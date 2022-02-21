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Дніпро місто (2151) нещасний випадок (271) рибалки (82) ДСНС (4457)

П'ятеро людей, серед яких троє поліцейських, провалилися під кригу у Дніпрі. Одна людина загинула, - ДСНС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

П'ятеро людей, серед яких троє поліцейських, провалилися під кригу у Дніпрі. Одна людина загинула, - ДСНС. ВIДЕО

20-го лютого о 14:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро чоловік під час риболовлі провалився під кригу. Подія трапилась в місті Дніпро Соборний район вулиця Набережна Перемоги (річка Дніпро).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За повідомленням направлено відділення водолазно-рятувальної групи аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та черговий караул 1-ої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Три співробітники Національної поліції, які перші прибули до місця намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу (1 поліцейський - на відстані близько 70 метрів від берега, 2 поліцейських - на відстані близько 40 метрів від берега).

Також, провалився під кригу на відстані близько 40 метрів місцевий мешканець, який намагався допомогти співробітникам Національної поліції.

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Спільними зусиллями особового складу ДСНС врятовано 5 осіб, з них: 3 співробітника поліції, 1 місцевий мешканець, який намагався допомогти поліції та 1 рибалка (помер в автомобілі екстреної медичної допомоги, особисті дані встановлюються).

