Організація проплачених мітингів стала цілим бізнесом. Дестабілізація в тилу – напрямок гібридної війни проти України, - Монастирський
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Загрози гібридної війни актуальні зараз як ніколи. Підрозділи усіх відомств, що входять до складу Міністерства внутрішніх справ відпрацьовують усі сценарії можливого розвитку подій за напрямками своїх компетенцій.
Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив під час брифінгу за результатами відрядження у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
За словами очільника МВС, фактично щодня виявляються факти організації проплачених мітингів. Їх організатори, зокрема у місті Києві, планують акції, які можуть призвести до дестабілізації ситуації. Відтак Національна поліція провела низку обшуків у таких діячів.
"Фактично, організація проплачених мітингів стала цілим бізнесом. Є "тисячники", "сотники", "десятники", які за невеликі кошти (від 300 до 800 гривень на людину) збирають від кількох сотень до кількох тисяч громадян. Кілька тижнів тому Національна поліція затримала таких організаторів. У їхніх планах були не лише мітинги, а й агресивні дії до представників Національної поліції та безпосередньо самих мітингувальників", - повідомив Монастирський.
Українські силові відомства готові до блокування будь-яких спроб внутрішньої дестабілізації у державі. За словами міністра, зараз у тилових районах та у місті Києві Національна поліція та Національна гвардія переведені у посилений режим служби та готові блокувати спроби дестабілізації внутрішньої ситуації.
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Ну поймают, ну выложат на "цензоре" фотку с "запиксельным" е@алом и отпустят...
«Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійности України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіялізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні»
От так содеп мікрував в Рускій мір, усе як писав Бандера. Теж саме, тільки вивіску поміняли
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Когда Дубинский привозил по 400 грн за тушку работников с заводов Коломоя в Киев в 2018-м и водил хороводы под НБУ это были "протесты".
Когда Рабинович водил безумных бабок под НБУ, а потом они толпой бежали разменивать крупные купюры в Ощад на Крещатике это были "протесты"?
Вы ж, суки ЗЕленые, на проплаченных "протестах" к власти пришли.
И сдается мне, что сейчас вся печаль "антикоррупционера" Шабунина в том, что он не пристроился, как Лещенко.
Шот не припомню. Даже на эпических дебатах на стадионе в 2019-м на стороне ЗЕ были 1,5 дебила.
А сейчас только реально в дурке можно набрать ЗЕ сторонников.
***** хотело 2 недели, но Сидзыпин сказал убираться за 2 дня.
И вообще, где в конституции написано про "проплаченый митинг"?
У нас свобода слова катится в жопу, да?