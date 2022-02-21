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Пєсков запевняє, що Росія не складає списки українців, яких вб'ють або відправлять до таборів у разі військової окупації

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Пєсков запевняє, що Росія не складає списки українців, яких вб'ють або відправлять до таборів у разі військової окупації

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав фейком твердження Вашингтона, що РФ складає списки українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів у разі вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це абсолютна брехня. Мені відомо, що це абсолютна вигадка. Такого списку не існує. Це фейк", - сказав Пєсков.

Раніше в росЗМІ з'явилися повідомлення, що представник США у відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Батшеба Нелл Крокер надіслала листа верховному комісару ООН з прав людини, в якому стверджує, що РФ складає списки українців, які мають бути вбиті або направлені до таборів у разі вторгнення в Україну.

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У документі говориться про те, що "імовірне вторгнення призведе до катастрофи в галузі прав людини в Україні".

"У нас є достовірна інформація про те, що російські сили складають списки встановлених українців, які мають бути убиті або відправлені до таборів після військової окупації", - цитує документ видання.

Згідно з опублікованим документом, який поки не підтверджений, у Штатах "занепокоєні тим, що вторгнення призведе до поширених людських страждань". 

Пєсков запевняє, що Росія не складає списки українців, яких вбють або відправлять до таборів у разі військової окупації 01
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Топ коментарі
+28
Скажіть йому, що агенти правого сектора мають всю інформацію де в Парижі живе його доця!
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21.02.2022 11:35
+24
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21.02.2022 11:43
+22
то есть вторжение не отвергает, только списки
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21.02.2022 11:35
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Скажіть йому, що агенти правого сектора мають всю інформацію де в Парижі живе його доця!
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21.02.2022 11:35 Відповісти
Ну кацапская контора создавала Дію.
К спискам потом вернуться.
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21.02.2022 11:35 Відповісти
меня напрягает электронный реестр ветеранов, который так недавно пиарили у Зеленского. Это готовый список для фсб
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21.02.2022 11:40 Відповісти
ну да.
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21.02.2022 12:01 Відповісти
Списков не составляют, потому что убивать они нас собираются, просто в порядке живой очереди...
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21.02.2022 12:00 Відповісти
*любезный*,а не зае...сь пыль глотать?
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21.02.2022 13:12 Відповісти
то есть вторжение не отвергает, только списки
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21.02.2022 11:35 Відповісти
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21.02.2022 11:37 Відповісти
Открытка из Одессы
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21.02.2022 11:37 Відповісти
Если Песков сказал "нет", значит "да".
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21.02.2022 11:38 Відповісти
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21.02.2022 11:38 Відповісти
Око за око, зуб за зуб! У Європі та Штатах живуть діти та родичі кремлівських фашистів. Думай-те!
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21.02.2022 11:39 Відповісти
... а в нас вже такі списки складені і ти йожик тайожний в першій десятці.
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21.02.2022 11:39 Відповісти
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21.02.2022 11:39 Відповісти
Преимущества социализма.
С человеческим лицом.
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21.02.2022 16:27 Відповісти
а що їх складати? солов'їний послід впорається за один алкоетер
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21.02.2022 11:40 Відповісти
А ми й повірили... всіх хто тут пише вже точно в списку, будемо повішені в лісосмузі
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21.02.2022 11:41 Відповісти
Місця не хватить, бо всі місця на гілках займуть лаптеногі
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21.02.2022 11:52 Відповісти
та з@лупутина им на воротник...
"Акупация"...
Смотри, гнидозник уссатый, шоб у вас там е@ало не треснуло, аж до самой жопы...
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21.02.2022 11:42 Відповісти
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21.02.2022 11:43 Відповісти
Гестапо тоже списки не "составляло"
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21.02.2022 11:46 Відповісти
Тобто, списків немає? А все решта (про вторгнення) правда? Не заперечуєш, Піськов?
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21.02.2022 11:48 Відповісти
Очередная басуринка.

