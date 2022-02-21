Байден погодився зустрітися з Путіним найближчим часом, якщо не відбудеться вторгнення РФ до України, - Псакі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден і його російський колега Володимир Путін можуть зустрітися найближчим часом, якщо Росія не розпочне вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі..
"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров зустрінуться пізніше цього тижня в Європі за умови, що Росія не продовжить військові дії. Президент Байден в принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі, знову ж таки, якщо не станеться вторгнення", - зазначила представниця адміністрації США.
Вона зазначила, що Сполучені Штати завжди готові до дипломатії. І водночас наголосила: "Ми також готові накласти швидкі та важкі наслідки, якщо Росія замість цього обере війну".
"Зараз, схоже, Росія продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом", - додала Псакі.
Будь ласка, зачекайте...
Остальное - кацапам *****.
тільки НЕ кажіть про ЦЕ єрмакам та шефірам з сивохами та іншим "друзям" преЗедента.....
Израиль поставляет беспилотники в РФ - там им выгоднее.
На коліна і чекай, як тобі вводять помало але впевнено по самі гланди!
напевно, голосно сміялась...коли той зняв туфлі.....
США помешали вторжению 16-го.
Сейчас ключевая дата 22.2.22.
Слава США!
Слава Украине!!!!!