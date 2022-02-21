П'ятеро людей, серед яких троє поліцейських, провалилися під кригу у Дніпрі. Одна людина загинула, - ДСНС. ВIДЕО

20-го лютого о 14:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро чоловік під час риболовлі провалився під кригу. Подія трапилась в місті Дніпро Соборний район вулиця Набережна Перемоги (річка Дніпро).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За повідомленням направлено відділення водолазно-рятувальної групи аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та черговий караул 1-ої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Три співробітники Національної поліції, які перші прибули до місця намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу (1 поліцейський - на відстані близько 70 метрів від берега, 2 поліцейських - на відстані близько 40 метрів від берега).

Також, провалився під кригу на відстані близько 40 метрів місцевий мешканець, який намагався допомогти співробітникам Національної поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі вантажівка зачепила автовишку з електриками: двоє людей вилетіли з монтажної люльки. ВIДЕО камер спостереження

Спільними зусиллями особового складу ДСНС врятовано 5 осіб, з них: 3 співробітника поліції, 1 місцевий мешканець, який намагався допомогти поліції та 1 рибалка (помер в автомобілі екстреної медичної допомоги, особисті дані встановлюються).

До місця події було направлено 13 чоловік особового складу та 5 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.