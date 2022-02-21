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Україна тричі ініціювала засідання ТКГ. РФ не погодилась, що де-факто свідчить про відмову від мінських угод, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна тричі ініціювала засідання ТКГ. РФ не погодилась, що де-факто свідчить про відмову від мінських угод, - Резніков

Українська сторона останніми днями тричі намагалася скликати позачергове засідання ТКГ щодо ситуації на Донбасі, Росія стільки ж разів відмовлялась від нього, що де-факто свідчить про те, що РФ стала на шлях відмови від мінських домовленостей.

Про це заявив сьогодні на пресбрифінгу міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони панічно тікають від відкритої розмови, від відкритого діалогу. Вчора третє засідання так само не відбулося. Росіяни вже по-суті відмовляються від мінських угод своєю активною пасивністю", - додав Резніков.

Читайте також: Макрон та Путін домовилися працювати над скликанням засідання ТКГ у найближчий час, - Єлисейський палац

Автор: Ірина Дашківська
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Может хватит уже к ним с разговорами лезть, не?
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21.02.2022 11:19 Відповісти
Её Величество Королева Великобритании подхватила коронавирус (в легкой форме)... но...
///
Сама королева относится к своей болезни легко. Ингрид Сьюард, королевский биограф и главный редактор журнала Majesty, сказала:
«Королева невероятно стойкая, она принадлежит к другому поколению. Все, кто вырос во время войны, ненавидят такого рода суету. Ей не слишком нравилось публичное объявление о том, что у нее ковид. Но она понимает, что так должно быть. Она гораздо больше обеспокоена тем, что Россия может вторгнуться в Украину».

...
God save the queen
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21.02.2022 11:29 Відповісти
Ні-ні! Ви ще пуцину в очко, вибачте, в чі не за глянули. То там весь Мінськ!
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21.02.2022 11:31 Відповісти
А посему панове , СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!
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21.02.2022 11:33 Відповісти
 
 