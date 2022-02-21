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Армія РФ посилює активність на кордоні з Україною: нові супутникові знімки, - CNN. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нові супутникові знімки, зроблені вчора, 20 лютого, свідчать про посилену активність російських військ, розміщених поруч з північно-східним кордоном України з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN, посилаючись на дані приватної компанії Maxar.

Як зазначає компанія, яка вже деякий час відстежує переміщення російських військ поруч з українським кордоном, "на північний захід від Білгорода та біля Солоти і н.п.Валуйки у Росії спостерігаються численні нові розгортання бронетехніки та військ".

Армія РФ посилює активність на кордоні з Україною: нові супутникові знімки, - CNN 01

Акцентується увага, що ці території розташовані приблизно за 35 км від кордону.

"Ця активність відрізняється від розгортання підрозділів, які спостерігались раніше… Донедавна вони розміщувалися на або поруч із гарнізонами та навчальними полігонами. Зараз (20 лютого. - Ред.) більшість підрозділів і допоміжного спорядження у Солоті від’їхали, і по всьому району можна бачити сліди транспортних засобів і конвої бронетехніки", - зазначає компанія.

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Зображення показують, що таборів або майданчиків, де ще 13 лютого розміщувалися значні сили, майже не залишилося.

Деяку військову техніку помітили на схід від Валуйок, приблизно за 15 км від кордону з Україною.

CNN окремо встановила геолокацію кількох відео, що з’явились у мережі на вихідних, на яких видно рух великих колон з танками, гаубицями й бронетехнікою в районі Білгородської області РФ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
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21.02.2022 09:19
+16
Щороку 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня - 17 листопада 1999 року в Парижі.
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21.02.2022 09:10
+11
а матерям этих вояк - шо, пох...
чего они сидят по норам в своих мухосрансках?
или они не матери ,
а бабы, каторые
ишо наражают ?
ну если матерям - пох,
то это действительно - кацапский
биомусор,
подлежащий
утилизации !
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21.02.2022 09:22
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Дурно стільки солярки спалили, придурки!
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21.02.2022 09:06 Відповісти
Русня іди сядь на бутилку/пляшку, і не злазь поки ***** не дозволить. Лізе гівно в Україну.
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21.02.2022 09:46 Відповісти
местные жители долго будут вспоминать этих вояк
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21.02.2022 09:09 Відповісти
Щороку 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня - 17 листопада 1999 року в Парижі.
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21.02.2022 09:10 Відповісти
Солов'їну, барвінкову,
колосисту- на віки
- українську рідну мову
в дар мені дали батьки.
Берегти її, плекати
буду всюди й повсякчас,
бо ж єдина - так, як мати,
мова в кожного із нас!
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21.02.2022 09:15 Відповісти
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21.02.2022 09:19 Відповісти
Вони вже всьо шо мали стягнули під кордон України
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21.02.2022 09:21 Відповісти
У далекому 2003 р., виїжджаючи з Білгорода на Харків, і перетнувши кордон, створювалось враження, ніби потрапив кудись в Америку, чи що...
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21.02.2022 10:40 Відповісти
Хахаха так они на барабан за шмотками и едой ездили))
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21.02.2022 13:46 Відповісти
а матерям этих вояк - шо, пох...
чего они сидят по норам в своих мухосрансках?
или они не матери ,
а бабы, каторые
ишо наражают ?
ну если матерям - пох,
то это действительно - кацапский
биомусор,
подлежащий
утилизации !
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21.02.2022 09:22 Відповісти
Да.
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21.02.2022 09:33 Відповісти
Чого це по х#й?! Мамкі рюсскіє вже планують як витратять гроші компенсації за вбитого ********-кацапа.
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21.02.2022 10:07 Відповісти
зеленому полудурку покажите снимок
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21.02.2022 09:26 Відповісти
Путин загоняет себя всё в более глубокую яму...А закопают его сами россияне.когда им придётся в день хоронить сотнями своих мужчин.Так что главный союзник Украины проснётся в самой России -страх хоронить своих НИ ЗА ЧТО погибших
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21.02.2022 09:35 Відповісти
именно
десять лет бессмысленного мочилова моджахедами
совейских солдат в Афганистане ,
которым лживые комуняки сказали
что они там исполняют долг...интернациональный , мля
привели таки к развалу сраной и лживой однопартийной системы -
совка !
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21.02.2022 09:48 Відповісти
Нікуди не загоняє поки не нападе нафта і газ росте, бюджет РФ до того тріщав по швам...
Плюс захід всетаки йде на поступки помалу, Макрон і Шольц потрохи рішають необхідні питання...
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21.02.2022 09:55 Відповісти
Загоняет... толку с тех копеек. посчита сколько лярдов ушло на эти манёвры... 160 тысяч перебросить это не войнушка в песочнице... Пойдут рефрежираторы на Ростов .... Это не Чечня
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21.02.2022 13:49 Відповісти
Та нехай їздять там. Вони вже знають що їх чекає на нашій землі - гриль в консервних банках. Чим більше їх прийде тим краще, винищимо урюків.
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21.02.2022 09:44 Відповісти
Пусть в карманы положат семена плодовых деревьев. Хоть польза будет.
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21.02.2022 09:52 Відповісти
Где-то прочитал, что им какие семена в карманы не клади, все равно вырастет либо боярышник, либо репа.
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21.02.2022 12:01 Відповісти
не будите агрохимию плохими новостями
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21.02.2022 09:54 Відповісти
завтра 22:30 по Киевскому времени командиры российских воинских частей вскроют пакеты с приказами на действия в начальный период боевых действий
весьма вероятно, что наземные войска в ночное время ( пока ВВС и ракетные войска РФ будут наносить удары по важным военным целям в Украине) совершат короткие марши к границе и развернутся в боевые порядки в ожидании команды на вторжение
однако основная активность вначале будет сосредоточена на Донбассе и побережье Азовского моря, остальные войска будут отвлекать украинские силы
главная задача московитов на первые 2-3 дня войны по-видимому будет состоять в прорыве обороны ВСУ на Донбассе и создании плацдарма для продвижения на запад по побережью Азовского моря до соединения с войсками в районе Перекопа
затем весьма вероятна остановка боевых действий для подтягивания резервов и дипломатического давления на Запад и Киев
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21.02.2022 09:59 Відповісти
завтра 22:30 командиры российских воинских частей сядут на бутылки
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21.02.2022 10:49 Відповісти
"завтра 22:30", это можно подтвердить?
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21.02.2022 10:52 Відповісти
как можно подтвердить инсайд от российского телеграм-канала?
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21.02.2022 12:49 Відповісти
Ну, що ж. Запаси крові їх не врятують.
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21.02.2022 10:54 Відповісти
РУССКІЙ ИВАН, УХОДИ ВОДКІ НЄТ.
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21.02.2022 10:57 Відповісти
--- Даремно Ердоган випробовує нові БАЙРАКТАРИ /з нашими движками / на полігоні .коли тут роботи. для них. НЕ початий край ...
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13.04.2022 09:28 Відповісти
 
 