УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14705 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Війна
5 457 19
війна (56124) Японія (592) Столтенберг Єнс (1338)

Глава МЗС Японії Хаясі - Столтенбергу: Ми разом з міжнародною спільнотою дамо відповідь на вторгнення РФ в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС Японії Хаясі - Столтенбергу: Ми разом з міжнародною спільнотою дамо відповідь на вторгнення РФ в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі домовилися про співпрацю з ослаблення напруженості навколо України.

Про це йдеться у повідомленні The Japan Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "ДС".

Під час зустрічі у Мюнхені сторони домовилися підтримати суверенітет та територіальну цілісність України та зробити все можливе для стримування Росії.

"Ми послідовно підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України", — зазначив Хаясі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія надасть Україні $100 млн фінансової підтримки

Глава японської дипломатії запевнив, що його країна дасть відповідь на агресивні дії Росії та запровадить санкції у разі вторгнення в Україну.

"Ми дамо відповідну відповідь, включаючи санкції, реагуючи на реальну ситуацію, у співпраці з міжнародною спільнотою", — сказав він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
правильно,японцам пора возвращать свои территории !!! слава японцам! Самураям слава!
показати весь коментар
21.02.2022 09:42
+16
показати весь коментар
21.02.2022 09:38
+15
показати весь коментар
21.02.2022 09:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну,если уже включается в дело Япония.которая "прикрыла ротика" Китаю,то дело путина совсем дрянь...
показати весь коментар
21.02.2022 09:37 Відповісти
"прикрыла ротика" Китаю

Я что то интересное пропустил?
показати весь коментар
21.02.2022 10:09 Відповісти
а нужно следить за событими в мире..китай предъявил Японии претензии по поводу нескольких японских островов с несколькими десятками жителей и внагляк подогнал чуть ли не к берегу свои пограничные катера и блокировал возможность рыбалки японским островитянам 9а в то же время блокировал пролив возле Тайваня..Япония вызвала китайского посла,поговорила "за закрытыми дверями" и в тот же день китайские катера исчезли,пролив разблокировался и претензии по островам уже пару лет как не поднимаются..
показати весь коментар
21.02.2022 11:56 Відповісти
спасибо.
показати весь коментар
21.02.2022 11:59 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 09:38 Відповісти
наша мова наша зброя!
показати весь коментар
21.02.2022 09:41 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 09:38 Відповісти
Надіюся Україна теж підтримує суверенітет та територіальну цілісність Японії?!?
показати весь коментар
21.02.2022 09:38 Відповісти
Ага поддержит, зеля по моему даже про Казахстан ни слова не сказал, шоб путлер не поругал.
показати весь коментар
21.02.2022 09:41 Відповісти
Как говорили российские пропагандисты " Россия в кольце врагов " , " Россия -осажденная крепость " .Ну вот получайте , вас действительно обнесли карантинными флажками , а скоро и забор поставят , что бы зараза не распространялась )
показати весь коментар
21.02.2022 09:40 Відповісти
Сахалін вернеться радную гавань !
показати весь коментар
21.02.2022 09:41 Відповісти
правильно,японцам пора возвращать свои территории !!! слава японцам! Самураям слава!
показати весь коментар
21.02.2022 09:42 Відповісти
Респект Японии. Писец швабростана рыфы.Всем странам поддерживающим Украину огромная благодарность.
показати весь коментар
21.02.2022 10:01 Відповісти
Дякую Японії! Катаной по ботексним яйкам
показати весь коментар
21.02.2022 10:05 Відповісти
Всю історію Японія навалювала москалям, може й зараз навалити. Але мені здається, що №уйло за юані почав всю заваруху з Україною щоб відволікти сша від чіни, чіна хоче зіграти у велич Піднебесної - захопити Тайвань. Дві недоімперії, слаба чіна = слаба раха
показати весь коментар
21.02.2022 10:10 Відповісти
Японія - велике поле для дипломатії і військової співпраці.
показати весь коментар
21.02.2022 10:30 Відповісти
самураям респект и уважуха !
ху@лу - харакири от уха до уха!
показати весь коментар
21.02.2022 10:46 Відповісти
 
 