Армія РФ посилює активність на кордоні з Україною: нові супутникові знімки, - CNN. ФОТО

Нові супутникові знімки, зроблені вчора, 20 лютого, свідчать про посилену активність російських військ, розміщених поруч з північно-східним кордоном України з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN, посилаючись на дані приватної компанії Maxar.

Як зазначає компанія, яка вже деякий час відстежує переміщення російських військ поруч з українським кордоном, "на північний захід від Білгорода та біля Солоти і н.п.Валуйки у Росії спостерігаються численні нові розгортання бронетехніки та військ".

Акцентується увага, що ці території розташовані приблизно за 35 км від кордону.

"Ця активність відрізняється від розгортання підрозділів, які спостерігались раніше… Донедавна вони розміщувалися на або поруч із гарнізонами та навчальними полігонами. Зараз (20 лютого. - Ред.) більшість підрозділів і допоміжного спорядження у Солоті від’їхали, і по всьому району можна бачити сліди транспортних засобів і конвої бронетехніки", - зазначає компанія.

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Зображення показують, що таборів або майданчиків, де ще 13 лютого розміщувалися значні сили, майже не залишилося.

Деяку військову техніку помітили на схід від Валуйок, приблизно за 15 км від кордону з Україною.

CNN окремо встановила геолокацію кількох відео, що з’явились у мережі на вихідних, на яких видно рух великих колон з танками, гаубицями й бронетехнікою в районі Білгородської області РФ.