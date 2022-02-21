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Новини Політика України
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Наші (10) рейтинг (696) СОЦИС (61) Батьківщина (547) Слуга народу (2544) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1020) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг партій: "ЄС" - 23,2%, "СН" - 16,2%, ОПЗЖ - 10,7%, "Батьківщина" - 10%, "Розумна політика" - 8,5%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій:

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то вісім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчить опитування проведе компанією "SOCIS" 11 – 16 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, 16,4% серед усіх респондентів і 23,2% серед тих, хто визначився збирається голосувати проголосували б за "ЄС", 11,5% та 16,2% відповідно - за "Слугу народу", 7,6% та 10,7% відповідно - за ОПЗЖ, 7,1% та 10,0% відповідно - за "Батьківщину", 6,0% та 8,5% відповідно - за "Розумну політику", 5,0% та 7,1% відповідно - за "Силу і честь", 4,5% та 6,3% відповідно - за "Наші",4,4% та 6,2% відповідно - за "Українську стратегію Гройсмана". Інші партії мають нижчу підтримку. 7,8% респондентів не підтримують жодну з партій, 13,8% - не визначилися, 2,5% - відмовилися відповідати, 5,4% - не будуть брати участі у голосуванні", - йдеться у дослідженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: ЄС - 23,2%, СН - 16,2%, ОПЗЖ - 10,7%, Батьківщина - 10%, Розумна політика - 8,5%, - опитування СОЦИСу 01
Рейтинг партій: ЄС - 23,2%, СН - 16,2%, ОПЗЖ - 10,7%, Батьківщина - 10%, Розумна політика - 8,5%, - опитування СОЦИСу 02

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 12 хвилин.
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Топ коментарі
+29
10,7% - ватный скот
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21.02.2022 10:29
+23
слуги вже ближче до жопзж ніж до "ЄС", далі буде.
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21.02.2022 10:29
+22
Як добре, що ЗЕбидло Verter_98 вибрало мені справжнього парня с народа, скромного, працьовитого, який не краде і за місяць витрачає на свій велосипед 300 мільйонів.
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21.02.2022 10:38
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Почєму Ви все це ВИГАДАЛИ? По корупції не бачу жодної різниці, по шпійонах краще стало, бо Потрох сам *********** шпійон, про стали біднішими так не пи...діть, дядько, інфляція трохи вища, тарифи трохи вищі, але все не критично, але от 6 тисяч баксів Зелень у мене не відібрала, як це зробив Потрох маніпуляціями з валютним курсом. Мабуть, і тут різниці немає, якщо все до гривні врахувати. А от що перестали масово патріотів саджати - це приємно. Взагалі, зарано робити висновки, обидва гівно, але у Зелені ще є шанс бути менш гівняним, ніж був Потрох.
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21.02.2022 11:31 Відповісти
Про вигаданого ФСБ і малоросами агента "Лоліту" навіть смішно читати. Ви що, в тюрмі сиділи? "Агент Лолата" так дав прокакатися кацапам і пуйлу, що вони в кожного електроприладу кричали у 2019 році, що хто завгодно, але тільки не Порошенко. Не дуркуй, не цікаво. А сьогодні дійсно, в ОП агент на агенті, якими поганяють резиденти і штатні працівники ФСБ ( я про єлдака,демченко,татарова і самого головного).
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21.02.2022 13:10 Відповісти
Брехня
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21.02.2022 11:12 Відповісти
А шо такоє, не подобається?
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21.02.2022 11:17 Відповісти
СОЦИС=брехня. Подобається. Це аксіома.
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21.02.2022 11:19 Відповісти
"Слуга народа" насправді лідирує з 42%
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21.02.2022 11:22 Відповісти
От чому боти Потроха брешуть ЗАВЖДИ? Навіть дивно
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21.02.2022 11:33 Відповісти


УКР
РУС

Тищенко прокоментував провал рейтингів Зеленського та «Слуги народу». Фото: Главком

«Слуга народу» втратила перше місце в рейтингу партій, однак скандальний депутат Микола Тищенко вважає інакше.

За його словами, рейтинг Володимира Зеленського та його партії у Верховній Раді лише зростає. Про це Тищенко сказав у спілкуванні з журналістами.

