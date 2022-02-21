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Фракція "Слуги народу" сьогодні в режимі Zoom-конференції розгляне виключення Трухіна та Кузьміних, - речниця політсили Палійчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 21 лютого, о 19:00 відбудеться традиційне засідання фракції "Слуга Народу", яке проходить на початку кожного пленарного тижня.
Про це повідомила у телеграмі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, народні депутати обговорять пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради, а також питання виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.
"Нинішнє засідання фракції пройде в режимі Zoom-конференції. Таким чином фракція тестує різні формати роботи, щоб бути готовими працювати й ухвалювати рішення в будь-яких ситуаціях епідеміологічного чи безпекового характеру", - йдеться у повідомленні.
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(С) Вася