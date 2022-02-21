США координуватимуться з Україною під час підготовки саміту Байдена і Путіна, - Кулеба
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Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив Київ, що Вашингтон тісно координуватиметься з Україною під час підготовки саміту президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу перед засіданням Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, у якому візьме участь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Секретар Блінкен запевнив мене, що, як це було досі, жодне рішення про Україну не буде прийняте за спиною України, і ми будемо тісно координуватися з ним під час підготовки до саміту, щоб синхронізувати наші позиції і бути певними, що наші інтереси були взяті до уваги", - зазначив глава МЗС України.
Він поінформував, що мав розмову з держсекретарем США о 2 годині за Брюсселем, під час якої Блінкен повідомив його про ймовірний саміт лідерів США та РФ.
Кулеба зазначив, що в Україні вітають ініціативу щодо проведення такої зустрічі. "Ми вирімо, що будь-яке зусилля, спрямоване на дипломатичне рішення, варте того", - заявив він.
Глава української дипломатії наголосив: "Ми сподіваємося, що два президенти вийдуть з кімнати з домовленостями щодо того, що Росія відводить свої війська від України. Це буде чітким показником, що Росія готова до деескалації. Якщо цього не станеться, це означатиме, що ми залишаємося у тій самій логіці ескалації Росії".
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Мені здається ,починається
https://censor.net/ua/news/all и где правда???!!!