Нардеп заявив, що лише на Закарпатті підтримка «Слуги народу» за три місяці «зросла на 30−35%".
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21.02.2022 11:57 Відповісти
Упороті прихильники ******** - кого вони обиратимуть, якщо їхні "обранці" здристнули звідси
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21.02.2022 11:17 Відповісти
В ВР одни предатели Родины, а народ всё время в уверенности , что они выбирают и президента и депутатов. Это надо же так умет мози морочить. У нас всех выбирают олигархи, те самые которые в 90 гг людей убивали.
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21.02.2022 11:24 Відповісти
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21.02.2022 11:32 Відповісти
Зразу видно коаліцію : "СН" - 16,2% + ОПЗЖ - 10,7% + "Батьківщина" - 10% +"Розумна політика" - 8,5%.
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21.02.2022 11:43 Відповісти
дутый рейтинг "слуг народа" и Зеленского сдулся со свистом как шарик. ни у кого из политических партий не было такого позорного фиаско как у ЗЕко манды, и еще немного, и за принадлежность к "слугам народа" будут бить в морду.
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21.02.2022 11:47 Відповісти
Понад 10 % за колоборантів і агентів кремля ? хоч всі ці негідники виізжають в Європу , а не росію як можна голосувати за цей зброд (ківа ,медвечук ,рабінович ,шуфрич так інша наволоч)
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21.02.2022 12:04 Відповісти
пропоную тих хто за опзж та зегондонів відправити до ростову чого пусті автобуси катати
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21.02.2022 12:06 Відповісти
Хто звернув увагу на подію, яка щойно відбулась на погоджувальній раді?
А саме: надали слово Гройсману...., який закликав до створення нового Кабміну, т.зв. "уряду національної єдності".
Скоріш за все - уряду Шмигаля прийшов кінець; наступним прем'єром повернеться Гройсман.
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21.02.2022 12:09 Відповісти
ЗНОВ ГРАБИТЬ БУДУТЬ?
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21.02.2022 12:23 Відповісти
Схоже що Цензор вирішив підзаробити публікацією сумнівних рейтингів)
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21.02.2022 12:23 Відповісти
Дуже хріново.Півтори проєвропейських партій. Свобода зі своєю боротьбою проти Порошенка зовсім здулась....
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21.02.2022 12:30 Відповісти
Опитування робилося на піку піднесення і слави "слуг", коли вони зранку співали гімн, наділи вишиванки і жовто-блакитні стрічки і проводили телемарафон по всіх каналах, обдуривши ще не одну сотню тисяч українців, які ще до кінця не оприділилися. Одним словом - нарід, не народ, хоч трішки баранкуватий, але не сліпий. За пів року рейтинг "слуг" впаде до 10% і буде нарівні ОПЗЖ, а можливо і ще нижчий. Другий раз обдурити не вийде і навіть нова серія Голобородька не допоможе.
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21.02.2022 12:38 Відповісти
После всех подвигов нашего президента и его молодой команды у него должно быть в пределах 1 процента и то если допустят к голосованию дурдом! Откуда 16 процентов??? Петя вообще в минус дожен уйти со своей ЄС!!!
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21.02.2022 13:33 Відповісти
як взагалі можуть бути бути такі рейтинги? голосувати за фракцію політика який підписав Мінські угоди і за політика який їх непроти виконати? Повний десонанс!
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21.02.2022 14:04 Відповісти
Він є Петя дружині, а тобі малоросе Петро Олексійович. І рейтинг його і його партії буде рости з кожним місяцем, бо там правда і реальні дії, а не брехня і обіцянки. А за Гундоса погоджуюсь.
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21.02.2022 13:53 Відповісти
я вам співчуваю! Порошенко зробив уже все що міг коли був президентом! показав як при ньому "добре" жилось! і як мінські угоди підписав, через що ми в тупику залишились
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21.02.2022 14:02 Відповісти
то вилізла юдчина ботоферма (Таня Турчин, Радмила Шестакова, Юлиана Егорова ); і, можливо, з одного ІР - але нехай це встановлюють адміни; можливо, і деактивують котрийсь з лівих ніків
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21.02.2022 14:07 Відповісти
+++
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21.02.2022 14:56 Відповісти
рейтинги сфальсифіковані! такого не може бути! це абсолютна маячня
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21.02.2022 14:12 Відповісти
ахаххах, а кого опитували?? мене лічно нє, в ніяких голосування участі не брала, то звідки такі результати?
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21.02.2022 14:39 Відповісти
дивно і справді,... там же Зеленський ще смартфони не видав, як хто взагалі міг голосувати...
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21.02.2022 14:55 Відповісти
Хочу зауважити, що такі рейтинги бачила в далекому 2018му чи навіть 17му році)) Зараз явно такого нема, медіа так і насаджують якісь свої вигадані цифри і тим самим підсвідомо хочуть щоб люди думали, що їхній голос в майбутньому нічого не значитимне, бо "відітєлі рейтинги у нас вже є"( Не купуйтесь на ці вигадки!
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21.02.2022 15:09 Відповісти
это ж сколько еще идиотов верят в опзж!!!!!!!!
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21.02.2022 18:42 Відповісти
что за хрень? слуги урода 16% при таких зашкварах- коррупция, продажность, трусость, наркоманы, безуглые, трухины, юрченки, араХамы, и всех не упомнишь уродов. украинцы, опомнитесь!
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21.02.2022 19:25 Відповісти
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