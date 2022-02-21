Епідзонування України: у "червоній" зоні 5 регіонів, у "помаранчевій" - Київ і 15 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 21 лютого, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 1 121. Найвищий рівень захворюваності у Києві (1 687) та Одеській області (1 644).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 13 562 нові випадки захворювання на коронавірус. 127 осіб померло, 13 904 - одужало, - МОЗ

За даними за 20 лютого, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 53,6 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищеноу восьми областях.

Також в Україні зайнято 35,7% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 21 лютого 2022 року в Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях встановлений "червоний" рівень епіднебезпеки, в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській та Чернігівська областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, лище у Львівська, Полтавська, Харківська та Чернівецькіа області перебувають на "жовтому" рівні.