Фон дер Ляєн проти "санкцій на випередження", як закликав Зеленський: "Ми повинні залишати РФ шанс"
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що не погоджується з ідеєю "санкцій на випередження" проти Росії за її погрози силою Україні, тому що так вони перестануть бути фактором стримування.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Reuters.
В ефірі ARD Урсула фон дер Ляєн зазначила, що пакет санкцій, підготовлених на випадок вторгнення Росії в Україну, буде застосований після нової агресії РФ, непрямо відповівши на заклик Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки застосувати санкції на випередження.
"Ми повинні залишати Росії шанс повернутися до дипломатії, за стіл переговорів. Це вікно ще відкрите", - сказала Урсула фон дер Ляєн.
Раніше президентка Єврокомісії повідомила, заплановані ЄС та США санкції покликані "по суті відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків".
Нагадаємо, у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого президент України Володимир Зеленський закликав до превентивних санкцій для стримування РФ та заявив, що вони не матимуть сенсу, якщо вони будуть застосовані вже після російського вторгнення.
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мне больше интересно вот это вот зебзик решил или так и будет дальше поручать?
ЗЕ и россию агрессором не называет так что скоро могут и санкции снять таким же макаром
II. Безпекове середовище та загрози державній безпеці
7. Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки.
8. Окупаційна адміністрація Російської Федерації, яку створюють її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, грубо порушують принципи та норми міжнародного права й свободи людини і громадянина, їх діяльність загрожує державній безпеці України.
9. Деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України, використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Відсутність цілісної інформаційної політики держави, недостатня розвиненість національної інформаційної інфраструктури, слабкість системи стратегічних комунікацій ускладнюють нейтралізацію цієї загрози на тлі інформаційної експансії Російської Федерації, зокрема шляхом розширення власної інформаційної інфраструктури та контрольованих нею структур на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Можна вводити частково.
Кароч, казки про "стримуючий фактор" це просто казки.
Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России.
Вдруг сработает...
Бл@...
Ну ну. Прям как наша полиция. Стоят рядом, смотрят, как ножем журналисту угрожают.
Пока не убили, мы типа не можем ничего делать.