До місця події було направлено 13 чоловік особового складу та 5 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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Топ коментарі
+13
Куди ви "довбні" претеся?!!! У нас на Поліссі рибалки вже снасті зимові ховають - сташно на лід вийти! Та риба того варта?
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21.02.2022 09:21
+12
НЕ злорадствую, але нах. людям та риболовля на танучій кризі, якщо скумбрія по 8 ?
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21.02.2022 09:19
+10
Больные люди, если какашки в попе играют возьми с собой хотя бы накачанную камеру от авто соответствующего комплекции размера, и то будет шанс на спасение.
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21.02.2022 09:27
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НЕ злорадствую, але нах. людям та риболовля на танучій кризі, якщо скумбрія по 8 ?
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21.02.2022 09:19 Відповісти
На крайняк можно гречку - по 12, сало - по 50, если рыба не устраивает.
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21.02.2022 09:25 Відповісти
на крайній випадок можна цукерки рошен по 1.20.
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21.02.2022 09:38 Відповісти
ДОСнутий, те що ти придбав за 1,20- це гуано з бу фантиком... Любиш ти цю консистенцію, насрано в макітрі та штанцях, але ти не винен, подякуй батькам.
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21.02.2022 10:38 Відповісти
Не було б так смішно як сумно. Учора в атб м.Ів.-Фр. закортіло сальця по домашньому, місцев.вироб., сало супер і рожеве і зі спеціями, в міру туге не тягнеться. Ціна 200грн за кг. Кароч як в таксі, чим далі тим дорожче.
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21.02.2022 09:55 Відповісти
Купляти у Франківську сало в АТБ це збочення, я в Чернівцях завжди на ринку беру.
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21.02.2022 10:01 Відповісти
Пароль надо было сказать, что от коли котлеты.
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21.02.2022 10:15 Відповісти
он вам не котлета - он митбол
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21.02.2022 11:27 Відповісти
Куди ви "довбні" претеся?!!! У нас на Поліссі рибалки вже снасті зимові ховають - сташно на лід вийти! Та риба того варта?
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21.02.2022 09:21 Відповісти
соседа вспоминаю,в Казахстане ещё, )))) прётся на лёд весной-ну куда ты дурак пошёл,тепло вон как ,да ещё говно всякое сливают в иртыш комбинаты...а он гордо показывает два стержня через шею на шнурке-мол зацеплюсь за льдину если что и вылезу-к слову в борове килограмм 120 было..
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21.02.2022 09:30 Відповісти
І в мене "льодові шила" є! І шнур капроновий 25-метровий є (У клубок величиною з грейпфрут скручений -щоб кидать зручно було вдалину) Ношу з 1995 року - як почав ходить на зимову рибалку Ні разу не використав за призначенням! "Талісманом" стали рятувальні причандали!
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21.02.2022 09:39 Відповісти
насчёт шил думаю нужно трезво оценивать свои возможности-во мне 95 кг например,подтянутся могу раз 10 ...короче учитывая мокрую одежду и холодную воду ни на какую льдину я бы самостоятельно залезть не смог ,максимум пару минут провисеть на краю (салам ди каприо) ..
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21.02.2022 10:08 Відповісти
Ти знаєш - не перевіряв! Ми з товаришем завжди взимку вдвох на рибалку їздимо І він знає що у задньому відсіку мого рюкзака шнур завжди лежить! Я ж рюкзак за собою не тягаю - ставлю на лід і рибалю навкруги - рибу шукаю
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21.02.2022 10:14 Відповісти
Пешней надо простукивать.
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21.02.2022 10:08 Відповісти
Краще твоєю головою!
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21.02.2022 10:09 Відповісти
Угу, стукав, стукав, а на середині Дніпра пробив дірку і впав.
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21.02.2022 10:11 Відповісти
Ты Буков, не рыбак. Но если начнешь, то бери пешню, а не гвоздики(как у Яра).
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21.02.2022 10:14 Відповісти
Не знаю "рибак" "буков" чи ні а от ти точно "прибабахнутий" - я маю і бур і пішню але мова тут ведеться не про рибалку як таку а про забезпечення рятування на льоду
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21.02.2022 11:04 Відповісти
Ну молодец, хоть свой бур наконец купил.
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21.02.2022 11:33 Відповісти
"Литвин"! Ти навмисно з себе "дурника корчиш" чи ти такий насправді?
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21.02.2022 11:47 Відповісти
Льод тонкий, какая рыбалка может быть? Тем более, больше недели плюсовая температура на улице держится.
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21.02.2022 09:21 Відповісти
Не нужно спасать этих пингвинов. Они добровольно и находясь в сознании лезут на лёд. Значит осознают чем это может закончиться.
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21.02.2022 09:24 Відповісти
Больные люди, если какашки в попе играют возьми с собой хотя бы накачанную камеру от авто соответствующего комплекции размера, и то будет шанс на спасение.
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21.02.2022 09:27 Відповісти
читаєш новини, дивишся інформацію і бачиш другий абзац.
по ньому видно що урналісту платять за кількість слів а не за якість інфи.
а має бути: поліцейські та рятувальники місто, село, район...
все, млять
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21.02.2022 09:25 Відповісти
дякую, тепер знаю, що інфа буває якісною та 3-го сорту як ставрида по 8...
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21.02.2022 10:45 Відповісти
ти мабудь почув у шуфрича одно речення правди і більше нічого не почув.
а те що цей чмо оформляло нерухомість в криму по законам рф, це третьосортна чи першосортна інфа?
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21.02.2022 15:20 Відповісти
Де твоя голова?
За границею....
Що в твоїй голові?
Паралізована теща.
Юрко, не дуркуй... Де ти знайшов щось образливе у твою сторону? Ти обурився урналістикою, але від хвилювання, втулив декілька ляпів та не сформулював вдало претензію... А тепер, ображаєшся як дитина за сарказм?
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21.02.2022 18:00 Відповісти
дебил..выписал премию дарвина себе ...и нормальные люди погибли...не наркоманы не алкаши..а люди которые пришлои на помощь
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21.02.2022 09:30 Відповісти
Погиб только рыбак, полицейских и местного вытащили
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21.02.2022 09:38 Відповісти
чукча не читатель
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21.02.2022 09:45 Відповісти
это ж каким нужно быть долбодятлом, чтобы полезть на лед..., уже 2-ую неделю плюсовая температура...
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21.02.2022 09:32 Відповісти
А цифра 73% Вам ни о чем не говорит? На их фоне он ещё ничего, он только свою жизнь на кон поставил.
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21.02.2022 09:37 Відповісти
Люблю зимову рибалку, але сезон закрив 2 тижні тому. Ризикувати життям/здоров'ям заради хоббі - ні, не моє, краще почекаю початку сезону плотви з берега
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21.02.2022 09:37 Відповісти
Уже пішла плітка під льодом з Київського водосховища вгору по Дніпру
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21.02.2022 09:47 Відповісти
У нас (Обухівський р-н) ще не активна, я вже пробував )
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21.02.2022 10:15 Відповісти
Канівське водосховище глибше А в Київському - коли у Вишгороді воду скидали різко то на половині плеса лід лягав на грунт! З-за цього вода швидше прогрівається - хоч вого і північніше знаходиться
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21.02.2022 11:00 Відповісти
Можно бесконечно смотреть на огонь и на... вот это
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21.02.2022 09:40 Відповісти
В районе кайдакского моста та же картина - сидят ипаньки-рыболовы на льду, погодка весення, тепло, па приколу...да и голосовали так же..
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21.02.2022 09:43 Відповісти
а на Фрунзенском?
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21.02.2022 09:48 Відповісти
от куда лед в запоре уже божьи коровки и клопы солдатиики подснежники +7
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21.02.2022 10:31 Відповісти
та у нас тоже Днепр уже полностью безо льда... в вот в заливчиках и затоках... еще корочка есть...
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21.02.2022 10:39 Відповісти
он во льде бывает раза три за 15 лет и то раз замерз в 12 году
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21.02.2022 11:45 Відповісти
тю... у нас и в этом году покрывался полностью (про толщину не скажу)
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21.02.2022 12:01 Відповісти
там вообще дети с родителями по льду шастают. Идиоты.Где то в телеге фотку видел.
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21.02.2022 13:30 Відповісти
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21.02.2022 09:45 Відповісти
Начало зимы. У тропинки, ведущей к водоёму, транспарант:

«Уважаемые любители подлёдного лова. Имейте ввиду: лёд сверху ломается намного легче, чем снизу… Проверено практикой…».
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21.02.2022 09:48 Відповісти
Реально- це ї...ті люди! Йти на тонкий лід- це життєва необхідність?
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21.02.2022 09:48 Відповісти
"Тонкий" лід - на початку зими А в кінці - "крихкий"! Він може буть зараз товщиною в 10-15 см але по консистенції - як розмокла грудка цукру Кришиться під ногами!
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21.02.2022 09:51 Відповісти
У нас Дністер теж зібрав врожай довбнів цього року. на жаль.
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21.02.2022 10:03 Відповісти
от куда они вообще какой то лед находят месяц или два плюс уже..какой бред
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21.02.2022 10:30 Відповісти
кто ищет - тот найдет ))) ну хотя бы последний...на последнюю ( в полном смысле слова) рыбалку...
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21.02.2022 10:40 Відповісти
Поставь на лёд надувную лодку и из неё лови, если приспичило.
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21.02.2022 11:23 Відповісти
 
 