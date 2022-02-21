Росія веде розгортання не тільки на Донбасі, а й в окупованому Придністров'ї, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО
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Російські війська погрожують Одеській області. Також вони проводять маневри російської десантної флотилії у Чорному морі.
Про це у своєму відео заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Станом на 20:00 (20 лютого. - Ред.) відбулось 66 обстрілів. Обстріляно 30 населених пунктів. Ворог активно застосовував важке озброєння. За 20 лютого було застосовано 424 важких снаряди та міни калібру 152, 122 та 120-мм по українських позиціях. Один з українських воїнів отримав поранення, загиблих сьогодні, на щастя, нема", - зазначив журналіст.
За його словами, загроза війни на Донбасі зберігається.
"Сьогодні (20 лютого. - Ред.) інтенсивність обстрілів знизилася у порівнянні зі вчорашнім днем, 19 лютого. ... Ми зафіксували і вчора (19 лютого. - Ред.) вночі почались пересування та активізація російських військ на Донбасі. Найбільша загроза під час цього загострення йде там, де противник не здійснює ніяких пересувань військ. Це саме Донбас. На Донбасі до середини лютого жодних пересувань не було. Ворог маскував свої наміри. Але починаючи з 17 лютого пішла активізація на Донбасі. І зараз вона супроводжується підвищеною активністю російськи військ. Війська РФ в районі Новошахтинська, Ростова, активізувались", - продовжив Бутусов.
Росія зосереджує артилерію, перекидає її прямо в населені пункти, що дуже заважає вогневій відповіді українських військ.
"Росія не просто веде розгортання на Донбасі. Також минулої ночи було зафіксовано активні дії військ РФ на кордонах в тих місцях, де раніше їх не було. В Чорному морі були маневри російської десантної флотилії. Також по тривозі було піднято підрозділи російської бригади в окупованому Придністров'ї. Це вперше Росія проводить демонстративні дії в окупованому Придністров'ї. Вони показують, що вони погрожуть Одеській області", - зауважив журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
2. До 2014 - через Украину. После - надеюсь что нет, ибо тогда вообще ******.
Може, годі?
В ЕС главные экспортные потоки из Приднестровья направлялись в Польшу (128,4 миллиона долларов) и Румынию (106,6 миллиона). 79 миллионов пришлись в общей сложности ещё на 7 стран «второго эшелона»: Италию, Венгрию, Чехию, Болгарию, Францию, Германию и Словакию.
Отметим, что поставки из Приднестровья в Россию в минувшем году увеличились на 24%, а в Молдову - на 10%.
Й з цих позицій Банкова й повинна розмовляти з Тирасполєм .
Якщо щось й хтось з Тирасполя сунеться на Одещину повне перекриття кисеню !!!
Я взгалалом не розумію . Хто надає а хоч повітрянні коридори Московії до Тирасполя ?!
А то вже 4-й десяток років вони Київу парять мизки , мовляв там подавна більшість українців . Але ж якщо ти українець то закрий пельку .
Чомусь ***** з Кубані не ризикує посилати в Україну військо .
Это будут места главного наступления?
А ведь и верно, есть такая доктрина
Давайте посмотрим, к каким "успехам" привели в Украине невоенные действия данной докрины, пройдемся по пунктам доктрины из Википедии.
1) Формирование коалиций и союзов.
- Это есть, союз олигархов российских и украинских вполне успешно изгнал Порошенко и поставил Бубочку. Украину на карте поделили ко всеобщему олигархическому согласию. Правда, забыли спросить ВСУ, так что договоры как-то по барабану
2) Политическое и дипломатическое давление.
- Ведется непрерывно, но эффекта не имеет. Правда,посольства многие старны перевели во Львов, но это все.
3) Экономические санкции.
Украина не замерзна и не оголодала, как было обещано российскими СМИ.
4) Экономическая блокада.
Смотри пункт 3
5) Разрыв дипломатических отношений.
Зурабов съехал на родину (и сгинул), а намедни из здания посольстве РФ дым шел разноцветный
6) Формирование политической оппозиции.
Это есть, Слуга Народа называется и ОПЗЖ (ОПЗЖ выезжают сейчас с Украины чартерными рейсами)
7) Действие оппозиционных сил.
Медведчук стал невыездным
8) Перевод экономики противостоящей России страны на военные рельсы.
Перевели. Украина не померла.
9) Поиск способов урегулирования конфликта.
Бесполезно, Бубочка, которого российские олигархи и башни Кремля посадили по договору с олигархами украинскими, на Банковую, недоговороспособный (см. пункт 7 про Медведчука)
10) Смена политического руководства страны, противостоящей России.
Уже. Бубочка на Банковой, Медведчук невыездной, зато Кива выехал, но в Испанию.
11) Проведение комплекса мер по снижению напряжённости в отношениях после смены политического руководства.
Никак невозможно, ибо Бубочка, как уже было сказано, недоговороспособный.
МОЖЕТ, ЧТО-ТО В ДОКТРИНЕ ПОПРАВИТЬ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%CC%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%CC%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.%20Gerasimov%20Doctrine,%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83.&text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5,%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB.