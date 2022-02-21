Росія намагається розхитати Україну зсередини, щоб змусити до капітуляції та зміни політичного курсу, - Резніков

Українські воїни готові до будь-яких сценаріїв дестабілізації ситуації з боку РФ.

Про це заявив сьогодні на пресбрифінгу міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна не применшує загрозу з боку РФ.

"Її рівень високий, але ми здійснюєми прогнозування усіх сценаріїв, обираючи нашу тактику поведінки", - зазначив він.

"Серед інших ми розглядали сценарій, що РФ спробує буквально оточити військами: від Бреста до Таганрога, по суходолу, на двох морях та в тимчасово окупованому Криму. Та позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, у Придністров'ї. Також очікувалось, що РФ на тлі цього влаштує загострення на сході України", - розповів він.

Резніков також додав, що, як прогнозувалось, все це буде супроводжуватись іншими засобами тиску: кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами.

"Мета цих дій - розхитати України зсередини, щоб змусити до капітуляції, ми змінили політичний курс та відмовились ЄС та НАТО, а врешті решт втратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ посилює активність на кордоні з Україною: нові супутникові знімки, - CNN. ФОТО