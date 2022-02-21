Армія РФ посилює активність на кордоні з Україною: нові супутникові знімки, - CNN. ФОТО
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Нові супутникові знімки, зроблені вчора, 20 лютого, свідчать про посилену активність російських військ, розміщених поруч з північно-східним кордоном України з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN, посилаючись на дані приватної компанії Maxar.
Як зазначає компанія, яка вже деякий час відстежує переміщення російських військ поруч з українським кордоном, "на північний захід від Білгорода та біля Солоти і н.п.Валуйки у Росії спостерігаються численні нові розгортання бронетехніки та військ".
Акцентується увага, що ці території розташовані приблизно за 35 км від кордону.
"Ця активність відрізняється від розгортання підрозділів, які спостерігались раніше… Донедавна вони розміщувалися на або поруч із гарнізонами та навчальними полігонами. Зараз (20 лютого. - Ред.) більшість підрозділів і допоміжного спорядження у Солоті від’їхали, і по всьому району можна бачити сліди транспортних засобів і конвої бронетехніки", - зазначає компанія.
Зображення показують, що таборів або майданчиків, де ще 13 лютого розміщувалися значні сили, майже не залишилося.
Деяку військову техніку помітили на схід від Валуйок, приблизно за 15 км від кордону з Україною.
CNN окремо встановила геолокацію кількох відео, що з’явились у мережі на вихідних, на яких видно рух великих колон з танками, гаубицями й бронетехнікою в районі Білгородської області РФ.
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колосисту- на віки
- українську рідну мову
в дар мені дали батьки.
Берегти її, плекати
буду всюди й повсякчас,
бо ж єдина - так, як мати,
мова в кожного із нас!
чего они сидят по норам в своих мухосрансках?
или они не матери ,
а бабы, каторые
ишо наражают ?
ну если матерям - пох,
то это действительно - кацапский
биомусор,
подлежащий
утилизации !
десять лет бессмысленного мочилова моджахедами
совейских солдат в Афганистане ,
которым лживые комуняки сказали
что они там исполняют долг...интернациональный , мля
привели таки к развалу сраной и лживой однопартийной системы -
совка !
Плюс захід всетаки йде на поступки помалу, Макрон і Шольц потрохи рішають необхідні питання...
весьма вероятно, что наземные войска в ночное время ( пока ВВС и ракетные войска РФ будут наносить удары по важным военным целям в Украине) совершат короткие марши к границе и развернутся в боевые порядки в ожидании команды на вторжение
однако основная активность вначале будет сосредоточена на Донбассе и побережье Азовского моря, остальные войска будут отвлекать украинские силы
главная задача московитов на первые 2-3 дня войны по-видимому будет состоять в прорыве обороны ВСУ на Донбассе и создании плацдарма для продвижения на запад по побережью Азовского моря до соединения с войсками в районе Перекопа
затем весьма вероятна остановка боевых действий для подтягивания резервов и дипломатического давления на Запад и Киев