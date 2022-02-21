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Росія веде розгортання не тільки на Донбасі, а й в окупованому Придністров'ї, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія веде розгортання не тільки на Донбасі, а й в окупованому Придністров'ї, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО

Російські війська погрожують Одеській області. Також вони проводять маневри російської десантної флотилії у Чорному морі.

Про це у своєму відео заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Станом на 20:00 (20 лютого. - Ред.) відбулось 66 обстрілів. Обстріляно 30 населених пунктів. Ворог активно застосовував важке озброєння. За 20 лютого було застосовано 424 важких снаряди та міни калібру 152, 122 та 120-мм по українських позиціях. Один з українських воїнів отримав поранення, загиблих сьогодні, на щастя, нема", - зазначив журналіст.

За його словами, загроза війни на Донбасі зберігається.

Росія веде розгортання не тільки на Донбасі, а й в окупованому Придністровї, - Бутусов 01

"Сьогодні (20 лютого. - Ред.) інтенсивність обстрілів знизилася у порівнянні зі вчорашнім днем, 19 лютого. ... Ми зафіксували і вчора (19 лютого. - Ред.) вночі почались пересування та активізація російських військ на Донбасі. Найбільша загроза під час цього загострення йде там, де противник не здійснює ніяких пересувань військ. Це саме Донбас. На Донбасі  до середини лютого жодних пересувань не було. Ворог маскував свої наміри. Але починаючи з 17 лютого пішла активізація на Донбасі. І зараз вона супроводжується підвищеною активністю російськи військ. Війська РФ в районі Новошахтинська, Ростова, активізувались", - продовжив Бутусов.

Росія зосереджує артилерію, перекидає її прямо в населені пункти, що дуже заважає вогневій відповіді українських військ.

"Росія не просто веде розгортання на Донбасі. Також минулої ночи було зафіксовано активні дії військ РФ на кордонах в тих місцях, де раніше їх не було. В Чорному морі були маневри російської десантної флотилії. Також по тривозі було піднято підрозділи російської бригади в окупованому Придністров'ї. Це вперше Росія проводить демонстративні дії в окупованому Придністров'ї. Вони показують, що вони погрожуть Одеській області", - зауважив журналіст.

Також дивіться: Стрім з Юрієм Бутусовим: Маневри російських військ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Приднестровье нужно блокировать
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21.02.2022 11:32
+6
Дрочи в спаме, даун
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21.02.2022 11:36
+2
ЗВІДКИ БУДУТЬ СТРІЛЯТИ, ТУДИ Й ВІДПОВІДАТИ!
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21.02.2022 11:34
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Приднестровье нужно блокировать
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21.02.2022 11:32 Відповісти
Да и россию неплохо бы. Рвом с крокодилами на несколько тысяч километров.
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21.02.2022 11:40 Відповісти
ну Путин решил что самый вумный сколько уже стран Империй рухнуло от желания воевать на 2 и более фронтов последний Рейх германия разве не научили тому что нельзя гадить сразу между 2 унитазов а нет Путя решил сразу на множестве бегать и гадить ну ну...
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21.02.2022 11:42 Відповісти
Вот и у меня вопрос, А КАК ЭТО ВСЕ ВООРУЖЕНИЕ ПОПАДАЕТ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ? Через Молдову? Через Украину? Так это что мы сами себе враги?
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21.02.2022 13:47 Відповісти
Вот газ точно в Приднестровье идет через Украину
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21.02.2022 13:54 Відповісти
1. Там полно вооружения еще со времен СССР.
2. До 2014 - через Украину. После - надеюсь что нет, ибо тогда вообще ******.
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21.02.2022 14:08 Відповісти
ЗВІДКИ БУДУТЬ СТРІЛЯТИ, ТУДИ Й ВІДПОВІДАТИ!
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21.02.2022 11:34 Відповісти
Дрочи в спаме, даун
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21.02.2022 11:36 Відповісти
Невинуватий у вбивстві журналістів пенсіонер з острова Сардінія питає: "Хто сприяв окупації частини Молдови, яка навіть спільних кордонів з рф не має?"
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21.02.2022 11:35 Відповісти
23 февраля день советской армии. эти два дня будут самые тяжёлые
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21.02.2022 11:35 Відповісти
С какого? Вата будет сливу заливать.
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21.02.2022 13:51 Відповісти
Правильно я розумію, що зброя, топливо та харчі російським військам надходять через територію України?
Може, годі?
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21.02.2022 11:39 Відповісти
Ні, з 2014 року
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21.02.2022 11:41 Відповісти
А тогда как? Молдаване кормят оккупантов?
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21.02.2022 13:52 Відповісти
Общий внешнеторговый оборот Приднестровья составил по итогам минувшего года более 2,58 миллиарда долларов. По данным государственного таможенного комитета ПМР, это на 53%, или на 0,9 миллиарда долларов, больше, чем в 2020 году.
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21.02.2022 15:09 Відповісти
В 2021 году заметно вырос экспорт в Украину (+107%, с 65 до почти 135 миллионов долларов), а также в страны Евросоюза (+76%, с 185,8 до 327,7 миллиона).

