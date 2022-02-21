УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3718 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 690 19
ВР (11722) Корнієнко (649) тероборона (332)

Корнієнко про тероборону: Неважливо, скільки росіян зібралося на кордоні. Важливо, скільки нас всередині

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про тероборону: Неважливо, скільки росіян зібралося на кордоні. Важливо, скільки нас всередині

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко вважає, що тероборона потребує майже миттєвої підтримки.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.

"Я вдячний колегам з усіх партій, які минулого тижня на місцях - в обласних, міських радах голосували за виділення коштів, приміщень, за підтримку - більше, ніж 300 мільйонів гривень. І ця цифра постійно збільшується. По Україні місцеві ради місцевими бюджетами підтримали територіальну оборону. Це немало, повірте мені", - зауважив Корнієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Граничний вік бійців тероборони хочуть збільшити до 70 років

Перший віцеспікер також зізнався, що сподівається, що в Україну прибуде "уся заявлена нашими партнерами підтримка". "Неважливо, скільки їх (росіян. - Ред.) зібралося на кордоні. Важливо, скільки нас всередині, і яка підтримка навколо", - зазначив він і додав, що українці впевнені у своїх Збройних Силах.

Він наголосив, що зараз народні депутати мають займатися міжпарламентською дипломатією, яка є дуже важливою. "Ваше слово, ваша інформації, яку ви надасте своїм візаві - таким же депутатам, як і ви, просто з інших країн, може бути вирішальною", - звернувся Корнієнко до колег.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
угу
прямо сейчас предлагают в Дии добавить армейскую часть - запись в тероборону, вызов в военкомат и в/ч

теперь еще и данные воинов будут у кацапов
показати весь коментар
21.02.2022 11:45
+3
Но, зеленые власти ссутся раздать оружие тер-обороне.
показати весь коментар
21.02.2022 11:45
+2
показати весь коментар
21.02.2022 11:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
угу
прямо сейчас предлагают в Дии добавить армейскую часть - запись в тероборону, вызов в военкомат и в/ч

теперь еще и данные воинов будут у кацапов
показати весь коментар
21.02.2022 11:45 Відповісти
Да-а-а... Железная логика! "Пошел бы на войну, да кацапы узнают, насморк, погода не та, власть не та..." Сколько еще можно отмазок придумать?*!?!
показати весь коментар
21.02.2022 15:06 Відповісти
Но, зеленые власти ссутся раздать оружие тер-обороне.
показати весь коментар
21.02.2022 11:45 Відповісти
потом не соберут назад да и отстрел зашкваренных начнется...
показати весь коментар
21.02.2022 11:47 Відповісти
А хіба сервер Дії не в Московії?
показати весь коментар
21.02.2022 11:47 Відповісти
На моєму кнопошному телефоні ні.
показати весь коментар
21.02.2022 11:50 Відповісти
Вас? А де ви зараз, якщо фракція зєлємойського не хоче зібратись для обговорення найважливіших проблем країни?

"Слуга народу" проведе сьогоднішнє засідання фракції у дистанційному режимі.
показати весь коментар
21.02.2022 11:49 Відповісти
Где, где? Слиняли подальше переждать, как и опзжоповцы. Близнецы-братья.
показати весь коментар
21.02.2022 11:51 Відповісти
Представляю Корниенко в бронежелете!!
показати весь коментар
21.02.2022 11:49 Відповісти
В бронепамперсі.
показати весь коментар
21.02.2022 11:52 Відповісти
Бідні памперси... Я їм таки співчуваю.
показати весь коментар
21.02.2022 12:01 Відповісти
Как это неважно сколько врагов стоит перед тобой ?
По ходу, это партийное чмо никогда не участвовало в дворовых драках !
Можно, конечно, и одному выйти перед толпой, но только в том случае, если у тебя автомат, а они с гнилыми помидорами....
Но сейчас, ситуацию такая, что там - толпа с автоматами, а ты один с пистолетом......
показати весь коментар
21.02.2022 11:51 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 11:51 Відповісти
Роздати зброю, створити мобільні загони - і на Москву. Як Стрєлков-Гіркін, допоможемо нашим братам звалити клишоногу тварюку!
показати весь коментар
21.02.2022 11:52 Відповісти
Ну хто-хто - Корнієнко буде посередині! " Ствол - агроменный, ветви толстенные ! А я - листочек,.. маленький..."(С)
показати весь коментар
21.02.2022 12:00 Відповісти
ТАК СКАЖИТЕ ГДЕ В ГОРОДЕ ВЫДАЮТ АВТОМАТЫ !?)
показати весь коментар
21.02.2022 12:11 Відповісти
Бачив мужика, схожого на Корнієнка,на позиції з РПГ-7 біля Путивля
показати весь коментар
21.02.2022 12:25 Відповісти
Это про 5-ю колонну?
показати весь коментар
21.02.2022 13:00 Відповісти
Здається, в середині самого Корнієнка, кілька бочок пива.

показати весь коментар
21.02.2022 13:22 Відповісти
 
 