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США координуватимуться з Україною під час підготовки саміту Байдена і Путіна, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США координуватимуться з Україною під час підготовки саміту Байдена і Путіна, - Кулеба

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив Київ, що Вашингтон тісно координуватиметься з Україною під час підготовки саміту президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу перед засіданням Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, у якому візьме участь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Секретар Блінкен запевнив мене, що, як це було досі, жодне рішення про Україну не буде прийняте за спиною України, і ми будемо тісно координуватися з ним під час підготовки до саміту, щоб синхронізувати наші позиції і бути певними, що наші інтереси були взяті до уваги", - зазначив глава МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт Байдена та Путіна поки не планується, - Пєсков

Він поінформував, що мав розмову з держсекретарем США о 2 годині за Брюсселем, під час якої Блінкен повідомив його про ймовірний саміт лідерів США та РФ.

Кулеба зазначив, що в Україні вітають ініціативу щодо проведення такої зустрічі. "Ми вирімо, що будь-яке зусилля, спрямоване на дипломатичне рішення, варте того", - заявив він.

Також читайте: Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки та стабільності в Європі, - Єлисейський палац

Глава української дипломатії наголосив: "Ми сподіваємося, що два президенти вийдуть з кімнати з домовленостями щодо того, що Росія відводить свої війська від України. Це буде чітким показником, що Росія готова до деескалації. Якщо цього не станеться, це означатиме, що ми залишаємося у тій самій логіці ескалації Росії".
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Координація це добре. Головне щоб Зє не дуже прислухався до намьоків.
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21.02.2022 11:12 Відповісти
Пєсков вже його відмінив.
Мені здається ,починається
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21.02.2022 11:16 Відповісти
Лучше пусть с Поршенко координирует. Толку больше
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21.02.2022 11:19 Відповісти
того, який кремлем не планується?
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21.02.2022 11:24 Відповісти
как быть с этой новостью тут внизу Саміт Байдена та Путіна поки не планується, - Пєсков


https://censor.net/ua/news/all и где правда???!!!
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21.02.2022 11:55 Відповісти
 
 