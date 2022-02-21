"Смішно звучить": Резніков заявив, що 9 тис. військових РФ, які перебувають у Білорусі, недостатньо для нападу на Київ
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У Білорусі перебувають 9 тис. представників Збройних сил РФ, плюс техніка і обладнання, але цього контингенту недостатньо для нападу на Київ.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу в Києві.
"За нашими даними, там 9 тис. представників збройних сил РФ, плюс техніка, обладнання, зокрема озброєння тощо. Але я хочу сказати, що такого контингенту для тих, хто розповідає, що буде напад на Київ із білоруського боку, вибачте, мені це смішно звучить. А ось погрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію такого начебто оточення - так, це працює. Тому розпочалися навчання в Придністров'ї - щоб ми з вами напружилися, відволікали наш із вами ресурс, розфокус щоб стався", - сказав Резніков.
Він також повідомив про плани провести в понеділок телефонну розмову з міністром оборони Білорусі.
"Ми з ним домовилися про прямі взаємодії. Я йому написав вчора листа, і через наш аташат, через аташе Республіки Білорусь в Україні попросив повідомити про те, що я прошу організувати телефонну розмову сьогодні для того, щоб поставити йому прямі запитання: а що відбувається? Вони офіційно повідомили про ухвалення рішення щодо продовження цих навчань, тому формально буде сказано: "Навчання не завершені, тому російські війська там залишаються", - зазначив Резніков.
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Питання - хто зупинить до Києва?
Насправді, враховуючи досвід 2014р, якщо вони справді готовляться до наступу, окрім тих військ, що ми бачимо на кордоні, московити вже завели в Україну тисячі своїх агентів, що будуть допомагати брати під контроль населені пункти.
Після цього українці ще два дні відбивали шалені атаки кинутого проти них російського батальйону ВДВ, завдавши йому колосальні втрати - 58 вбитих і 287 поранених кацапів. Самі герої націоналісти при цьому втратили всього 2 бійців убитими і ще близько 20 пораненими.
Сотник Валерій Бобрович (псевдонім Устим): "коли я піднявся на дзвіницю в центрі міста і побачив панічно відступаючу величезну колону росіян - окупантів я жахнувся: їх було десь 600 чоловік. Я чесно скажу, брехати не люблю: якби мені доповіли, що там такий величезний гарнізон, я б туди не сунувся! " Розповідь одного з українських учасників бою у Шромою з книги Д. Корчинського командира відділення під псевдонімом Явір: "Вранці за підтримки мінометів москалі почали наступ. Атаки йшли одна за одною, як хвилі прибою, і точно так само, розбиваючись об нашу оборону, відкочувалися назад. у мене була можливість ще раз переконатися в тому, що у росіян немає ні краплі жалості навіть до своїх солдатів. Жалюгідних капловухих кацапчат яких їх же командири багатьма сотнями постійно гнали на вірну смерть просто на наші кулемети ".