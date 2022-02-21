Росія намагається розхитати Україну зсередини, щоб змусити до капітуляції та зміни політичного курсу, - Резніков
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Українські воїни готові до будь-яких сценаріїв дестабілізації ситуації з боку РФ.
Про це заявив сьогодні на пресбрифінгу міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна не применшує загрозу з боку РФ.
"Її рівень високий, але ми здійснюєми прогнозування усіх сценаріїв, обираючи нашу тактику поведінки", - зазначив він.
"Серед інших ми розглядали сценарій, що РФ спробує буквально оточити військами: від Бреста до Таганрога, по суходолу, на двох морях та в тимчасово окупованому Криму. Та позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, у Придністров'ї. Також очікувалось, що РФ на тлі цього влаштує загострення на сході України", - розповів він.
Резніков також додав, що, як прогнозувалось, все це буде супроводжуватись іншими засобами тиску: кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами.
"Мета цих дій - розхитати України зсередини, щоб змусити до капітуляції, ми змінили політичний курс та відмовились ЄС та НАТО, а врешті решт втратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити", - повідомив він.
Будь ласка, зачекайте...
ну-ну...
А народ будет защищать Украину - "до последнего"...
Але хіба це він, а не ви із Зєлєю та Гетьманцевим обкладаєте українців все новими і новими податками, вбиваючи мілкого сільгоспвиробника та підприємця?
Тим самим підігруєте пуйлу.
З усією повагою до країн Балтії та Польщі, але навряд ці країни можуть повноцінно протистояти росії без Британії, США.
Зеленського смикнули за ниточку, щоб він почав ворушити це кубло, але це спричинило такий галас, що неозброєним оком видно, як його топлять: путінські, ахметівські, аваківські тощо. Більш того, навіть "свої гарні хлопці" Гордон та Комаровський, почали його давити. Те саме ми спостерігали з Ющенко, який був хлопчиною для биття.
Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота. В нас зараз такий клімат, що й "ж...д" стане українцем і це добре, але це погано для Росії, яка, мабуть зрозуміла, що кіна не буде. Зеленському залишилось два роки до виборів. Зараз критичний момент, яких багато було в історії України. Якщо ми знову розбратаємось, ми знову втратимо території, а можливо і ляжемо під рашку, як лягали вже багато разів. Зеленський в патовій ситуації: навіть якби він хотів уступити рашці - він це зробити не може. По-перше, знесуть патріоти в Києві, по-друге, не дадуть це зробити гарні люди, які дригають за ниточки в потрібну сторону. Мафії насрати на країну. Якщо, не дай Бог, Путін наобіцяв Ахметову царювання на "Юго-Востоке", який він збирається захопити вже незабаром, то все виглядає ще гірше ніж здається. Хоча не вірю, що хитрий татарін такий дурак, що повірить росіянам.
Зараз важливо не втратити державність, ядро, єдність перед війною. Повторюю, Зе не здав національні інтереси Росії (погоджуюсь, що ситуація з вагнерівцями була вкрай неприємна, але ми всього не знаємо, до Порошенка теж було багато питань під час війни), головне, що курс правильний - на Європу, до НАТО, подалі від рашки. Якщо Зе, щось зробить накшталт Януковича, я буду перший на барикадах! Але не зробив і, гадаю, не збирається.
Плани Росії очевидні: за допомоги грошей, п'ятої колони, симпатизуючих олігархів дестабілізувати ситуацію, викликати хаос та анархію, Майдан 3... і знову напасти. Нічого нового в цьому Світі! Якщо це українці зрозуміють, країну можна буде врятувати. Єднаємось навколо ідеї, а не людини!
(Голосував я за Порошенко і якби були вибори, то знову голосував би за ньго, бо не бачу інших достойних кандидатів, але Порошенко не пройде, т.я. має дуже великий антирейтінг серед нашого "малоросійського" населення. Цього допису не з'явилось би, якби знову не було загрози війни)