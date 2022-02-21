Корнієнко про тероборону: Неважливо, скільки росіян зібралося на кордоні. Важливо, скільки нас всередині
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перший віцеспікер Олександр Корнієнко вважає, що тероборона потребує майже миттєвої підтримки.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.
"Я вдячний колегам з усіх партій, які минулого тижня на місцях - в обласних, міських радах голосували за виділення коштів, приміщень, за підтримку - більше, ніж 300 мільйонів гривень. І ця цифра постійно збільшується. По Україні місцеві ради місцевими бюджетами підтримали територіальну оборону. Це немало, повірте мені", - зауважив Корнієнко.
Перший віцеспікер також зізнався, що сподівається, що в Україну прибуде "уся заявлена нашими партнерами підтримка". "Неважливо, скільки їх (росіян. - Ред.) зібралося на кордоні. Важливо, скільки нас всередині, і яка підтримка навколо", - зазначив він і додав, що українці впевнені у своїх Збройних Силах.
Він наголосив, що зараз народні депутати мають займатися міжпарламентською дипломатією, яка є дуже важливою. "Ваше слово, ваша інформації, яку ви надасте своїм візаві - таким же депутатам, як і ви, просто з інших країн, може бути вирішальною", - звернувся Корнієнко до колег.
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прямо сейчас предлагают в Дии добавить армейскую часть - запись в тероборону, вызов в военкомат и в/ч
теперь еще и данные воинов будут у кацапов
"Слуга народу" проведе сьогоднішнє засідання фракції у дистанційному режимі.
По ходу, это партийное чмо никогда не участвовало в дворовых драках !
Можно, конечно, и одному выйти перед толпой, но только в том случае, если у тебя автомат, а они с гнилыми помидорами....
Но сейчас, ситуацию такая, что там - толпа с автоматами, а ты один с пистолетом......