"Біля воріт Європи війна": Макрон відклав своє висування на посаду президента Франції через ситуацію навколо України
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Французький лідер Еммануель Макрон відклав оголошення про висування кандидатури на президентських виборах, оскільки наразі всі його зусилля спрямовані на врегулювання кризи навколо України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це передає телеканал BFM TV з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.
"Усю енергію він спрямовує на (врегулювання. - Ред.) кризи навколо України, яка змінює плани. Важко виступати кандидатом, коли біля воріт Європи - війна", - сказав співрозмовник телеканалу.
За його словами, кандидатура Макрона на наступний президентський термін і так очевидна, але для висунення потрібен більш відповідний момент.
Як повідомляють французькі ЗМІ, очікувалося, що Макрон оголосить про висунення кандидатури для участі в президентських виборах протягом минулого тижня.
Раніше в Єлисейському палаці повідомили, що французький президент запропонував президенту Росії Володимиру Путіну й американському лідеру Джо Байдену провести саміт з питань безпеки в Європі, обидві сторони погодилися.
Як повідомлялося наприкінці минулого тижня, за результатами опитування передвиборчих настроїв у Франції, яке провів Інститут вивчення громадської думки IFOP, Макрон лідирує серед усіх претендентів на посаду президента.
За даними результатів опитування, які поширив телеканал BFMTV, Макрон поки що не оголосив про участь у президентських виборах, отримав оцінку 8,7 бала з 20, поліпшивши січневий результат (8,3 з 20).
Кандидат від правого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен посідає друге місце - 8,3 бала з 20, значно поліпшивши результати порівняно з січнем (тоді вона мала 7,3 бала з 20). Висунута правоцентристською партією "Республіканці" Валері Пекресс має третю позицію з 7,5 бала з 20, тоді як у січні вона набрала 7,6 із 20.
Будь ласка, зачекайте...
Біля воріт. Он Украину не видит частью Европы (
Эммануэль Макрон приехал в Москву что бы получить порцию унижений от московского хана." Семён Скрепецкий.
Очень гордился одним "Мирным договором"...
Не долго...
И к чему приводят уступки 3/14дарасам с самомнением...
Реально -- по Збручу. Хоча й це дуже оптимістично.
У 1885-1887 роках географи з Імператорсько-Королівського військово-географічного інституту Австро-Угорщини.
Але висуне через місяць!...))...