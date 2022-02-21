УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3718 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодії Агресія Росії проти України Війна
12 110 51
армія РФ (13443) Білорусь (5964) вторгнення (361) Міноборони (5258) Росія (47133) Резніков (1385)

"Смішно звучить": Резніков заявив, що 9 тис. військових РФ, які перебувають у Білорусі, недостатньо для нападу на Київ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

У Білорусі перебувають 9 тис. представників Збройних сил РФ, плюс техніка і обладнання, але цього контингенту недостатньо для нападу на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу в Києві.

"За нашими даними, там 9 тис. представників збройних сил РФ, плюс техніка, обладнання, зокрема озброєння тощо. Але я хочу сказати, що такого контингенту для тих, хто розповідає, що буде напад на Київ із білоруського боку, вибачте, мені це смішно звучить. А ось погрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію такого начебто оточення - так, це працює. Тому розпочалися навчання в Придністров'ї - щоб ми з вами напружилися, відволікали наш із вами ресурс, розфокус щоб стався", - сказав Резніков.

Він також повідомив про плани провести в понеділок телефонну розмову з міністром оборони Білорусі.

"Ми з ним домовилися про прямі взаємодії. Я йому написав вчора листа, і через наш аташат, через аташе Республіки Білорусь в Україні попросив повідомити про те, що я прошу організувати телефонну розмову сьогодні для того, щоб поставити йому прямі запитання: а що відбувається? Вони офіційно повідомили про ухвалення рішення щодо продовження цих навчань, тому формально буде сказано: "Навчання не завершені, тому російські війська там залишаються", - зазначив Резніков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під приводом навчань Росія завела до Азовського моря десантні і бойові кораблі та ракетний катер, - Резніков. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
21.02.2022 11:41
+17
показати весь коментар
21.02.2022 11:42
+10
Дебіли, вони зовсім не враховують армію лукашонкі?! Чи це для них буде виправданням ми не знали. Краще жувати ніж говорити...
показати весь коментар
21.02.2022 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.02.2022 11:41 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 11:42 Відповісти
Мабуть там вдалині вже бандерівці шастають.
показати весь коментар
21.02.2022 11:46 Відповісти
Добре, що він постановку зняв не у Венеції, бо тоді на задньому плані були би гондольєри.
показати весь коментар
21.02.2022 11:54 Відповісти
а 9тис військових достатньо, щоби навести переправи пмп через припяті чи венеційькі канали, в очікувані підходу на марші основних сил...які 250-300 км промчать зі швидкістю ,,електрички з усіма зупинками,,
показати весь коментар
21.02.2022 13:28 Відповісти
клетчатому пиджаку все еще смешно.... Господи, за что нам такие министры?
показати весь коментар
21.02.2022 11:42 Відповісти
За тупість лохторату якого у нас аж 73%.
показати весь коментар
21.02.2022 11:48 Відповісти
Заткніть вже цього придурка.
показати весь коментар
21.02.2022 11:42 Відповісти
Для нападу маловатоможе. А нагадить сильно можуть
показати весь коментар
21.02.2022 11:43 Відповісти
Дебіли, вони зовсім не враховують армію лукашонкі?! Чи це для них буде виправданням ми не знали. Краще жувати ніж говорити...
показати весь коментар
21.02.2022 11:45 Відповісти
А у него есть армия?
показати весь коментар
21.02.2022 12:51 Відповісти
Юрій - якісь там мощі в Казахстан він вводив... їхні мєнти на ролі поліцаїв можуть бути, склади охраняти... відтягувати нашу увагу зможуть.. нажаль.
показати весь коментар
21.02.2022 15:49 Відповісти
А других "братьев" белорусов которые с ****** заодно сколько?
показати весь коментар
21.02.2022 11:45 Відповісти
Адвокат дьявола.
показати весь коментар
21.02.2022 11:48 Відповісти
Достатньо і одного з наганом, якщо його ніхто не буде зупиняти силою.
показати весь коментар
21.02.2022 11:48 Відповісти
Резніков білорусів не рахує? Вони патріоти України?
показати весь коментар
21.02.2022 11:50 Відповісти
Він лукашенці вірить. 😊 Якому не вірить навіть власний син Микола.
показати весь коментар
21.02.2022 12:18 Відповісти
Резніков з ними перемовини провів і батька казав рішуче "Ні".
показати весь коментар
21.02.2022 11:51 Відповісти
