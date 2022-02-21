РФ має отримати чіткий сигнал, що ЄС не залишить Україну сам-на-сам з агресором, - Кулеба
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Європейський Союз має широкий набір конкретних кроків на підтримку та захист України від агресивних намірів Росії, і українська дипломатії працює над ухваленням конкретних рішень та дій, які дозволять послати РФ чіткий сигнал, що ЄС не буде толерувати ескалацію та не залишить Україну сам-на-сам з агресором.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на вході до зали засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, в якому він бере участь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Ми очікуємо рішень. Є багато рішень, які ЄС може зробити вже сьогодні та послати чіткі сигнали Росії, що її ескалацію не будуть толерувати, а Україна не залишиться сам-на-сам з державою-агресором", - наголосив міністр.
Він додав, що пакет рішень ЄС включає не лише політичні сигнали, але і дуже конкретні дії.
"Підтримка сектору оборони та безпеки України. Підтримка кібербезпеки України. Введення деяких санкцій вже зараз, і цей сигнал я донесу до наших європейських колег сьогодні. Ми переконані, що є достатні та правомірні підстави ввести щонайменше деякі санкції вже зараз, щоб продемонструвати, що ЄС не лише говорить про санкції, але і готовий до конкретних дій", - підкреслив Кулеба.
Міністр нагадав, що Росія напала на Україну ще у 2014 році, а нещодавні дії Росії спрямовані на те, щоб додатково підвищити напругу гібридними методами. Серед них - кампанія з масованої дезінформації, кібератаки, відверті фейки щодо України, які поширює Росія, та підвищена військова активність.
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Вони лякають Європу *****м й європейский обиватель дійсно злякався .
Це блескучий результат - тільки так й ніяк інакше можливо було розворушити любителя круасонів . Що цей кекс застряв у горлі франзуза чи німця .
В мене є товарищ-німець дитинство якого пройло у часи холодної війни . Вони тому й терпіли НАТО в себе , янкі в свої містах , що лякалися танкової армії софдепу . Постійно , десятиріччями крутили хроніку з московськими танками на вулицях напівзруйнованного Будапешту .
Танк , який врізається в натовп на Вацлавський площе (вже Прага) .
Нажаль , саме чехи й хумгари не це не бачать кожні пів року .
Орбану я б кожний день це нагадував !
Пом"ятай Орбан -- Імре Надь не був як ти правим , він був майже усе життя коммунякою . Й коммуняка Хрущов стратив Надя тільки тому, що Надь захотів вийти з Варшавського договору .