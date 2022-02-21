Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їхніх "навчань", - Резніков
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Українська сторона прогнозувала, що РФ та Білорусь можуть продовжити терміни спільних "військових навчань".
Про це заявив сьогодні на пресбрифінгу міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їхніх навчань, бо їх везли із самого сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертатися назад", - сказав Резніков.
Нагадаємо, 20 лютого в Міноборони Білорусі заявили, що РФ та Білорусь продовжують спільні "військові навчання" нібито через загострення на Донбасі.
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