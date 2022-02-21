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Новини Суспільство Окуповані території - Крим і Донбас
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"Лежали після інсульту та COVID-19": у Свердловській області пацієнтів виселили з лікарні через прибуття 600 вивезених з ОРДЛО людей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Свердловській області готуються прийняти першу партію примусово евакуйованих до РФ мешканців ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Znak.com повідомило джерело.

Так, до регіону доставлять 600 мешканців ОРДЛО. При цьому пацієнти реабілітаційної спецлікарні "Липівка" у Режі розповіли, що заради біженців їх виселяють із закладу прямо посеред лікування.

"Нас звідти виселили: і тих, хто після інсульту був, і тих, хто після COVID-19 всіх виселили. Вчора десь о четвертій годині до нас прийшли і повідомили, що везуть біженців з України, що треба терміново - до 11 години ранку - звільнити палати та виїхати.

В екстреному порядку вивезли всіх хворих на ковід: розвезли, мабуть, по різних лікарнях. До 11 години всіх, хто залишився, забрав автобус", - розповіла колишня пацієнтка "Липівки" Яна Білозерова.

Тим, хто скористався послугами центру на платній основі, пообіцяли зробити перерахунок. Але жодної альтернативи для продовження реабілітації пацієнтам не запропонували, розповідає жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вивезених з ОРДЛО людей пропонують розмістити на крайній півночі РФ

Розміщення в "Липівці" на найближчі дати також виявилося недоступним - інформацію про те, що всі місця найближчим часом будуть зайняті біженцями, підтвердили у відділі продажів лікарні.

"Чудово, що біженці у нас розміщуються. Але ми маємо багато піонерських таборів, які на даний момент не функціонують. Можна було розмістити туди, а хворих людей не смикати - дати їм продовжити лікування. Це ж цілий санаторій, усі хворі люди: ковідники, після інсульту люди: їм дуже потрібне було відновлення", - додала Білозерова.

Чи розселятимуть вивезених з ОРДЛО людей в інші відомчі лікарні та установи, поки що невідомо. Офіційно в уряді Свердловської області заяви про біженців ще не робили. У ГУ МНС у Свердловській області також немає інформації про евакуйованих з Донбасу.

Видання надіслало офіційний запит до міністерства охорони здоров'я Свердловської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Приїхали в нікуди. Не знаємо, що робити далі", - біженців з ОРДЛО кинули напризволяще в Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Потік біженців із територій "Л/ДНР" йде до Росії з вечора 18 лютого. Офіційно через повідомлення, що українська армія начебто планує наступ на Донбас. Найближча точка евакуації – Ростовська область, де запровадили режим НС. Спочатку біженців розподіляли по прикордонній зоні, тепер везуть у великі міста: Ростов-на-Дону, Аксай, Таганрог тощо.

