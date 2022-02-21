Рейтинг партій: "ЄС" - 23,2%, "СН" - 16,2%, ОПЗЖ - 10,7%, "Батьківщина" - 10%, "Розумна політика" - 8,5%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то вісім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчить опитування проведе компанією "SOCIS" 11 – 16 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, 16,4% серед усіх респондентів і 23,2% серед тих, хто визначився збирається голосувати проголосували б за "ЄС", 11,5% та 16,2% відповідно - за "Слугу народу", 7,6% та 10,7% відповідно - за ОПЗЖ, 7,1% та 10,0% відповідно - за "Батьківщину", 6,0% та 8,5% відповідно - за "Розумну політику", 5,0% та 7,1% відповідно - за "Силу і честь", 4,5% та 6,3% відповідно - за "Наші",4,4% та 6,2% відповідно - за "Українську стратегію Гройсмана". Інші партії мають нижчу підтримку. 7,8% респондентів не підтримують жодну з партій, 13,8% - не визначилися, 2,5% - відмовилися відповідати, 5,4% - не будуть брати участі у голосуванні", - йдеться у дослідженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА





Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 12 хвилин.