В ЕС главные экспортные потоки из Приднестровья направлялись в Польшу (128,4 миллиона долларов) и Румынию (106,6 миллиона). 79 миллионов пришлись в общей сложности ещё на 7 стран «второго эшелона»: Италию, Венгрию, Чехию, Болгарию, Францию, Германию и Словакию.

Отметим, что поставки из Приднестровья в Россию в минувшем году увеличились на 24%, а в Молдову - на 10%.
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21.02.2022 15:10 Відповісти
Росія піднімає ставки, бо хоче перекроїти світові договори миру. Цікаво, що вони ще попросять? Може зняти санкції з Ірану? Чи захисту від Китаю? Просто якийсь сценарій "Міцного горішка".
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21.02.2022 11:41 Відповісти
Якщо б не Україна , то цє "Пріднєстровійо" давно б з голодухи зпухло й побігло би до Кішеньова на колінах .

Й з цих позицій Банкова й повинна розмовляти з Тирасполєм .
Якщо щось й хтось з Тирасполя сунеться на Одещину повне перекриття кисеню !!!

Я взгалалом не розумію . Хто надає а хоч повітрянні коридори Московії до Тирасполя ?!
А то вже 4-й десяток років вони Київу парять мизки , мовляв там подавна більшість українців . Але ж якщо ти українець то закрий пельку .

Чомусь ***** з Кубані не ризикує посилати в Україну військо .
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21.02.2022 11:51 Відповісти
Мариуполь, Горловка и Луганск - затишье...
Это будут места главного наступления?
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21.02.2022 11:55 Відповісти
а як туди потрапляють війська та все, що до них додається?
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21.02.2022 11:57 Відповісти
Не на что не намекаю, но вы обратили внимание, что новая военная форма РФ полностью зелёная.
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21.02.2022 12:03 Відповісти
Напомнили комментаторы украинские на politforum о "доктрине Герасимова" в отношении Украины.
А ведь и верно, есть такая доктрина
Давайте посмотрим, к каким "успехам" привели в Украине невоенные действия данной докрины, пройдемся по пунктам доктрины из Википедии.

1) Формирование коалиций и союзов.
- Это есть, союз олигархов российских и украинских вполне успешно изгнал Порошенко и поставил Бубочку. Украину на карте поделили ко всеобщему олигархическому согласию. Правда, забыли спросить ВСУ, так что договоры как-то по барабану

2) Политическое и дипломатическое давление.
- Ведется непрерывно, но эффекта не имеет. Правда,посольства многие старны перевели во Львов, но это все.

3) Экономические санкции.
Украина не замерзна и не оголодала, как было обещано российскими СМИ.

4) Экономическая блокада.
Смотри пункт 3

5) Разрыв дипломатических отношений.
Зурабов съехал на родину (и сгинул), а намедни из здания посольстве РФ дым шел разноцветный

6) Формирование политической оппозиции.
Это есть, Слуга Народа называется и ОПЗЖ (ОПЗЖ выезжают сейчас с Украины чартерными рейсами)

7) Действие оппозиционных сил.
Медведчук стал невыездным

8) Перевод экономики противостоящей России страны на военные рельсы.
Перевели. Украина не померла.

9) Поиск способов урегулирования конфликта.
Бесполезно, Бубочка, которого российские олигархи и башни Кремля посадили по договору с олигархами украинскими, на Банковую, недоговороспособный (см. пункт 7 про Медведчука)

10) Смена политического руководства страны, противостоящей России.
Уже. Бубочка на Банковой, Медведчук невыездной, зато Кива выехал, но в Испанию.

11) Проведение комплекса мер по снижению напряжённости в отношениях после смены политического руководства.
Никак невозможно, ибо Бубочка, как уже было сказано, недоговороспособный.

МОЖЕТ, ЧТО-ТО В ДОКТРИНЕ ПОПРАВИТЬ?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%CC%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%CC%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.%20Gerasimov%20Doctrine,%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83.&text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5,%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB.
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21.02.2022 12:17 Відповісти
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21.02.2022 12:35 Відповісти
В ПРЕДНИСТРОВЬИ ИМ В ТЫЛ ЗАЕДУТ !)
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21.02.2022 12:36 Відповісти
вопрос как в 21 веке параша попадает в европу со своим оружием 20 лет через кучу стран кто ее пускает туда каким образом?????
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21.02.2022 12:57 Відповісти
С приднестровскими войсками справятся пара байрактаров.
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21.02.2022 14:24 Відповісти
зашел посмореть онлайн камеру пограничного перехода кучурган, машины в обе стороны ездят в пмр, в самом тирасполе тихо, ни сирен, ни движений войск
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24.02.2022 13:24 Відповісти
 
 