За офіційними даними, 20 лютого у пунктах тимчасового розміщення Ростовської області перебували 6,8 тис. вивезених з ОРДЛО людей. При цьому кордон перетнули понад 50 тис. жителів сходу України.
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Топ коментарі
+30
Велика Россия, а кроватей нет.
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21.02.2022 10:45
+14
главное, чтобы они обратно не вернулись.
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21.02.2022 10:48
+12
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21.02.2022 10:48
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Велика Россия, а кроватей нет.
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21.02.2022 10:45 Відповісти
Распустились.... Куда )(уйло смотрит?
Тут похожеговорящих спасать срочно нужно, а они не довольны...
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21.02.2022 11:14 Відповісти
Так для разжигания ненависти все это и делается. Вот приехали проклятые укры, а теперь из-за них больных людей выгоняют на улицу. Путин, введи и накажи!
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21.02.2022 11:27 Відповісти
Разжигание это если ночью закрыли двери, облили бензином и про спички не забыли....
И укров в парашу ни кто не вывозит....
Там подданные секты "рускага миру"...
Только бы местные про спички не забыли....
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21.02.2022 11:40 Відповісти
Не, для рабссиян, будь он хоть трижды удмурт, все из Украины будут укры несмотря на дворянские корни царской эпохи. Рашизм он такой рашизм. Бессмысленный и беспощадный.
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21.02.2022 12:38 Відповісти
НЕ В ТОМ НОВОСТЬ А В ТОМ ЧТО ПУТИН САМ ТОГО НЕ ПОНИМАЯ В УДАРЕ КАК ОПНУТЫЙ НА ГОЛОВКУ С ВАВКОЙ ПОРОЖДАЕТ В РОССИИ ВОЕННО ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ КОГДА МЕСТНЫЕ ПОЛУЧИВ ОРУЖИЕ БУДУТ МОЧИТЬ ПРИЕЗЖИХ ...ОЦЕВ ДИМБАССУ А ВЕДЬ ДОМБАССЯТИНА И ВИНОВНА В ТОМ ЧТО НАЧАЛА ВОЙНУ В УКРАИНЕ КАК И КРЫСЧАНЕ.. крысчане ни ногой даже на Тамань там им просто рыло бьют-- поговаривая-- вас кто сюда собак бешенных звал то...
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21.02.2022 12:02 Відповісти
че жители Донбасса уже в Сибири, не хотели жить с Украиной так поехали на х*й к успеху пришли вобщем.
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21.02.2022 10:45 Відповісти
Їх вже привозили в Бурятію, та вони потікали звідти.
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21.02.2022 10:57 Відповісти
фашисты тоже евреям улыбались,и даже помогали,перед посадкой в крематорий!
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21.02.2022 11:21 Відповісти
У війську Гітлера було 150 тисячне єврейське військо і ціла купа євреїв-генералів. І ........ ви про щось патякаєте.
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21.02.2022 11:40 Відповісти
а ещё в войсках Гитлера были и русские,но при этом тех же русских сжигали в концлагерях.
ви,паночка-засраночка,якщо маєте замість розуму родову щілину,то краще стулить пельку!
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21.02.2022 11:45 Відповісти
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21.02.2022 10:46 Відповісти
А дальше Свердловска есть что нибудь. Подальше от нас поближе к полюсу
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21.02.2022 10:48 Відповісти
Есть воркута...ну там шахты тоже выработаны...зато дома пустые
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21.02.2022 10:50 Відповісти
ну а как же Кемерово, Иркутск, Чита, Хабаровск, Магадан - там много мест им подходящих
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21.02.2022 10:51 Відповісти
Вы забыли Воркуту.
Во-первых, регион эот подходит "эвакуированным" донбасским беженцам по профилю: и ЛДНР, и воркута угольные регионы, а что может быть лучше работы по специальности?
Во-вторых, из Воркуты бегут массово, и домов для заселения "эвакуированных" там полно.
Так что пусть будет "Воркутинская республика братских народов Донбасса".
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21.02.2022 11:45 Відповісти
Да хоть Новая Земля.
Можно отхватить арктический гектар.
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21.02.2022 11:46 Відповісти
Да дальше и не надо ,места там гиблые ,дичь,рвань,срань , служил там срочку ,хай бог милує, гражданское население состоит из освободившихся зеков и военных с семьями . Климат жуткий ,зимой бывало до -40 ,летом + 30 ,комары ,клещи ,а главное татаромордовское тупое быдло вокруг ..
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21.02.2022 12:31 Відповісти
гражданское неуместно получилось..
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21.02.2022 12:32 Відповісти
главное, чтобы они обратно не вернулись.
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21.02.2022 10:48 Відповісти
Такая страна как кацапия просто не должна существовать. Более античеловечной нации чем кацапы не было, нет и не будет
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21.02.2022 10:48 Відповісти
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21.02.2022 10:48 Відповісти
Ну вони чекали що їх на Падмасковних дачах селити будуть як Кілю Азірова, ну максимум в Ростові як Януковоща ? А воно он як ? Русскій мір вялікій ! Сибіру на всіх вистачить !
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21.02.2022 10:52 Відповісти
Пусть песенку поют теперь "Гулял по Уралу Чапаев герой"
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21.02.2022 10:55 Відповісти
Ну правильно!
Паралитиков и ковидных ведь не покажешь на "Х@лоТВ" для картинки...
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21.02.2022 10:57 Відповісти
Рускаму челавеку во век не нужна эта капиталистическая медицина!
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21.02.2022 10:58 Відповісти
Пусть пользуют самую передовую - краснозадо-коммунистическую
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21.02.2022 12:36 Відповісти
Перші евакуйовані вже додому за свій кошт повертаються. Кого там до Свердловська привезли, бродячий бамбаський цирк?
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21.02.2022 11:01 Відповісти
Жуйте с булочкой, свинорылые тупицы!
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21.02.2022 11:02 Відповісти
А пачему Вихтар Хвьодаравич не встречал земляков, мох би и в свою усадьбу поселить, аниж паследние тельники за нехо парвали
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21.02.2022 11:07 Відповісти
Он в Ростове, а тех на Урал привезли, ПроФФесору на Урал несподручно, в Ростове весна, снег стаял, а на Урале снег сойдет лишь в начале мая.
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21.02.2022 11:42 Відповісти
Андрофаги якось не привітно приймають своїх братів по відсутності розуму. Біда та й годі.
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21.02.2022 11:25 Відповісти
Ветер туман порвал,
Солнце сквозь щели туч
Здравствуй, мой Магадан,
Здравствуй, весенний луч.
Возле пивной мужик
Кружку поднёс к губам,
И на руке возник
С чайками Магадан.
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21.02.2022 11:39 Відповісти
Странные претензии.
Видать, за "эвакуированных беженцев" Кремль местным властям больше платит, чем за ковидловых.
Бюджет то пополнять нужно как-то если ковидобесием все бизнесы местные убили?
Пусть обратятся к главному российскому уколизатору Гинцбургеру, раз недовольны.
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21.02.2022 11:41 Відповісти
дамбасяне начинают осваивать сайберию. это хорошо.
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21.02.2022 11:43 Відповісти
Это не "беженцы", а соучастники путинских кровавых многоходовочек и они это прекрасно все понимают.
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21.02.2022 11:49 Відповісти
Вывозите ихнах, всех любителей хрюсского мирка на ысторыческую родинку , пусть поваляются в больничке на обосранных матрасиках инсультников ,Украине потом меньше тратиться на депортации
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21.02.2022 12:12 Відповісти
Яка така область? Що за фейк?
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21.02.2022 12:36 Відповісти
так по братски ведь поступили. этих туда а этих сюда.
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21.02.2022 12:41 Відповісти
Свердловск??? Это их уже в Сибирь запёрли???
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21.02.2022 13:32 Відповісти
 
 