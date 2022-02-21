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Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їхніх "навчань", - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їхніх

Українська сторона прогнозувала, що РФ та Білорусь можуть продовжити терміни спільних "військових навчань".

Про це заявив сьогодні на пресбрифінгу міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їхніх навчань, бо їх везли із самого сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертатися назад", - сказав Резніков.

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Нагадаємо, 20 лютого в Міноборони Білорусі заявили, що РФ та Білорусь продовжують спільні "військові навчання" нібито через загострення на Донбасі.

Автор: Ірина Дашківська
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Календарь менструації у пропогандонів
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21.02.2022 10:06 Відповісти
Это тот самый "редкий случай", когда менструация идёт ртом...
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21.02.2022 10:09 Відповісти
А ми "прогнозуємо" й далі з бульбофюрером торгувати, як нічого й не було?
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21.02.2022 10:07 Відповісти
І дубу було ясно.
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21.02.2022 10:08 Відповісти
І що ви зробили для оборони якщо передбачили ? Хоч би збудували стіну плача як Яценюк ?
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21.02.2022 10:08 Відповісти
Так недавно же Резинков заявлял что Беларусь - братушки и с территории Белоруси точно никто не нападёт. Кароче на Резинкова я смотрю слабоумие напало, что дичь постоянно несёт. К нему уже веры как к Скабеевой, то есть - никакой веры🤷‍♂️
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21.02.2022 10:11 Відповісти
Резников - адвокат, причём адвокат зепредателя. Называть чёрное белым и наоборот, переобуваться на лету и брехать на голубом глазу - это его хлеб и святая обязанность перед своим хозяином.
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21.02.2022 10:19 Відповісти
ответ резникову - и вы снова обосрались... впрочем, это закономерно.
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21.02.2022 16:50 Відповісти
 
 