"Добровольцы c Украины
В Народной милиции Донецкой народной республики заявляли о том, что украинцы также едут из внутренних регионов страны в Донбасс, чтобы защитить непризнанные республики от киевских властей. «К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины, у которых нет больше желания терпеть власть украинских националистов», - утверждается в сообщении ведомства. Мотивацией пополнить ряды защитников Донбасса добровольцы назвали усталость от «нацистского режима» в Киеве, заявили в Народной милиции.
Факт приезда украинцев подтвердил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Басурин добавил, что в ведомстве увеличилось количество желающих присоединиться к Народной милиции для защиты региона собственными силами. В Донбассе готовы дать достойный ответ «украинским агрессорам», отметил он."
https://lenta.ru/news/2022/02/21/dobrobolcy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российских добровольцев не нашлось, украинских придумали.
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21.02.2022 11:49 Відповісти
Если кацап перестал врать то потыкайте его палкой может он умер.
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21.02.2022 12:14 Відповісти
Те що заявляють із Кремля значення не має. Віри у їхні слова давно уже не має
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21.02.2022 11:50 Відповісти
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21.02.2022 11:51 Відповісти
А ещё коронавируса нет, миром правят рептилоиды а Луна сделана из сыра
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21.02.2022 11:54 Відповісти
не удивляйтесь, это сейчас очень популярная точка зрения среди совковой ваты. Нынешний фюрер им не угодил, хотят другого, более "коммунистического" фюрера как сталин.
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21.02.2022 12:04 Відповісти
Ватные вбросы.
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21.02.2022 11:55 Відповісти
Зачем им списки? Они ненавидят всех украинцев почти одинаково. Придурков, махающих рашкованскими и сссрскими флагами даже немного больше, бо дебилов-предателей никто не любит.
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21.02.2022 11:53 Відповісти
А у нас списки всіх московських дітей, які по Європах - Штатах
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21.02.2022 11:57 Відповісти
Вони з задоволенням вб'ють усіх українців, і навіть тих хто рускоязикіє і какаяразніца. Після того як там почнеться фінансова криза, вони всю свою ненависть будуть виміщати на хохлах. Ті хто думає що якщо буде окупація тільки і зміниться прапор невиліковні довбойби, бо на тижні, місяці роки або навіть десятиріччя вони опиняться на території де не буде ні електрики ні зв'язку ні інтернету ні газу ні продовольства ні медикаментів ні свобод ні прав ні безпеки нічого.
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21.02.2022 12:00 Відповісти
НЕ СПИСКИ, А СХЙЛА !)
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21.02.2022 12:08 Відповісти
Этой суке усатой верить только себя ****..!!! Раз эта тварь говорить "не, это не мы, нас там нет и т.д." ЗНАЧИТ ТОЧНО- ТАКУЮ ХРЕНЬ ЗАДУМАЛИ!!!
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21.02.2022 12:08 Відповісти
из списков, важнейшим на сегодня является список рашистских ************** и самого *****, который чуть позже будет рассматриватся гаагским трибуналом.
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21.02.2022 12:10 Відповісти
верить кацапу-себя не уважать!
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21.02.2022 12:11 Відповісти
Кто ж тебе, пёсКов, поверит ? Ты брешешь как шелудивый.
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21.02.2022 12:14 Відповісти
Из опыта Донбасса можно понять, что списки они не составляли. Комендантский час, не согласных на подвал.
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21.02.2022 12:17 Відповісти
якщо кацап небреше то він помер
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21.02.2022 12:57 Відповісти
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21.02.2022 13:02 Відповісти
Бачиш окупанта - вбий його першим. Руські - не люди. Гірше звірей.

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21.02.2022 13:05 Відповісти
Тут я с письковым соглашусь ,что такие списки не нужны, потому что в этом случае добрая половина населения будет уничтожена физически, а другая половина будет строить города-миллионники в сибири .Это неофашистское зверье не остановится в своих преступлениях ни перед чем ,если их не остановить ...
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21.02.2022 13:09 Відповісти
Мне в ФБ кацапы писали несколько раз, что я уже у них в базе)) Когда я против них там воевал. Так что скорее всего правда
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21.02.2022 14:45 Відповісти
Песков, думай о другом: куда тебя ****** ракета безо всякого списка.
Если вы рыпнетесь, сразу станете мишенями - жирными, холёными
и давно желанными.
Москва выпрашивает давно.
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21.02.2022 16:30 Відповісти
Дети Кабаевой … когда сольют фотографии наконец то ..
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24.04.2022 10:29 Відповісти
Держдепівські біндерафци тільки фейками і займаються, а от кремблівська піздота каже правду і тільки правду.

Піськову важко буде зберегти у таємниці місце знаходження всіх своїх *********, а прийде час і їх порвуть на шматки. Діти завжди розплачуються за гріхи своїх батьків.
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24.04.2022 10:52 Відповісти
 
 