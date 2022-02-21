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"Біля воріт Європи війна": Макрон відклав своє висування на посаду президента Франції через ситуацію навколо України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Французький лідер Еммануель Макрон відклав оголошення про висування кандидатури на президентських виборах, оскільки наразі всі його зусилля спрямовані на врегулювання кризи навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це передає телеканал BFM TV з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

"Усю енергію він спрямовує на (врегулювання. - Ред.) кризи навколо України, яка змінює плани. Важко виступати кандидатом, коли біля воріт Європи - війна", - сказав співрозмовник телеканалу.

За його словами, кандидатура Макрона на наступний президентський термін і так очевидна, але для висунення потрібен більш відповідний момент.

Як повідомляють французькі ЗМІ, очікувалося, що Макрон оголосить про висунення кандидатури для участі в президентських виборах протягом минулого тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін має відмовитися від погроз і відвести війська від кордону України, - Джонсон і Макрон

Раніше в Єлисейському палаці повідомили, що французький президент запропонував президенту Росії Володимиру Путіну й американському лідеру Джо Байдену провести саміт з питань безпеки в Європі, обидві сторони погодилися.

Як повідомлялося наприкінці минулого тижня, за результатами опитування передвиборчих настроїв у Франції, яке провів Інститут вивчення громадської думки IFOP, Макрон лідирує серед усіх претендентів на посаду президента.

За даними результатів опитування, які поширив телеканал BFMTV, Макрон поки що не оголосив про участь у президентських виборах, отримав оцінку 8,7 бала з 20, поліпшивши січневий результат (8,3 з 20).

Кандидат від правого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен посідає друге місце - 8,3 бала з 20, значно поліпшивши результати порівняно з січнем (тоді вона мала 7,3 бала з 20). Висунута правоцентристською партією "Республіканці" Валері Пекресс має третю позицію з 7,5 бала з 20, тоді як у січні вона набрала 7,6 із 20.
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Топ коментарі
+19
Війна не біля воріт Європи, а вже вдерлася у хату та насрала у борщ на кухні. Макрон відстав від реальності на 8 років.
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21.02.2022 11:57
+9
Якась загально-людська деградація. У нас обрали Зє, у Франції Марі Де Пен реальний кандидат, антивакцинаторів кожен третій. Є єдине цьому пояснення - Інтернет. Не дивлячись на всі плюси, завдяки ньому маргінали можуть об'єднуватися і транслювати повну дурню один одному плюс цим можуть користуватися певні групи зацікавлених людей.
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21.02.2022 11:55
+8
Пиарщик.
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21.02.2022 11:53
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21.02.2022 11:53 Відповісти
Пиарщик.
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21.02.2022 11:53 Відповісти
Вот и ответ на вопрос почему Украина не член НАТО ни ЕС и скорее всего им не будет.
Біля воріт. Он Украину не видит частью Европы (
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21.02.2022 11:54 Відповісти
побачить.
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21.02.2022 12:01 Відповісти
Якась загально-людська деградація. У нас обрали Зє, у Франції Марі Де Пен реальний кандидат, антивакцинаторів кожен третій. Є єдине цьому пояснення - Інтернет. Не дивлячись на всі плюси, завдяки ньому маргінали можуть об'єднуватися і транслювати повну дурню один одному плюс цим можуть користуватися певні групи зацікавлених людей.
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21.02.2022 11:55 Відповісти
А чо лисий коротишка - нашрайбано руцкім язиком!?, українською мовою було б бомбезніше!
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21.02.2022 12:09 Відповісти
Шо, дзьобнув півень в сраку? А що у нас війна тобі пофігу?
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21.02.2022 11:56 Відповісти
Війна не біля воріт Європи, а вже вдерлася у хату та насрала у борщ на кухні. Макрон відстав від реальності на 8 років.
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21.02.2022 11:57 Відповісти
Он о себе. Давайте смотреть честно: они никогда нас не считали частью европы.
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21.02.2022 12:02 Відповісти
_Безответственные и близорукие политиканы смотрели как очередной рейх готовится рвать Европу и думали что это их не касается... Нападение на Польшу в 2010 дураков не отрезвило - до сих пор прикидываются что этого не произошло.
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21.02.2022 12:05 Відповісти

