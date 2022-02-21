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Новини Політика України
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Зеленський (17381) Порошенко (13228) рейтинг (696) Тимошенко (4638) СОЦИС (61)

За Зеленського готові проголосувати 23,7% українців, за Порошенка - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За Зеленського готові проголосувати 23,7% українців, за Порошенка - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (23,7% серед тих, хто визначився і збирається голосувати) та п'ятий президент України Петро Порошенко (21,9%).

Про це свідчить опитування проведе компанією "SOCIS" 11 – 16 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільшу підтримку має В. Зеленський, за якого проголосували б 17,1% серед усіх респондентів і 23,7% серед тих, хто визначився з вибором і піде на вибори. На другому місці – П. Порошенко з показниками 15,8% серед усіх респондентів і 21,9% серед тих, хто визначився з вибором і піде на вибори. До трійки лідерів також входить Ю. Тимошенко (відповідно, 6,7% і 9,3%). Далі йдуть Ю. Бойко (6,1% і 8,5%), Д. Разумков (5,9% і 8,2%), Є. Мураєв (5,6% і 7,7%), І. Смешко (5,4% і 7,4%), В. Гройсман (4,6% і 6,4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку", - йдеться у дослідженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "ЄС" - 23,2%, "СН" - 16,2%, ОПЗЖ - 10,7%, "Батьківщина" - 10%, "Розумна політика" - 8,5%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 23,7% українців, за Порошенка - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опитування СОЦИСу 01
За Зеленського готові проголосувати 23,7% українців, за Порошенка - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опитування СОЦИСу 02
За Зеленського готові проголосувати 23,7% українців, за Порошенка - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опитування СОЦИСу 03
За Зеленського готові проголосувати 23,7% українців, за Порошенка - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опитування СОЦИСу 04

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 12 хвилин.
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Топ коментарі
+64
Дай вгадаю - в 2019 році ти голосувало за клоуна, вірн
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21.02.2022 11:23
+32
тепер вони в білих пальтах
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21.02.2022 11:25
+30
То что вы говорите - вредительство в государственном масштабе! При отсутствии оных, каждый нормальный украинец, должен проголосовать просто за проукраинского политика (даже если он нам не нравится). В противном случае, на избирательный участок, все равно придут овцы и проголосуют за проросийского политика.
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21.02.2022 11:25
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Надо же 31% нравяться высокие тарифы,непомерные цены и воры у власти.
Я давно уже таких не встречаю,интересно,где опрос проводили?
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21.02.2022 12:50 Відповісти
Кому что, а Порошенке- булава. 😂😂😂 Какой цинизм в такое время стряпать эти фальшивки! Кто-то готов голосовать за того, кто подписал Минские угоды, из-за которых мы стоим на грани войны? Серьёзно??? 😂
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21.02.2022 12:55 Відповісти
Серьезно!А что голосовать за того кто отдал главного свидетеля по Боингу , слил спецоперацию по вагнеровцам, и оставил ВСУ без финансирования во время войны?За формулу штанмайера голосовать?,за велике крадывницьтво?За высоченные тарифы,или за льготы для Коломойского?
Кому и Безуглая - вершина ума,кому и клоун ,танцующий перед сепарами-гетьман,а его леди,что сливает позиции ВСУ- великий патриот
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21.02.2022 13:02 Відповісти
Да все эти опросы вообще несерьезны.
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21.02.2022 13:05 Відповісти
Лди сами должны решить и делать выводы не по рейтингам ,а по реальной ситуации в стране,насколько эффективно руководство.
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21.02.2022 13:09 Відповісти
Не переживайте - сделают в свое время.
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21.02.2022 13:40 Відповісти
Надеюсь
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21.02.2022 13:50 Відповісти
Самообман не несёт пользы никому. Порохоботы существуют!)) Они будут голосовать за Порошенко, даже если архангел Гавриил с небес назовёт его барыгой. Они плюнут в небеса, назовут архангела кацапом и пойдут на этот форум дальше воевать за гетьмана.))
Это реалии. Число этих порохоботов довольно существенно. К счастью оно не на столько велико, что бы сказать, что второе пришествие Петра неизбежно. Но действующей власти стоит относиться к Петру серьёзнее
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21.02.2022 13:11 Відповісти
Ты случайно не сам архангел Гавриил? Всем дал оценку и за всех расписался.
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21.02.2022 13:16 Відповісти
Подробнее пжлст. Кому дал оценку и на ком расписался?
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21.02.2022 13:18 Відповісти
А зачем мне вас цитировать,если люди идут против власти, что сделала непомерными тарифы и цены,сделав льготы лишь олигарху Коломойскому , не выполнила ни одно предвыборное обещание, вы хотите выставить таких людей зомбоками- порохоботами , а я считаю что это люди у которых есть убеждения и логика.
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21.02.2022 13:34 Відповісти
Да просто нечего цитировать. Не давал я никому оценок. Скорее характеристику. Порохоботами я хочу выставить исключительно порохоботов.
Многим гражданам не нравятся тарифы, цены, возможно и сам Зеленский, но видят решение проблемы в том, что бы снова отдать власть олигарху Порошенко, только порохоботы.

