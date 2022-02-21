УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14718 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Санкції проти Росії
3 822 44
Єврокомісія (940) санкції (6827) фон дер Ляєн Урсула (517)

Фон дер Ляєн проти "санкцій на випередження", як закликав Зеленський: "Ми повинні залишати РФ шанс"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Фон дер Ляєн проти

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що не погоджується з ідеєю "санкцій на випередження" проти Росії за її погрози силою Україні, тому що так вони перестануть бути фактором стримування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Reuters.

В ефірі ARD Урсула фон дер Ляєн зазначила, що пакет санкцій, підготовлених на випадок вторгнення Росії в Україну, буде застосований після нової агресії РФ, непрямо відповівши на заклик Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки застосувати санкції на випередження.

"Ми повинні залишати Росії шанс повернутися до дипломатії, за стіл переговорів. Це вікно ще відкрите", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні пояснили, чому США не вводять санкції проти Росії до її вторгнення в Україну

Раніше президентка Єврокомісії повідомила, заплановані ЄС та США санкції покликані "по суті відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків".

Нагадаємо, у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого президент України Володимир Зеленський закликав до превентивних санкцій для стримування РФ та заявив, що вони не матимуть сенсу, якщо вони будуть застосовані вже після російського вторгнення.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Фіни шансів не залишили
показати весь коментар
21.02.2022 10:15
+17
Молодець, піде завгоспом в Газпром.
показати весь коментар
21.02.2022 10:15
+12
Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.
Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России.
показати весь коментар
21.02.2022 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахахахаахах
показати весь коментар
21.02.2022 10:15 Відповісти
Фіни шансів не залишили
показати весь коментар
21.02.2022 10:15 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 10:16 Відповісти
Я так розумію - це міст між естонською Нарвою і російським Івангородом?
показати весь коментар
21.02.2022 10:32 Відповісти
Молодець, піде завгоспом в Газпром.
показати весь коментар
21.02.2022 10:15 Відповісти
Она руками показала какой величины шанс.
показати весь коментар
21.02.2022 14:06 Відповісти
Вещь очевидная для всех,но не для юриста доморощенного
показати весь коментар
21.02.2022 10:15 Відповісти
Они обеспокоены ,обеспокоены они . Потом сильней обеспокоены ,потом обеспокоены сильно.
показати весь коментар
21.02.2022 10:16 Відповісти
да пофигу.
мне больше интересно вот это вот зебзик решил или так и будет дальше поручать?

показати весь коментар
21.02.2022 10:16 Відповісти
Это туда-же, к миллиарду деревьев.
показати весь коментар
21.02.2022 10:44 Відповісти
Та $4000 зарплатні вчителям.
показати весь коментар
21.02.2022 11:10 Відповісти
Спасибо ЗЕ, ты дал Европке повод макнуть нас в дерьмо.
ЗЕ и россию агрессором не называет так что скоро могут и санкции снять таким же макаром
показати весь коментар
21.02.2022 10:18 Відповісти
https://www.president.gov.ua/documents/562022-41377

II. Безпекове середовище та загрози державній безпеці







7. Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки.







8. Окупаційна адміністрація Російської Федерації, яку створюють її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, грубо порушують принципи та норми міжнародного права й свободи людини і громадянина, їх діяльність загрожує державній безпеці України.







9. Деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України, використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Відсутність цілісної інформаційної політики держави, недостатня розвиненість національної інформаційної інфраструктури, слабкість системи стратегічних комунікацій ускладнюють нейтралізацію цієї загрози на тлі інформаційної експансії Російської Федерації, зокрема шляхом розширення власної інформаційної інфраструктури та контрольованих нею структур на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей.
показати весь коментар
21.02.2022 10:26 Відповісти
ну санкції можна вводити по дедлайну. Давати, наприклад, тиждень на вивід військ, а ні то ні.
Можна вводити частково.
Кароч, казки про "стримуючий фактор" це просто казки.
показати весь коментар
21.02.2022 10:19 Відповісти
Вы мимо санкций через другие страны поставляете товары,вы давно продались
показати весь коментар
21.02.2022 10:19 Відповісти
Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.
Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России.
показати весь коментар
21.02.2022 10:22 Відповісти
Повністю згоден. Це гопник, який обмінює твій годинник на твій же гаманець і намагається це видати за великий гуманізм.
показати весь коментар
21.02.2022 10:28 Відповісти
А европейский ломбард требует сохранить возможность оставить у себя часы, пока гопник не взял кредит на украденные у тебя документы.
показати весь коментар
21.02.2022 11:42 Відповісти
Да ещё вдобавок требует отобрать у тех, кого грабит, оружие, чтобы не могли отбиться. Маньяку так удобнее будет грабить и убивать, кайф не обломают.
показати весь коментар
21.02.2022 11:40 Відповісти
А вы пригрозите х@йлопуцину "абщественным порицанием"...
Вдруг сработает...
Бл@...
показати весь коментар
21.02.2022 10:23 Відповісти
Ефект від "критично" важливих товарів населення збагне через роки-десятиліття. Потрібна повна ізоляція. Перед Китаєм треба ставити питання або він продає товари в Європу, або в Росію.
показати весь коментар
21.02.2022 10:23 Відповісти
усаме бен ладену никаких шансов не дали. кремлевский окурок намного опасней, а с ним почемуто возятся, какието шансы дают.
показати весь коментар
21.02.2022 10:23 Відповісти
Навіщо вводити ВСІ санкції. Росія підвела це 10 тис військ до кордону - арештували майно олігарха А, підвела наступні 10 тис. - арештували майно олігарха Х. Щоб було видно, що наміри дійсно конкртетні.
показати весь коментар
21.02.2022 10:25 Відповісти
Союзники пуйла німці заради дешевих енергоносіів не хочуть пам'ятати ані Угорщину-56, ані Чехословаччину-68. Будуть й надалі водити за ніс своіх сусідів по Європі та Штати. Цього не помічає тільки сліпий.
показати весь коментар
21.02.2022 11:25 Відповісти
Поступово Україна прийде до розуміння що в европі немає що ловити. Британія вийшла з на, поляки більш за все також вийдуть. Евросовок це те що нам аж ніяк не підходить. Своєю країною потрібно керувати самим а не давати це робити незрозумілим Ляєнам. Не для того сьогодні хлопці гинуть щоб завтра хтось в брюселях вирішував долю України. НАТО інша справа.
показати весь коментар
21.02.2022 10:30 Відповісти
Ціль санкцій не покарання рфії, а послаблення. Тому їх вводити потрібно було в максимально жорсткій формі ще в 2008. Евросоюз в повній красі. А тепер на секунду уявіть Україна частина цього шапіто з повною відсутністю приймати самостійні рішення.
показати весь коментар
21.02.2022 10:36 Відповісти
Цілком згоден. Продажна Європа--зовсім не те, на що розраховує пересічний патріот Краіни. У НАТО прагнути--обов'язково та негайно!
показати весь коментар
21.02.2022 11:31 Відповісти
Адвокати ***** гидко фу
показати весь коментар
21.02.2022 11:05 Відповісти
Очередное немецкое дитя Штаззи
показати весь коментар
21.02.2022 11:05 Відповісти
Такое чувство, что они боятся, что Уйло не нападет. Надо дать им шанс...
Ну ну. Прям как наша полиция. Стоят рядом, смотрят, как ножем журналисту угрожают.
Пока не убили, мы типа не можем ничего делать.
показати весь коментар
21.02.2022 11:08 Відповісти
канешна рашке надо давать больше шансов.... это у ее соседей шансов спокойно жить нет!!!
показати весь коментар
21.02.2022 11:14 Відповісти
Про які санкції ви взагалі говорите? Проти еліти чи самого великого Пу? Ви навіть не разу не згадали про санкції зливним бачкам та пропагандонам Кремля. Не смішіть мене.
показати весь коментар
21.02.2022 11:17 Відповісти
Чий Крим, Урсуло?! Через 8 років то "прєвєнтівно"?
показати весь коментар
21.02.2022 11:21 Відповісти
У алкашей есть поговорка - "поздно пить боржоми". Так и эта ****. Когда польется кровь реками, так и мы тут со своими санкциями. И да оставлять шанс можно адекватному , а путин это выживший из ума маньяк и гопник
показати весь коментар
21.02.2022 11:22 Відповісти
Вата давным-давно просрала все свои шансы ...
показати весь коментар
21.02.2022 11:24 Відповісти
Як на мене - залишати шанс кацапам - це позбавляти шансів Україну.
показати весь коментар
21.02.2022 11:32 Відповісти
молодец еще одна шлюха *************
показати весь коментар
21.02.2022 11:33 Відповісти
А хто Україні залишить шанс, перелякані ви наші?
показати весь коментар
21.02.2022 11:46 Відповісти
Наивная баронесса хочет системному наркоману,дать шанс.Фрау вы имеете дело с системным маньяком.И хотите предложив ему шанс на выздоровление,таким образом избавить от кровавой зависимости?!Вы наивны девушка
показати весь коментар
21.02.2022 13:16 Відповісти
вони чекають "повернення рф до дипломатії" тому не вводять санцкії - ну не сволота? до якої нафіх дипломатії, рашка вже вторглася в Україну, рашка вже окупувала Крим та Донбас, рашка вже вбила десятки тисяч українців, рашка вже зробила біженцями мільйони, рашка вже гвалтує вбиває грабує бреше катує... яка іще "россійська дипломатія" ?? єдина дипломатія яка може існувати це ультиматум всього цивілізованого світу рашці - негайно повертаєте всі окуповані территорії включно з кримом, негайно виводите війська з суверенної території іншої держави, негайно компенсовуєте усі збитки в тч персонально збитки родинам загиблих і постраждалим від вашої війниі оплачуєте відбудову зруйнованого і повертаєте все вкраде, інакше ніяка це не "дипломаттія" а світ без закону і порядку. кончєні німці з французами(
показати весь коментар
21.02.2022 15:15 Відповісти
вот она - германская проституция!!!!!!
показати весь коментар
21.02.2022 16:51 Відповісти
Надання шансів кацапії тільки стимулює її агресивність.
показати весь коментар
11.06.2022 13:10 Відповісти
 
 