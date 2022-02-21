Пєсков запевняє, що Росія не складає списки українців, яких вб'ють або відправлять до таборів у разі військової окупації

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав фейком твердження Вашингтона, що РФ складає списки українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів у разі вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це абсолютна брехня. Мені відомо, що це абсолютна вигадка. Такого списку не існує. Це фейк", - сказав Пєсков.

Раніше в росЗМІ з'явилися повідомлення, що представник США у відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Батшеба Нелл Крокер надіслала листа верховному комісару ООН з прав людини, в якому стверджує, що РФ складає списки українців, які мають бути вбиті або направлені до таборів у разі вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін сьогодні проведе "велике" засідання Ради безпеки Росії, - Пєсков

У документі говориться про те, що "імовірне вторгнення призведе до катастрофи в галузі прав людини в Україні".

"У нас є достовірна інформація про те, що російські сили складають списки встановлених українців, які мають бути убиті або відправлені до таборів після військової окупації", - цитує документ видання.

Згідно з опублікованим документом, який поки не підтверджений, у Штатах "занепокоєні тим, що вторгнення призведе до поширених людських страждань".