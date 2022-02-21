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Новини Політика України
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виключення з фракції (37) фракція (120) Слуга народу (2544) Трухін (153) Кузьміних Сергій (41)

Фракція "Слуги народу" сьогодні в режимі Zoom-конференції розгляне виключення Трухіна та Кузьміних, - речниця політсили Палійчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція

Сьогодні, 21 лютого, о 19:00 відбудеться традиційне засідання фракції "Слуга Народу", яке проходить на початку кожного пленарного тижня.

Про це повідомила у телеграмі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, народні депутати обговорять пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради, а також питання виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

"Нинішнє засідання фракції пройде в режимі Zoom-конференції. Таким чином фракція тестує різні формати роботи, щоб бути готовими працювати й ухвалювати рішення в будь-яких ситуаціях епідеміологічного чи безпекового характеру", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виключення Трухіна зі "Слуги народу" не розглядали на засіданні фракції, - Арахамія

Фракція Слуги народу сьогодні в режимі Zoom-конференції розгляне виключення Трухіна та Кузьміних, - речниця політсили Палійчук 01

Автор: Ірина Дашківська
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главное не палитесь, с яхты или под пальмами
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21.02.2022 11:38 Відповісти
вот шо свежие партийные рейтинги животворящие с ваЗЕлином делают!!!!
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21.02.2022 12:04 Відповісти
на Сейшелах хороший интернет?
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21.02.2022 11:40 Відповісти
Схоже що не одні опзжопники з України втекли ....
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21.02.2022 11:41 Відповісти
абизяна агрохимия и коля котлета могут на пальме спалиться а баба вона в бассейне у жули-бездельницы-по жизни
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21.02.2022 11:45 Відповісти
Опробація системи для майбутньої фальсифікації. А як індивідуальне голосування в залі ВР.. В кнесеті теж голосують дистанційно ?
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21.02.2022 11:49 Відповісти
Взволнованно выкурив айкос со вкусом махорки, Вова нахлобучил на голову каску, вернулся за стол и набрал по зашифрованному скайпу Арахамию. На том конце долго не отвечали, наконец, на экране монитора появился веселый Давид. Он был одет в гавайскую рубашку, небрежно наброшенную на мужественное волосатое тело, и держал в руке пивной бокал с коктейлем "Блэк Рашн". Позади Давида виднелся пляж.

- Алё, кто это? - щурясь на ярком солнце, пробормотал Арахамия заплетающимся языком. - Идите в жопу.
- Я щас пойду кому-то! - возмутился Вова. - В стране война! Родина-мать зовет!

- Родину-мать уже Игорь Валериевич приватизировал, - засмеялся Арахамия, сдувая лезший в камеру пальмовый лист. - Ты знал об этом? Говорят, вместо Родины-матери у нас теперь будет Родина-бабушка.

- Если бы Игорь Валериевич не приватизировал Родину-мать, ее бы приватизировали солдаты НАТО, - отрезал Вова. - Ну-ка бегом на учения территориальной обороны Печерского района! Ты где вообще? Еще вчера был приказ всем "Слугам народа" срочно вернуться в Украину!

- Да я в Кишиневе застрял, - объяснил Арахамия, торопливо надевая теплую шапку. - Наш рейс из Вашингтона совершил там вынужденную посадку из-за трусливой позиции собственника самолета, так что меня пока поместили в обезьянник. Представляешь, Вова, меня - и в обезьянник!

- Неслыханно, - возмутился Вова. - Но ты все равно поторопись, война ждать не будет.
- С кем воюем-то хоть? - спросил Арахамия, потея в шапке.
- Мы готовы к любым шагам с любой стороны, - дипломатично ответил Вова и дал отбой.

Не прекращая думать о защите родины, Вова набрал Корниенко. Корниенко не отвечал. Тогда Вова набрал Тищенко. Тищенко тем более не отвечал. Вова набрал Татарова. Татаров внезапно ответил.

- Сдавайся, биндера, - сказал Татаров. - Наши уже близко.

(С) Вася
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21.02.2022 11:49 Відповісти
Талант) А где можно еще почитать? Очень интересно пишете)
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21.02.2022 15:18 Відповісти
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21.02.2022 11:57 Відповісти
Казнокрадів з ВРУ відмазує зеля із випадковими служками олігарха бені…, а стефанчук аж охляв та схуд від канікул…,в роботі, як трутень …
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21.02.2022 12:54 Відповісти
Какая там зум конференция??? Шо суки уже все поубегали за кордон? Мля, на работу все быстро. Шо вы там проверяете? В военное время ни мобилки ни сеть не работают. Шо это за гнилые отмазки? Хотя и сам парламент тоже не действует в военное время, всем руководит ставка и ГШ, а вы слуги в окопы.
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21.02.2022 12:58 Відповісти
 
 