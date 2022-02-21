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ВР (11722) Стефанчук Руслан (652)

Стефанчук закликав нардепів пройти ефективно цей пленарний тиждень: Маємо бути об’єднані й разом у такі часи

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Стефанчук закликав нардепів пройти ефективно цей пленарний тиждень: Маємо бути об’єднані й разом у такі часи

Спікер парламенту Руслан Стефанчук закликав наро дних депутатів пройти цей пленарний тиждень ефективно.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на погоджувальній Раді у понеділок.

Стефанчук вважає, що депутати мають бути "об’єднані і разом у такі часи". Спікер наголосив, що зараз на Україну здійснюється потужна інформаційна атака, але наша країна демонструє: єдиний шлях вирішення ситуації на Донбасі - дипломатичний.

"Україна ні на кого не нападає. Але Україна себе захищатиме", - зазначив він.

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Голова ВР такоє зауважив, що минулого тижня на Мюнхенській конференції президент Володимир Зеленський своїм виступом розставив "більше, аніж чітко усі крапки над і" щодо позиції та дій України.
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Усі в країни мають об'єднатися навколо цього мішка гуано.
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21.02.2022 11:26 Відповісти
Дивно взивати до депутатів, не для цього вони робили скілька зусиль щоб зараз щось втрачати. Не та форма, не той фасон. Даєшь чартирізацію.
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21.02.2022 11:27 Відповісти
ЯКІ Ж ГЕРОЇ!!!
У ШВЕЙЦАРСЬКИХ БАНКАХ...
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21.02.2022 11:30 Відповісти
"Эффективно", это КАК?!
Опять снизить налоги для Игрального Бизнеса и выделить еще несколько миллиардов на "строительство" дорог?
Вы же именно так "эффективно" провели предыдущую пленарную неделю?
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21.02.2022 11:31 Відповісти
А ЩЕ ГРОШІ В КРЕДИТ ПРОСЯТ!
ЗНІМІТЬ У ШВЕЙЦАСЬКИХ БАНКАХ І ЗАХИСТІТЬ НАРОД УКРАЇНИ!
ТА ЦЬОГО НІКОЛИ НЕ БУДЕ!
БЛАЗНІ!
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21.02.2022 11:32 Відповісти
кыва уже спешит назад из Испании?
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21.02.2022 11:33 Відповісти
Об'єднуватися навколо чого? Доріг, музеїв і є-бабусь? Адже про армію, мову віру Стефанчук не згадує.
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21.02.2022 11:44 Відповісти
У этого одна вера, которая его и объединяет - корыто с помоями которые оно готово жрать в три глотки.
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21.02.2022 11:57 Відповісти
а Путь в ЖОПу уже вернулся в Украину из родных европейских хатынок?))
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21.02.2022 11:47 Відповісти
вся зажопа сдрыснула? или еще кто-то остался?
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21.02.2022 11:55 Відповісти
Розкажіть куди "любітєлі путіна" здриснули? В расєю чи в "гейропу"?
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21.02.2022 12:52 Відповісти
 
 