Для кого Лукашенко - бацька, для того й ***** - дяцька
показати весь коментар
21.02.2022 11:54 Відповісти
Резников как ребенок. Хочет играть по правилам, ожидая, что противная сторона будет поступать также. Резников, проблема в том, что ваша мнимая уверенность отнюдь не дает гарантии безопасности для Украины. А гарантию даст только ядерное оружие. Его давно уже надо было начать разрабатывать и не ждать милостей от "друзей". Все серьезно, страна на грани выживания или сохранения суверенитета. Если этого сделано не было, то такие работы нужно начать немедленно. Не обязательно их воплощать до конца, но если дела пойдут плохо, то мы должны быть максимально готовы. Вам уже говорили, что можно довольно быстро сделать грязную ядерную бомбу или ракету, как временный стартовый вариант сдерживания агрессора. Это будет уже что-то. Действуйте, не спите. Никто за вас такие решения не примет. И привет предателю Кравчуку, чья безопасность строилась на "вере", а не на ее реальном наличии.
показати весь коментар
21.02.2022 11:56 Відповісти
Ничего ЯО не даст.
показати весь коментар
21.02.2022 12:52 Відповісти
Так думать неправильно. России и США дает. Это остужает горячие головы, в которые могут прийти такие шальные мысли. Мы не победим с ЯО в войне, но враг должен понимать, что его ожидает серьезное возмездие. Это и есть сдерживание. А кроме того, нужно развивать свою армию и серьезно заниматься ее вооружением современным неядерным оружием. Это нужно было делать раньше, а не "строить дороги".
показати весь коментар
21.02.2022 16:23 Відповісти
ЯО не для того, чтобы применять. А чтобы тебе не угрожали другим ЯО. Например, при попытке Украины вернуть Крым.
показати весь коментар
21.02.2022 20:23 Відповісти
У резникова розфокус в голове!
показати весь коментар
21.02.2022 11:59 Відповісти
Еще момент. Резников, прекратите публично подсказывать россиянам, что им еще нужно сделать, чтобы быть максимально готовыми для нападения. Это похоже на провокации. Они сами знают, что делать. А вы следите и мотайте на ус. Такого уровня конфликт - не тема для приключенческого стиля информирования и зарабатывания дешевого авторитета. Такая инфа не должна быть публичной.
показати весь коментар
21.02.2022 11:59 Відповісти
придурошні, об'являйте мобілізацію першої черги, та починайте будувати фортифікацію навколо міст, особливо в Києві та Харкові. А то тут часто розповідають що начебто чечени відбилися від кацапів в одному Грозному. Але ж чечени до цього приготувалися. Навіть якщо нічого (молю бога щоб так) не буде це додасть впевненості та до останньої шкури дійде що ми так просто не дамося.
показати весь коментар
21.02.2022 12:08 Відповісти
там 30+ тысяч, а вертолетов и самолетов собрано больше (по 100+), чем в у нас собрать со всей страны. И псы Батьки, которые тоже будут брошены в бой. Позавчера показывали колонны новые по 10-15 км длиной из Гомеля. А сколько уже собралось до них? Смешно, Резников?
показати весь коментар
21.02.2022 12:10 Відповісти
Пси Батька Луки. Ти вже забув скільки сотень тисяч людей брали участь у протестах проти Баці. Думаєш вони змінилися? Так бажають гинути за Пуйла?
показати весь коментар
21.02.2022 12:20 Відповісти
да, я помню как его псы не дрогнули под демонстрантами, а значит ооооочень преданы таракану. А теперь он уже не диктатор, а губернатор области Беларусь. Что ему скажут, то и сделает.
показати весь коментар
21.02.2022 12:22 Відповісти
резников - кремлевская консерва
показати весь коментар
21.02.2022 12:23 Відповісти
Та да! 3 повноцінно укомплектовані бригади для Резнікова мало! Цікаво скільки бригад протистоїть цим трьом?
показати весь коментар
21.02.2022 12:11 Відповісти
Мається на увазі на цьому напрямку
показати весь коментар
21.02.2022 12:12 Відповісти
З десяток дідів з вилами.
показати весь коментар
21.02.2022 12:21 Відповісти
Резников хочет сказать что Запад пляшет под дудку Путина.
показати весь коментар
21.02.2022 12:17 Відповісти
9 тыс. военнослужащих мордора? А теперь "отпускники" вагнеровцы, кизяки и прочие "добровольцы"
показати весь коментар
21.02.2022 12:18 Відповісти
Це на кордоні 9тис,а скільки таких заїхавших в Україну під виглядом туристів,паломників... за час вашого ЗЕленого шабашу???
показати весь коментар
21.02.2022 12:20 Відповісти
"Смєшно звучіт" - це коли Зєлєнскій без папіпця хоче якусь думку висловити.
показати весь коментар
21.02.2022 12:20 Відповісти
