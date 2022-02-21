За Зеленського готові проголосувати 23,7% українців, за Порошенка - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА
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Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (23,7% серед тих, хто визначився і збирається голосувати) та п'ятий президент України Петро Порошенко (21,9%).
Про це свідчить опитування проведе компанією "SOCIS" 11 – 16 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільшу підтримку має В. Зеленський, за якого проголосували б 17,1% серед усіх респондентів і 23,7% серед тих, хто визначився з вибором і піде на вибори. На другому місці – П. Порошенко з показниками 15,8% серед усіх респондентів і 21,9% серед тих, хто визначився з вибором і піде на вибори. До трійки лідерів також входить Ю. Тимошенко (відповідно, 6,7% і 9,3%). Далі йдуть Ю. Бойко (6,1% і 8,5%), Д. Разумков (5,9% і 8,2%), Є. Мураєв (5,6% і 7,7%), І. Смешко (5,4% і 7,4%), В. Гройсман (4,6% і 6,4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку", - йдеться у дослідженні.
Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 12 хвилин.
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Я давно уже таких не встречаю,интересно,где опрос проводили?
Кому и Безуглая - вершина ума,кому и клоун ,танцующий перед сепарами-гетьман,а его леди,что сливает позиции ВСУ- великий патриот
Это реалии. Число этих порохоботов довольно существенно. К счастью оно не на столько велико, что бы сказать, что второе пришествие Петра неизбежно. Но действующей власти стоит относиться к Петру серьёзнее
Многим гражданам не нравятся тарифы, цены, возможно и сам Зеленский, но видят решение проблемы в том, что бы снова отдать власть олигарху Порошенко, только порохоботы.
Если бы у Коломойского, Ахметова или Пинчука была возможность побыть 5 лет президентом, я однозначно гарантирую у нас в обществе появились бы коломоботы, ахметоботы и пинчукоботы. Их процент мог быть совершенно разный, но то, что этим олигархам удалось бы вложить свою личинку в мозг какого-то числа наших граждан- это однозначно!
Можно не любить тарифы, цены и Зеленского, но совсем не обязательно при этом становиться миньоном олигарха.
За 25 лет на госслужбе оброс активами на 1,5млрд.$. Эти факты тебе не факты?
Прокуратура за такое к сожалению не преследует. Все 30 лет страна с этим явлением никак не боролась. Поэтому так и живём.
К концу мая Порошенко будет в реестре олигархов. Рядом с другими своими коллегами. Вот вместе и посмотрим во что это им выльется.