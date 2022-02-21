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Організація проплачених мітингів стала цілим бізнесом. Дестабілізація в тилу – напрямок гібридної війни проти України, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Організація проплачених мітингів стала цілим бізнесом. Дестабілізація в тилу – напрямок гібридної війни проти України, - Монастирський

Загрози гібридної війни актуальні зараз як ніколи. Підрозділи усіх відомств, що входять до складу Міністерства внутрішніх справ відпрацьовують усі сценарії можливого розвитку подій за напрямками своїх компетенцій.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив під час брифінгу за результатами відрядження у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

За словами очільника МВС, фактично щодня виявляються факти організації проплачених мітингів. Їх організатори, зокрема у місті Києві, планують акції, які можуть призвести до дестабілізації ситуації. Відтак Національна поліція провела низку обшуків у таких діячів.

"Фактично, організація проплачених мітингів стала цілим бізнесом. Є "тисячники", "сотники", "десятники", які за невеликі кошти (від 300 до 800 гривень на людину) збирають від кількох сотень до кількох тисяч громадян. Кілька тижнів тому Національна поліція затримала таких організаторів. У їхніх планах були не лише мітинги, а й агресивні дії до представників Національної поліції та безпосередньо самих мітингувальників", - повідомив Монастирський.

Українські силові відомства готові до блокування будь-яких спроб внутрішньої дестабілізації у державі. За словами міністра, зараз у тилових районах та у місті Києві Національна поліція та Національна гвардія переведені у посилений режим служби та готові блокувати спроби дестабілізації внутрішньої ситуації.

Читайте також: Поліція не допустила проведення під ОП проплаченого мітингу під "антивоєнними гаслами", - Антон Геращенко. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
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21.02.2022 09:42
+11
Ну да, сам "потерпевший" так сказал. А что?

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21.02.2022 09:38
+10
Тавышо!!!
Когда Дубинский привозил по 400 грн за тушку работников с заводов Коломоя в Киев в 2018-м и водил хороводы под НБУ это были "протесты".

Когда Рабинович водил безумных бабок под НБУ, а потом они толпой бежали разменивать крупные купюры в Ощад на Крещатике это были "протесты"?

Вы ж, суки ЗЕленые, на проплаченных "протестах" к власти пришли.
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21.02.2022 09:55
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Так а хренли им бояться?
Ну поймают, ну выложат на "цензоре" фотку с "запиксельным" е@алом и отпустят...
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21.02.2022 09:37 Відповісти
Так відповідної статті не має у законодавстві. От це треба виправляти
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21.02.2022 09:56 Відповісти
Зеленые нечисти могут принять своим большинством любой закон и говорить что чего -то нету - смешно. Все гадкие законы каждый день протягивают, а хорошие не принимают. Война идет, говорят о митингах, да митинги огромные в Киеве против гнилых законов РАДЫ. А вот где хорошие законы? Почему сегодня идет наглая антиукраинская пропаганда в украинских СМИ и интернете? По-че-му? Власти это выгодно?
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21.02.2022 10:59 Відповісти
Ну да, сам "потерпевший" так сказал. А что?

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21.02.2022 09:38 Відповісти
Он что, пожизненно собирается править?
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21.02.2022 10:00 Відповісти
Зеля, тебя не надо свергать, ты должен сам подать в отставку как слабоумный и не способный на управление воюющей страной, не способный защитить государство и народ по Конституции Украины. Почему не вводишь военное положение и не конфисковываешь средства у олигархата на армию? Миллиарды долларов не используется для страны. В Конституции написано, что в случае войны с целью сохранения государства необходимо направить все деньги на армию и оружие, на продуктовые запасы для людей, на эвакуацию и т.д. Ничего этого Зеля не делает. олигархи удрали, часть драных вонючих депутатов удрала, денег в бюджете мало, просит у Запада и Америки, а кто будет отдавать? А кто будет чистить карманы криминальных олигархов в пользу страны? Зеленский даже не делает заказов у наших производителей оружия, у своих. Это вообще запредельное преступление не закупать собственное прекрасное вооружение для собственной армии. Слуга олигархов в своем репертуаре.
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21.02.2022 11:07 Відповісти
Монастирський...як себе почувають ПІТУШИНИЙ МАРШАЛ Жуков шокер і УКУРОК Зозуля які приховали відео по Трухе Може по твоїй вказівці? Твої мусора займаються на дорогах здирництвом в тей час коли ЗСУ боронять державу. Особливо ОЗУ під вивіскою патрульна поліція здійснює соціальний, моральний і фізичний терор в тилу..Навести приклади? Можу..Коли буде звільнено Жукова якій замість реформи перетворив патрульну полюції в банду? Чому керівництво на місцях покриває злочини підлеглих. Чому для того щоб внести в ЕРДР злочин поліцейського потрібно пройти круги аду..Я не довіряю поліції України..
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21.02.2022 09:40 Відповісти
Бо ти з Кацапії варняквєш, тому і не довіряєш!
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21.02.2022 10:05 Відповісти
а ти напевно мусорило???
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21.02.2022 10:11 Відповісти
Монастирського геть!
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21.02.2022 15:13 Відповісти
От импотенции и слабости властных институтов все происходит. Что такое государство? В любом учебнике написано. Так пусть работают суды, полиция, армия. Здесь же вместо наказания коллаборационистов их избирают в депутаты, разрешают становиться мерами городов, иметь собственные СМИ и тд. А те самые инструменты принуждения стали в Украине инструментами глобальной коррупци
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21.02.2022 09:42 Відповісти
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21.02.2022 09:42 Відповісти
Що до "дружнього" народу слід згадати слова Степана Бандери іще з далекого 1950 року:
«Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійности України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіялізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні»
От так содеп мікрував в Рускій мір, усе як писав Бандера. Теж саме, тільки вивіску поміняли
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21.02.2022 10:03 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, шуфричі. рабіновичі, татарови, мураєви, партнови....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.02.2022 09:45 Відповісти
вона стала бізнесом ще в часи кучми, і треба було з того часу це все нейтралізувати, але ж в нас дохйя пздоболів і в раді і в кабміні
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21.02.2022 09:48 Відповісти
Раскройте глаза Монастырскому: незаконная торговля в Киеве и во всей Украине - тоже бизнес! И незаконные стройки - тоже! И все это крышуют его подчинённые, а потоки денежные замыкаются на его замах
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21.02.2022 09:49 Відповісти
Не везет фопам, опять влетели.
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21.02.2022 09:54 Відповісти
Тавышо!!!
Когда Дубинский привозил по 400 грн за тушку работников с заводов Коломоя в Киев в 2018-м и водил хороводы под НБУ это были "протесты".