Realno mojio mnenije ruskije budet napadat v Donbase i to kak bi ne oni bez opoznovatelnix znakov ili kak donbaseti.Ne zria donbasetija dlia etogo kak bi prinuditelno berut v armiju, stob negovorili otkuda tak mnogo soldat.Raska bojitsia sankciji otkryto nebudet napadat
показати весь коментар
21.02.2022 12:21 Відповісти
Идиот.
показати весь коментар
21.02.2022 12:26 Відповісти
9000 цапів, це дійсно ні що. Ось приклад як цапи село в Ічкерії не могли взяти більше року. https://www.youtube.com/watch?v=T3f42P3sIDg&t=7s
показати весь коментар
21.02.2022 12:29 Відповісти
Ще один стратег! Три бригади укомплектовані під'їжджають собі прямо до Києва, розгортаються і починають обстрілювати.
Питання - хто зупинить до Києва?
показати весь коментар
21.02.2022 12:47 Відповісти
Шкода, що наші політики не розвивали ППО . Куди цікавіший банкомат.
показати весь коментар
21.02.2022 12:30 Відповісти
Ну вот, а шуму было.
показати весь коментар
21.02.2022 12:31 Відповісти
Чтобы запустить "Искандер" по Чернобылю 9-ти тысяч не надо!
показати весь коментар
21.02.2022 12:34 Відповісти
Резніков реально дурак? Йому нагадати з скількома головорізами Гіркін захопив Слов'янськ (50 російських терористів захопили 100-тисячне місто)? Чи він думає, що московити розгорнуть прапори і в повний зріст, з оркестром, будуть марширувати в чистому полі на позиції ВСУ?
Насправді, враховуючи досвід 2014р, якщо вони справді готовляться до наступу, окрім тих військ, що ми бачимо на кордоні, московити вже завели в Україну тисячі своїх агентів, що будуть допомагати брати під контроль населені пункти.
показати весь коментар
21.02.2022 12:43 Відповісти
В группе Дыркина было куда меньше ихтамнетов. Но это не помешало ему взять Славянск.
показати весь коментар
21.02.2022 12:47 Відповісти
Ось так цапи воюють, якщо проти них є опір. 9000 цапів не змогли взяти село проти зоо чеченців.Втрати цапів понад 2000 солдат. https://www.youtube.com/watch?v=T3f42P3sIDg&t=7s
показати весь коментар
21.02.2022 13:00 Відповісти
Сколько будет 9000 помножить на 0 ?? Задачка начальной школы.
показати весь коментар
21.02.2022 13:01 Відповісти
19 липня 1993 року 53 українських героїв добровольців УНА - УНСО зі складу диверсійного загону" Арго ", вночі таємно подолали 200 метровий обрив, і раптово увірвалися в Шроми.У швидкоплинному бою унсовці наголову розгромили "багаторазово переважаючі сили кацапів -окупантів ", змусивши їх в паніці рятуватися втечею. При цьому українці втратили всього 2 легкопоранених бійців, а москалі "росіяни" - 17 чоловік убитими і багато поранених.
Після цього українці ще два дні відбивали шалені атаки кинутого проти них російського батальйону ВДВ, завдавши йому колосальні втрати - 58 вбитих і 287 поранених кацапів. Самі герої націоналісти при цьому втратили всього 2 бійців убитими і ще близько 20 пораненими.
Сотник Валерій Бобрович (псевдонім Устим): "коли я піднявся на дзвіницю в центрі міста і побачив панічно відступаючу величезну колону росіян - окупантів я жахнувся: їх було десь 600 чоловік. Я чесно скажу, брехати не люблю: якби мені доповіли, що там такий величезний гарнізон, я б туди не сунувся! " Розповідь одного з українських учасників бою у Шромою з книги Д. Корчинського командира відділення під псевдонімом Явір: "Вранці за підтримки мінометів москалі почали наступ. Атаки йшли одна за одною, як хвилі прибою, і точно так само, розбиваючись об нашу оборону, відкочувалися назад. у мене була можливість ще раз переконатися в тому, що у росіян немає ні краплі жалості навіть до своїх солдатів. Жалюгідних капловухих кацапчат яких їх же командири багатьма сотнями постійно гнали на вірну смерть просто на наші кулемети ".
показати весь коментар
21.02.2022 13:36 Відповісти
Так, коли більшовики взяли Київ в 1918 силами в 7 тис матросів, то це теж було спочатку смішним тому що УНР мала тотальну перевагу в живій силі і 100 тис офіцерів тіки в Києві. По ітогу офіцери пили кофе, солдатам імпотентна влада не віддавала наказів на спротив бо дивилась в очі Троцького в пошуках миру. А більшовики витискали українців з Харкова, Кремня, Полтави. Вояки не хотіли так "воювати" і розбігались або оголошували нейтралітет. Коли центральна рада роздуплилась то воювати було вже нікому крім купки патріотів і студентів під Крутами
показати весь коментар
21.02.2022 17:44 Відповісти
а если нападут, можно будет резникова сразу расстрелять?
показати весь коментар
21.02.2022 19:16 Відповісти
 
 