Если бы у Коломойского, Ахметова или Пинчука была возможность побыть 5 лет президентом, я однозначно гарантирую у нас в обществе появились бы коломоботы, ахметоботы и пинчукоботы. Их процент мог быть совершенно разный, но то, что этим олигархам удалось бы вложить свою личинку в мозг какого-то числа наших граждан- это однозначно!
Можно не любить тарифы, цены и Зеленского, но совсем не обязательно при этом становиться миньоном олигарха.
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21.02.2022 13:49 Відповісти
Все эти рейтинги для быдла, напоминают на базарные сплетни- ОБС(одна бабушка сказала),президент это лидер нации, и люди не нарейтинги должны смотреть а на КПД гаранта конституции,безопасности,стабильности,интересов страны.Пока мы будем любить ушами ничего не изменится в стране.Желающих занять пост главы государство много,вы лично кому доверяете?
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21.02.2022 14:07 Відповісти
Единственному достойному, Пороху. Остальное шушера.
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21.02.2022 14:12 Відповісти
Спасибо ,Сергей за ответ, и за то что в свое время не предали Украину, за то что хватило мужества защищать нашу Украину.В моей семье тоже есть участник АТО,большинство его сослуживцев ,с которыми он сейчас общается на ФБ ,тоже за Порошенко.Вот я и не могу понять как можно людей,воинов -ветеранов ,которые на деле доказали свою преданность Украине обзывать порохоботами и делать из них идиотов? И кому ?-писаке диванному,который умеет воевать только мышью компьютерной,пряча даже истинное имя и фамилию.
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21.02.2022 14:19 Відповісти
есть факты? беги в прокуратуру с доказательствами, а трепать языком, вернее писать фейки, это значит, что ты пиз.....добол зеленой плесени. ты мерзость зеленая, враг Украины.
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21.02.2022 19:12 Відповісти
Какие тебе нужны факты? О том, что Порошенко олигарх? Посмотри его имущественные декларации. Форбс почитай, в конце концов. А в Википедии вся его трудовая книжка по пунктам расписана.
За 25 лет на госслужбе оброс активами на 1,5млрд.$. Эти факты тебе не факты?
Прокуратура за такое к сожалению не преследует. Все 30 лет страна с этим явлением никак не боролась. Поэтому так и живём.
К концу мая Порошенко будет в реестре олигархов. Рядом с другими своими коллегами. Вот вместе и посмотрим во что это им выльется.
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21.02.2022 19:38 Відповісти
Невже й досi у нашому суспiльств ще 23.7 вiдсоткoв iдioтiв!?
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21.02.2022 13:10 Відповісти
Не верьте , нет даже 31 %, не хотела бы я быть на месте Зе ,когда о нем говорят в очереди.
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21.02.2022 13:14 Відповісти
👍
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21.02.2022 13:18 Відповісти
Читаю,сміюся)))А на цензорі як завжди-дурень думкою богатіє)))
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21.02.2022 13:20 Відповісти
Летимо.
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21.02.2022 13:42 Відповісти
полный пиз*ёж!!!!!
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21.02.2022 19:10 Відповісти
в первом туре было за Зе 33%. падение сравнительно невелико.
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21.02.2022 21:09 Відповісти
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