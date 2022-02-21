Ймовірність наступу РФ з усіх боків на Україну існує, але вона менша, ніж вірогідність наступу на Донбасі, - Бутусов
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Донбас для Росії - це зона, де РФ хотіла б змінити тактичну обстановку.
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму відео.
"Я не думаю, що для Росії політично вигідне і можливе з військової точки зору велике вторгнення до України. ... Наразі чисельність російських батальйонно-тактичних груп навколо України не перевищує в першому ешелоні 65 БТГр. Загалом Росія зосередила, за різними даними, до 90 БТГр. Це приблизно до 90 тис. військовослужбовців. Але політичні цілі Росія зможе досягнути виключно завдяки військовій наземній операції", - пояснив журналіст.
За словами Бутусова, в наземному бою буде перевага в того, хто зможе забезпечити поповнення резервами, якісну мобілізацію і матиме сучасну зброю.
"Україна отримує сучасну зброю від НАТО ще до початку активних бойових дій. НАТО тим самим показує, що кількість зброї збільшуватиметься і після початку війни. Це вже не кажучи про санкції. Тому я вважаю, що вірогідність наземного наступу з усіх боків на Україну існує, загроза реальна. Але ймовірність такого наступу менша, ніж вірогідність наступу на Донбасі. Донбас для Росії - це зона, де РФ хотіла б змінити тактичну обстановку", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов наголосив, що для Росії на Донбасі війна потрібна не тільки з політичних міркувань, але й з міркувань того, що українські війська дуже сильно підійшли до окупованих Донецька та Горлівки.
"Вони охопили ці міста з кількох боків. І для росіян це постійна небезпека, яка над ними висить. Тут є зацікавленість", - додав журналіст.
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И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
ЦЬОМУ НАПРЯМУ, ЦЕ ХОЧ ЯКОСЬ ВИПРАВДАЄ САНКЦІЙНІ ВТРАТИ МОСКОВІЇ
Тривогу викликає авіація кацапів , а особливо велику тривогу - кацапські ракети .Проти яких захисту немає зовсім . . Вони реально можуть накоїти біди .
Да всей своею кожей!
Но не в двухсотых, чтоб, сыны
И не в трехсотых тоже.
Чтоб все по телеку смотреть -
Чужой бедой не тронешь.
А чтобы санкции иметь?
Ну нет, бомбим Воронеж.