Когда Рабинович водил безумных бабок под НБУ, а потом они толпой бежали разменивать крупные купюры в Ощад на Крещатике это были "протесты"?

Вы ж, суки ЗЕленые, на проплаченных "протестах" к власти пришли.
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21.02.2022 09:55 Відповісти
Кстати, на этих платных Коломойских балаганах в 2017-2018 году вместе с Дубинским отметился и Шабунин.

И сдается мне, что сейчас вся печаль "антикоррупционера" Шабунина в том, что он не пристроился, как Лещенко.
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21.02.2022 09:59 Відповісти
Якщо мітинг проти бубачки, то він проплачений, а коли за нього, то це правильний мітинг.
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21.02.2022 09:59 Відповісти
Пытаюсь вспомнить хоть одну акцию в поддержку клоуна...

Шот не припомню. Даже на эпических дебатах на стадионе в 2019-м на стороне ЗЕ были 1,5 дебила.

А сейчас только реально в дурке можно набрать ЗЕ сторонников.
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21.02.2022 10:02 Відповісти
То чи справді його обрали?)
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21.02.2022 13:43 Відповісти
Інтересно, чи російські війська вже покинули братній Казахстан після народного протесту? Чи їх тепер не викуриш звідти, як і в Білорусі?
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21.02.2022 10:00 Відповісти
Их китайцы через 2 дня из Казахстана вышвырнули.

***** хотело 2 недели, но Сидзыпин сказал убираться за 2 дня.
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21.02.2022 10:03 Відповісти
Послушайте Юрия Швеца ! Китай приказал своему вассалу Пу убраться и он немедленно исполни
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21.02.2022 10:47 Відповісти
это давно ясно, все митинги проплачены, потому, как за повышение тарифов за жкк люди молчат, а за порошенку на смерть готовы пойти, верх идиотизма
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21.02.2022 10:04 Відповісти
Верх идиотизма - проголосовать за клоуна с подобным юмором

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21.02.2022 10:09 Відповісти
Із московських боліт вещаєш!, бо бачу все знаєш!
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21.02.2022 10:10 Відповісти
А как определяется, проплаченый митинг или нет? Если горячий чай приносить протестующим - это тоже проплаченый?
И вообще, где в конституции написано про "проплаченый митинг"?
У нас свобода слова катится в жопу, да?
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21.02.2022 10:07 Відповісти
Конечно есть какой то процент обездоленных или у которых таяжелая жизненная ситуация, которым жрать нехрен и они за любой заработок и делают порой необуманные и ошибочные поступки. Но таких мало. В основном на митингах, пытающихся развалить государственность - наглые, ленивые тунеядцы, отребье из мелких бандитов, алкашня да наркоманы. Носатый тип как начал организовывать митинг "ковида нет" с отсылкой на москалей, тогда надо было сразу спецгруппу запускать и ******* всех кто под руку попадет, а сдохнет кто ничего страшного. Один раз, ну два так разогнать, и в следующий раз "зарабитчане легких денег" десять раз подумают прежде чем в это ввязываться.
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21.02.2022 10:08 Відповісти
Bravo!!!!
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21.02.2022 10:16 Відповісти
Вам нарасии понравится или в Беларусии.
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21.02.2022 10:21 Відповісти
Я за свободную страну, за полную свободу выбора. Но некоторые действия внутри, могут грозить этой самой свободе, потому иногда нужно применять жесткие и даже жестокие меры. Особенно в то время, когда враг на пороге.
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21.02.2022 10:28 Відповісти
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21.02.2022 10:17 Відповісти
Все понятно, теперь любой митинг против власти будет считаться проплаченным. Значит незаконным. Ни при одной власти такого не было. Зеленые уроды всех обогнали в своей наглости.
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21.02.2022 11:48 Відповісти
Давайте зробимо шмаркле Майдан та імпічмент , а потім вже будемо говорити про "проплачені" майдани.
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21.02.2022 15:09 Відповісти
 
 