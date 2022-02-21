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Резніков про "мобілізацію" в ОРДЛО: Чоловікам погрожують визнанням "українськими шпигунами" та тортурами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Резніков про

Окупаційна "влада" в ОРДЛО примусово "мобілізує" громадян, використовуючи погрози.

Про це Резніков заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили в заручники чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі, тому людей змушують отримувати зброю, залякують, що інакше визнають українськими шпигунами і катуватимуть", - розповів глава Міноборони.

Резніков наголосив, що якщо громадяни України матимуть бажання залишити тимчасово окуповану територію, то їх тут приймуть.

"Уряд до цього готовий. За це відповідає віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Місцеві адміністрації готові. Якщо КПВВ перекриті, то є інші варіанти, як вони можуть потрапити до України. Ми всіх приймаємо, Україна вас чекає, Україна вам не ворог", - підсумував він.

Також читайте: Україна тричі ініціювала засідання ТКГ. РФ не погодилась, що де-факто свідчить про відмову від мінських угод, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Практически семьи в заложниках на тер. РФ. Будут как пушечное мясо использовать. Сценарий Крыма где впереди женщины и дети повторяется
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21.02.2022 10:57
+6
Трупів збирають... Нема кому подихати за пуйла
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21.02.2022 11:00
+5
99.9% цих чоловіків добровільно і свідомо приймають участь у цьому фарсі з 2014 року. Прийшов час відповідати за базар. Тепер вже замало піднімати в Україні чужі прапори, давити конфети рошен і ходити на поховання всяких моторол, тепер потрібні їх нікчемні трупи на полі бою.
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21.02.2022 11:23
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Президент Евросовета призвал Запад провести конференцию доноров для Украины.

Шарль Мишель также призвал увеличить финансовую поддержку Киева на фоне угрозы нового военного вторжения России в Украину.

«Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, в то время как Россия проводит ракетные испытания и продолжает стягивать войска», - подчеркнул он. https://t.me/charter97_org/62441
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21.02.2022 10:52 Відповісти
берите побольше патронов и несите к нам сдаваться.
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21.02.2022 10:54 Відповісти
У них жены с детьми в заложниках на россии.
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21.02.2022 11:13 Відповісти
Я про це саме : дітей і жінок в заручники, а чоловіків в атаку-на м"яско для пуйла.
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21.02.2022 11:43 Відповісти
Ублюдки
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21.02.2022 10:54 Відповісти
Практически семьи в заложниках на тер. РФ. Будут как пушечное мясо использовать. Сценарий Крыма где впереди женщины и дети повторяется
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21.02.2022 10:57 Відповісти
Трупів збирають... Нема кому подихати за пуйла
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21.02.2022 11:00 Відповісти
Опа,уже бандерівців назначили,на черзі кримські .І воно вам треба було це ***** з його цапами.
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21.02.2022 11:05 Відповісти
Самое гадкое во всем этом, то что сейчас соберут весть "сброд" с лугандона и даунбаса и отправят на передок погибать за хер знает что и кого. Наши пацаны им наваляют ******** по делом, рано или поздно эта херня вся закончится - А МЫСЛЬ О ТОМ ЧТО УКРАИНЦЫ УБИВАЛИ УКРАИНЦЕВ (хотя какие они нахер украинцы, отребье проросийское) ОСТАНЕТСЯ!!! И ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ БУДЕТ - А, ЭТО ВЫ НАС УБИВАЛИ, КАК МЫ С ВАМИ ЖИТЬ МОЖЕМ?? И Т.Д. Вот это хуже...
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21.02.2022 11:08 Відповісти
ошибаешься на лугандоне украинцев давно нету, те животные что там сейчас заслуживают стать перегноем
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21.02.2022 11:50 Відповісти
99.9% цих чоловіків добровільно і свідомо приймають участь у цьому фарсі з 2014 року. Прийшов час відповідати за базар. Тепер вже замало піднімати в Україні чужі прапори, давити конфети рошен і ходити на поховання всяких моторол, тепер потрібні їх нікчемні трупи на полі бою.
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21.02.2022 11:23 Відповісти
Вот так и становятся «участниками бандформирований» помимо своей воли - зато это нормальное следствие и итог предательства своей страны. Когда махали флагами лугандонии не ожидали, что будет такой финал?
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21.02.2022 11:28 Відповісти
Російська весна прийшла? Радійте, недоумки!
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21.02.2022 11:41 Відповісти
да похер как то, пусть дохнут за лугандон, они ж сами хотели)))
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21.02.2022 11:47 Відповісти
ничего... и этот мусор утилизируют.....
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21.02.2022 19:03 Відповісти
 
 