Эммануэль Макрон приехал в Москву что бы получить порцию унижений от московского хана." Семён Скрепецкий.
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21.02.2022 12:01 Відповісти
Был когда-то такой англичанин Чемберлен...
Очень гордился одним "Мирным договором"...
Не долго...
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21.02.2022 12:02 Відповісти
Не стоит забывать, что там, кроме Чемберлена, был ещё и Даладье, премьер-министр Франции. Так что британцы как раз что-то вынесли из того "мирного договора", а вот французы, похоже, нет.
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21.02.2022 12:10 Відповісти
якщо чесно, він має виправдання, бо по-перше це людина яка бачила жахливі наслідки першої світової, по-друге ніхто не знав якою катастрофою це обернеться, по-третє недооцінка самого гітлера та третього рейху
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21.02.2022 12:13 Відповісти
Ну теперь-то уже все вкурсе, "какой катастрофой" это тогда обернулось?
И к чему приводят уступки 3/14дарасам с самомнением...
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21.02.2022 12:20 Відповісти
Так, звичайно я ж про це і кажу. Але ж є аксіома - "історія показує, що люди не вміють робити висновки з минулого"
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21.02.2022 12:28 Відповісти
У центрі Європи!!!!
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21.02.2022 12:05 Відповісти
Ніякий не центр. Це кацапи колись "купували" собі "європейскість". Бо мжа Європи була по Дніпру. Потім по Волзі, а кацапи "відсунули" її аж до Уралу.
Реально -- по Збручу. Хоча й це дуже оптимістично.
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21.02.2022 12:32 Відповісти
с. Ділове, Рахівський район.


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21.02.2022 12:45 Відповісти
Можете поставити його хоч у "волновасі" чи "п'ятихатках". Від цього нічого не зміниться.
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21.02.2022 12:49 Відповісти
доведіть мені будь ласка, що Україна географічно не центр Європи
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21.02.2022 13:54 Відповісти
Поставили не ми, а у 1885-1887 роках географи з Імператорсько-Королівського військово-географічного інституту Австро-Угорщини.
У 1885-1887 роках географи з Імператорсько-Королівського військово-географічного інституту Австро-Угорщини.
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21.02.2022 20:33 Відповісти
Немає зараз штазі у спідниці, отоб допомогла макрелі з виборами- зібралися удвох, висловили один одному занепокоїння та разом у кремль злітали перетерти про газогіни та майбутні фінансові схеми з чєкістами. Бідоласі одненькому зараз усе робити... під війна на порозі ЄС.
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21.02.2022 12:06 Відповісти
Клоун
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21.02.2022 12:09 Відповісти
Меньше надо было целовать дупу Х"йла-не было бы никакой "войны у ворот"
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21.02.2022 12:10 Відповісти
Ну він думав що уламає Зелю здатися і вернеться з Москви і Києва просто миротворцем в Європі ! А тут Пуйло його нах... послав ще й заставив з літака пішки пройтися скоро не на електричку підмосковну
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21.02.2022 12:10 Відповісти
что то давно зеленский очередного дела против пороха не открывал.... может приболел.. что не так.. может кто знает
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21.02.2022 12:11 Відповісти
Ого Макарон подвиг вчинив, аж на вибори не висунув в перші дні!
Але висуне через місяць!...))...
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21.02.2022 12:12 Відповісти
высуне,
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21.02.2022 12:39 Відповісти
«Ситуація навколо України»! Ця ситуація не без твоєі допомоги.
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21.02.2022 12:14 Відповісти
ну якщо чесно, в Україні теж непогано постаралися
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21.02.2022 12:29 Відповісти
Ну що ж, французи теж ******* популістів. Здоровий глузд аж на третьому місці.
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21.02.2022 12:14 Відповісти
В газпроме работу пообещали ?
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21.02.2022 12:17 Відповісти
У цього танцюриста хоча б вистачає клепки зрозуміти, що бути лідером країни, коли у Європі може тільки початися війна, а не йти вже, як у нас, не лізти у президенти. А праві конкуренти, вигравши вибори, похерять санкції проти рашки і будуть давити на Зє!, яке не розуміє, чого ж хоче *****?
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21.02.2022 12:19 Відповісти
Біля воріт Європи.Дебіди,б№я.
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21.02.2022 12:24 Відповісти
За інструкціями поповз на колінах, чи що?????
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21.02.2022 12:28 Відповісти
МОЛОДЕЦ !!! НЕ РВАЧ !!!
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21.02.2022 12:34 Відповісти
ага отложил, прямь уже и откажеся
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21.02.2022 12:38 Відповісти
Предвыборный пиар.
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21.02.2022 12:49 Відповісти
Коли на порозі війна, Франції потрібен Імператор, а не вибори!

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21.02.2022 13:25 Відповісти
Походу Макрон решил возглавить армию сопротивления ЕС и сдаться
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21.02.2022 13:32 Відповісти
Ой, ой, ой, какая забота о судьбе Европы. Некогда даже кандидатуру подать. Ну что же, его политологи работают хорошо. Избиратели это оценят, наверное.
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21.02.2022 14:25 Відповісти
похоже и этому должность в газпроме предложили.....
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21.02.2022 19:20 Відповісти
І правильно! Політичні трупи не висуваються, а закопуються в небуття.
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22.02.2022 00:02 Відповісти
 
 