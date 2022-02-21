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Якби у 2008 році Україна отримала ПДЧ в НАТО - зараз в Європі було б безпечніше, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якби у 2008 році Україна отримала ПДЧ в НАТО - зараз в Європі було б безпечніше, - Порошенко

Якби Україна ще у 2008 році отримала ПДЧ в НАТО, Європа сьогодні почувалася б набагато безпечніше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили та п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Путін висунув ультиматум і сказав, що Україна буде в НАТО тільки тоді, коли Росія дозволить. Чи зараз ми зробимо так, щоб повернутися до кордонів 97 року і виключити з НАТО, наприклад, Болгарію і Румунію? Або прибрати натівське озброєння, натівські бази з Болгарії і Румунії, а може й з Польщі?. Якби тільки хтось наважився задуматись над цим питанням – Путін пішов би далі. Ви знаєте, якою має бути відповідь? Дуже простою – влітку цього року на саміті 2022 року в Мадриді надати Грузії і Україні План дій щодо членства в НАТО", - наголосив Порошенко.

За його словами, це би продемонструвало Путіну, що мовою ультиматумів з НАТО говорити не можна.

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"А визначати долю майбутнього членства України в НАТО буде український народ, українська влада і країни члени НАТО. Історія не терпить умовного способу, але зараз вже очевидно, якби в 2008 році на Бухарестському саміті було прийнято рішення про надання Україні Плану дій щодо членства, а до 2014 року Україна би стала членом НАТО – в Європі було б безпечніше. Не тільки Україні, Польщі, Чехії, Словаччини, Естонії, скандинавським країнам – всім було б набагато безпечніше", - зазначив лідер "ЄС".

Порошенко наголосив, що у 2014 році ніякий Будапештський меморандум, ніякі інші формати, де немає гарантій, не спрацювали б, коли Росія пішла в атаку.

"Тому що поствоєнна європейська і світова система безпеки базувалася на Ялтинських рішеннях. На тому, що існує єдиний орган, який дозволяє застосовувати військову силу в будь-яких конфліктах по світу. Цей орган називається Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй, де рішення приймаються консенсусом постійних членів. Але коли один з п’яти постійних членів є агресором, система зруйнована. Росія зруйнувала не просто державні кордони України, суверенітет, територіальну цілісність держави. А Росія зруйнувала глобальну систему безпеки. Альтернативою цьому ми можемо запропонувати тільки НАТО з її п’ятою статтею. Полякам дуже пощастило, що вони своєчасно вступили до ЄС і вступили до НАТО", - підсумував п'ятий президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
самое интересное что кроме промов у него куча достижений. Асоциация с ЕС, безвиз, , Томос, восстановление Армии , 2/3 отвоеванного Донбасса.... Но мудрый народ сказал "какая разница" и выбрал себе клоуна....
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21.02.2022 09:29
+26
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21.02.2022 09:27
+23
Згоден з Порошенко.
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21.02.2022 09:21
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вот смотрю я на 73% избирателей и понимаю, что все что сегодня происходит со страной -- это их 100% заслуга. Ну хотят "по приколу" и не понимают "какая разница"-- будет им "разница"...

Я ко всему этому готов с 2019 г., как только клоун стал Президентом. К сожалению пока что оправдываются самые худшие опасения...
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21.02.2022 10:45 Відповісти
все вони розуміють, тільки визнати не хочуть, що це саме вони завели країну на край прірви; тому продовжують брехати
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21.02.2022 11:02 Відповісти
Нагадую забудькуватим ідіотам, що новопризначений Ющенком (цей саботажник затягнув призначення міністра в уряд Тимошенко на ПІВРОКУ!!) міністр закордонних справ Порошенко головним завданням вважав покращення відносин з Росією. І цей міністр уряду зрадників бАзарова завзято підтримував "харківські угоди", що зняли обмеження на нарощування кацапських військ в Криму і дозволили їх вільне пересування без узгодження з Україною.
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21.02.2022 11:04 Відповісти
расслабься.... это уже не имеет никакого значения.
Потому что теперь даже уже не понятно, будут ли следующие выборы Президента Украины честными и демократическими.

Или уже только "как в Белоруссии" ?
А ты тут вспоминаешь байки 15 летней давности....
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21.02.2022 11:14 Відповісти
Хто не забуває минулого, той не помиляється в сьогоденні і передбачає майбутнє.
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21.02.2022 11:16 Відповісти
вот и будешь сидеть и вспоминать независимую Украину, утраченные возможности, безвиз, под звуки русского шансона и под чутким руководством Кремля .... Хорошо если не на Колыме....
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21.02.2022 11:20 Відповісти
Воювати треба, от і все. А не по інтернет-форумах нишпорити в намаганні якось відробити копієчку хазяїна, як це роблять боти Потроха, що вже перманентно співають в унісон з кацапами.
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21.02.2022 11:24 Відповісти
Тявкнул проплатной подоляковский ботVolodimir L !
откуда вы такие тупые лезете?
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22.02.2022 00:43 Відповісти
тебе бенедіктова з твоєю заявою зачекалась
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21.02.2022 12:16 Відповісти
Если б да кабы, в жопе выросли грибы. Если бы порох позакрывал или развесил по деревьям всех бывших регионалов после Майдана, то страна уже была бы в ЕС
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21.02.2022 12:37 Відповісти
Так скажи "спасибо" своей подруге Меркель, она по приказу кремля наложила вето в 2008г
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21.02.2022 13:10 Відповісти
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