Резніков про "мобілізацію" в ОРДЛО: Чоловікам погрожують визнанням "українськими шпигунами" та тортурами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційна "влада" в ОРДЛО примусово "мобілізує" громадян, використовуючи погрози.
Про це Резніков заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили в заручники чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі, тому людей змушують отримувати зброю, залякують, що інакше визнають українськими шпигунами і катуватимуть", - розповів глава Міноборони.
Резніков наголосив, що якщо громадяни України матимуть бажання залишити тимчасово окуповану територію, то їх тут приймуть.
"Уряд до цього готовий. За це відповідає віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Місцеві адміністрації готові. Якщо КПВВ перекриті, то є інші варіанти, як вони можуть потрапити до України. Ми всіх приймаємо, Україна вас чекає, Україна вам не ворог", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Шарль Мишель также призвал увеличить финансовую поддержку Киева на фоне угрозы нового военного вторжения России в Украину.
«Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, в то время как Россия проводит ракетные испытания и продолжает стягивать войска», - подчеркнул он. https://t.me/charter97_org/62441