТЕМ НЕ МЕНЕЕ РАЗИТЕЛЬНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТРАМП И БАЙДЕН САРКОЗИ И МАКРОН (Франция) МОЛЧУ ПРО КНДР ИЛИ КИТАЙ Украина (Порошенко Зеленский молчу про Янукович и Порошенко) да они схожи-- но не родственный, я о РФ... каждый даже самый близкий к Путину человек имеет свой набор приоритетов и так далее.... полагаю что 2 -й Путин вряд ли будет в Рашке.... История знает примеры Сталин- и его доверенное лицо и соучастник Хрущев но именно Хрущев дал и показал какое ничтожество и мразь был Сталин... и этого не отнимешь полагаю в России будет аналог ХХ съезда партии ЕР где они раскроют не все --но многие преступления и Ельцина и путина... так сказать покаяние... не допустят олигархи военный чекисты да будет драчка но в итоге победит паритетность... бабки любят тишину.. поверьте все имеет и начало и конец.. Путин тому и Путин таким каким стал потому что ему корона упала в руки за нее ему не пришлось ни горбатиться годами по карьерной лестнице не пробиваться локтями ее посаду принес на блюдечке Ельцин тому воно вообще от такого утратило рассудок и способность адекватности...
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21.02.2022 09:18 Відповісти
Нужно закупить купола у Израиля, тогда не одна Рассейская ракета не долетит до цели.
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21.02.2022 09:31 Відповісти
Израиль отказался продавать.
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21.02.2022 09:34 Відповісти
жидота поддерживает террористов и фашистов.
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21.02.2022 10:17 Відповісти
Израиль категорически отказался продавать нам хоть что-то для защиты или даже давать разрешение на поставки израильского оружия третьими странами.
Израиль поставляет беспилотники в РФ - там им выгоднее.
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21.02.2022 10:59 Відповісти
Пропускає купол ракети. Останні обстріли Ізраїльської території хамасом це показали
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21.02.2022 14:18 Відповісти
На коліна, пуцькін, перед великим Джо!
На коліна і чекай, як тобі вводять помало але впевнено по самі гланди!
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21.02.2022 08:52 Відповісти
путлеру так хочется выглядеть рукопожатным, этот гебнявый бандитец смешон в своих корчах неудовлетворенной мании величия
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21.02.2022 08:54 Відповісти
Frau кабаєва чимось його "абідєла..."

напевно, голосно сміялась...коли той зняв туфлі.....
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21.02.2022 09:05 Відповісти
Зачем встречаться с этим уголовником? Уже давно понятно, что разговаривать с ним не о чем. Задача одна: всему миру объединиться и задушить гадину. Неужели за 8 лет на Западе никаких выводов не делают?
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21.02.2022 08:55 Відповісти
Йшов шостий день від тоді, коли пуцкін вже широкомасштабно збирається нападати на Україну...
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21.02.2022 08:57 Відповісти
Если ты не заметил , то видео об обстрелах Донецка , которое появилось 18-го , было снято 16-го.
США помешали вторжению 16-го.
Сейчас ключевая дата 22.2.22.
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21.02.2022 09:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=g4LoVWA4jLw
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21.02.2022 08:59 Відповісти
Народ, нагадайте, коли пуцкін почав свої ржаві тарадайки стягувати до України з далекого сходу!
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21.02.2022 08:59 Відповісти
приблизно з літа 2021....
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21.02.2022 09:00 Відповісти
Сцикуни
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21.02.2022 09:25 Відповісти
ще один преЗедент хоче "заглянути в очі диктатору-терористу"!....далі буде...
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21.02.2022 08:59 Відповісти
Ботоксна скотина засцала.
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21.02.2022 09:02 Відповісти
він "діє по плану". А може й без "лапок"...
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21.02.2022 09:07 Відповісти
треба віддати належне путіну: він уміє розмовляти з Заходом. І таки щось виторгує. І буде це коштом України.
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21.02.2022 09:03 Відповісти
Для более убедительной дипломатии нужна парочка стингеров и парочка добровольцев для автомобильной поездки по безвизу под аэропорт этого саммита. ИЛ птичка заметная.
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21.02.2022 09:05 Відповісти
Треба тягнути час, зустріч в квітні, пообіцяти референдум на літо, за той час москалі в полях поспиваються, армія деградує.
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21.02.2022 09:06 Відповісти
Типу зараз кацапська армія-еталон боєздатності. Те саме тупориле м'ясо тільки з новішими цяцьками.
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21.02.2022 09:27 Відповісти
Байден красавчик тянет время изматывает этого шизофреника/калоприемника!!!пусть пуморыжит до мая а там Пасха итд
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21.02.2022 09:12 Відповісти
То есть вы тоже понимаете что все это "вторжение" фейк Байдена?
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21.02.2022 09:30 Відповісти
Это не фейк
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21.02.2022 09:53 Відповісти
Согласился? Значит кацапня намекала на это? А шо так? Вяличие забуксовало?
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21.02.2022 09:29 Відповісти
Для него это звездный час. Час позора у Байдена, в замен на то что Байден никому не скажет как он утирал сопли. А он выйдя довольный отведет войска и скажет как 2 великих дяди спасли мир .
Слава США!
Слава Украине!!!!!
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21.02.2022 09:43 Відповісти
 
 