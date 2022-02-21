Україна тричі ініціювала засідання ТКГ. РФ не погодилась, що де-факто свідчить про відмову від мінських угод, - Резніков

Українська сторона останніми днями тричі намагалася скликати позачергове засідання ТКГ щодо ситуації на Донбасі, Росія стільки ж разів відмовлялась від нього, що де-факто свідчить про те, що РФ стала на шлях відмови від мінських домовленостей.

Про це заявив сьогодні на пресбрифінгу міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони панічно тікають від відкритої розмови, від відкритого діалогу. Вчора третє засідання так само не відбулося. Росіяни вже по-суті відмовляються від мінських угод своєю активною пасивністю", - додав Резніков.

Читайте також: Макрон та Путін домовилися працювати над скликанням засідання ТКГ у найближчий час, - Єлисейський палац