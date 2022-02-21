Пєсков запевняє, що Росія не складає списки українців, яких вб'ють або відправлять до таборів у разі військової окупації
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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав фейком твердження Вашингтона, що РФ складає списки українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів у разі вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це абсолютна брехня. Мені відомо, що це абсолютна вигадка. Такого списку не існує. Це фейк", - сказав Пєсков.
Раніше в росЗМІ з'явилися повідомлення, що представник США у відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Батшеба Нелл Крокер надіслала листа верховному комісару ООН з прав людини, в якому стверджує, що РФ складає списки українців, які мають бути вбиті або направлені до таборів у разі вторгнення в Україну.
У документі говориться про те, що "імовірне вторгнення призведе до катастрофи в галузі прав людини в Україні".
"У нас є достовірна інформація про те, що російські сили складають списки встановлених українців, які мають бути убиті або відправлені до таборів після військової окупації", - цитує документ видання.
Згідно з опублікованим документом, який поки не підтверджений, у Штатах "занепокоєні тим, що вторгнення призведе до поширених людських страждань".
Будь ласка, зачекайте...
К спискам потом вернуться.
С человеческим лицом.
"Акупация"...
Смотри, гнидозник уссатый, шоб у вас там е@ало не треснуло, аж до самой жопы...
"Добровольцы c Украины
В Народной милиции Донецкой народной республики заявляли о том, что украинцы также едут из внутренних регионов страны в Донбасс, чтобы защитить непризнанные республики от киевских властей. «К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины, у которых нет больше желания терпеть власть украинских националистов», - утверждается в сообщении ведомства. Мотивацией пополнить ряды защитников Донбасса добровольцы назвали усталость от «нацистского режима» в Киеве, заявили в Народной милиции.
Факт приезда украинцев подтвердил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Басурин добавил, что в ведомстве увеличилось количество желающих присоединиться к Народной милиции для защиты региона собственными силами. В Донбассе готовы дать достойный ответ «украинским агрессорам», отметил он."
https://lenta.ru/news/2022/02/21/dobrobolcy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Российских добровольцев не нашлось, украинских придумали.
Если вы рыпнетесь, сразу станете мишенями - жирными, холёными
и давно желанными.
Москва выпрашивает давно.
Піськову важко буде зберегти у таємниці місце знаходження всіх своїх *********, а прийде час і їх порвуть на шматки. Діти завжди розплачуються за гріхи своїх батьків.