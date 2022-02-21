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Ймовірність наступу РФ з усіх боків на Україну існує, але вона менша, ніж вірогідність наступу на Донбасі, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ймовірність наступу РФ з усіх боків на Україну існує, але вона менша, ніж вірогідність наступу на Донбасі, - Бутусов

Донбас для Росії - це зона, де РФ хотіла б змінити тактичну обстановку.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму відео.

"Я не думаю, що для Росії політично вигідне і можливе з військової точки зору велике вторгнення до України. ... Наразі чисельність російських батальйонно-тактичних груп навколо України не перевищує в першому ешелоні 65 БТГр. Загалом Росія зосередила, за різними даними, до 90 БТГр. Це приблизно до 90 тис. військовослужбовців. Але політичні цілі Росія зможе досягнути виключно завдяки військовій наземній операції", - пояснив журналіст.

За словами Бутусова, в наземному бою буде перевага в того, хто зможе забезпечити поповнення резервами, якісну мобілізацію і матиме сучасну зброю.

"Україна отримує сучасну зброю від НАТО ще до початку активних бойових дій. НАТО тим самим показує, що кількість зброї збільшуватиметься і після початку війни. Це вже не кажучи про санкції. Тому я вважаю, що вірогідність наземного наступу з усіх боків на Україну існує, загроза реальна. Але ймовірність такого наступу менша, ніж вірогідність наступу на Донбасі. Донбас для Росії - це зона, де РФ хотіла б змінити тактичну обстановку", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов наголосив, що для Росії на Донбасі війна потрібна не тільки з політичних міркувань, але й з міркувань того, що українські війська дуже сильно підійшли до окупованих Донецька та Горлівки.

"Вони охопили ці міста з кількох боків. І для росіян це постійна небезпека, яка над ними висить. Тут є зацікавленість", - додав журналіст.

Читайте також: Росія веде розгортання не тільки на Донбасі, а й в окупованому Придністров'ї, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
отдельное спасибо Бутусову за шуфрича но мальчик мураев остался обделённым
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21.02.2022 12:07
+7
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
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21.02.2022 12:05
+6
Юрко, дякую за відбутусаного Шуфрича!
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21.02.2022 12:06
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Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
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21.02.2022 12:05 Відповісти
І як мухосранці без авіації будуть проривати всі лінії оборони, всі мінні поля на Донбасі? А ЗСУ не піддаються на провакації. Патова ситуація.
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21.02.2022 12:11 Відповісти
полностью с Юрой согласен, зайти на Донбасс цель свинособак, защищать рускоязыческое населениє.
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21.02.2022 12:06 Відповісти
Юрко, дякую за відбутусаного Шуфрича!
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21.02.2022 12:06 Відповісти
отдельное спасибо Бутусову за шуфрича но мальчик мураев остался обделённым
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21.02.2022 12:07 Відповісти
То є неправильно усе чипляти на Юрія. Може чергування біля телеканалів влаштувати? Громадські патрулі і усе таке. Якщо зЕпліснява та її кишенькові державні служби не переймаються зрадниками та відвертою агентурою кремля тоді може варто починати перейматися громадянському суспільству?
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21.02.2022 12:18 Відповісти
мальчику мураеву, пора бы в рот напихать.... и так оно и будет скоро.
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21.02.2022 12:31 Відповісти
Разве что, свинца...
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21.02.2022 12:35 Відповісти
А какова вероятность того, что ЗЕстратег, которому уже два, ****, месяца разведки всех союзников шлют меседжи "АЛЯРМ!!!", отдаст приказ атаковать мордорян, а не будет стоять и смотреть как они занимают Донбасс?
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21.02.2022 12:08 Відповісти
***** хочеться "признати республікі", але вони трошки малуваті.
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21.02.2022 12:08 Відповісти
КАЗАВ І КАЖУ - МОСКОВІЇ ПОТРІБНА ВОДА У КРИМ, ТОМУ ЙМОВІРНО НАСТУП У
ЦЬОМУ НАПРЯМУ, ЦЕ ХОЧ ЯКОСЬ ВИПРАВДАЄ САНКЦІЙНІ ВТРАТИ МОСКОВІЇ
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21.02.2022 12:21 Відповісти
Підтримую Бутусова. Задуми московитів відомі всьому світу завдяки розвідці США, Англії та інших країн і вони вже не будуть шукати привід, бо все буде "палєво". А підуть вони через окуповані території Донецької і Луганської областей під прапорами "ДНР" і "ЛНР" і головна їх мета - пробити коридор до кримського каналу і водосховича, прихвативши кусок землі вздовж моря, щоб нас більше відрізати від води. А тягання металобрухту вздовж кордонів - то відволікання уваги і залякування єдиного тут Володі і старої Європи.
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21.02.2022 12:25 Відповісти
Атакую не атакую всё равно получишь ... а ни Украину ...
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21.02.2022 12:30 Відповісти
100 тис , для суто наземної військової операції , з захоплення такої великої , з населення у 40 млн чол. країни як Україна це - ніщо . В них немає шансів . Це очевидно . Для локальних операцій їх може й достатньо , але для захоплення всієї України ( навіть половини )- ні . Про це говорять навіть самі ж кацапські військові стратеги . Колись , ще у 2015 році , читав статтю у " ВПК " де кацапські військові експерти , обговорювали тему пробиття сухопутного коридору в Крим і захоплення південних областей України . Ще тоді звучала цифра у необхідності концентрації для цих цілей , не менше -150 тис військ .
Тривогу викликає авіація кацапів , а особливо велику тривогу - кацапські ракети .Проти яких захисту немає зовсім . . Вони реально можуть накоїти біди .
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21.02.2022 12:43 Відповісти
Со "всех" сторон невозможно в силу географии....
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21.02.2022 13:08 Відповісти
"Вероятность наступления РФ со всех сторон на Украину существует, но она меньше, чем вероятность наступления ВСУ на Донбассе, - Бутусов"
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21.02.2022 13:35 Відповісти
Хотят ли русские войны?
Да всей своею кожей!
Но не в двухсотых, чтоб, сыны
И не в трехсотых тоже.

Чтоб все по телеку смотреть -
Чужой бедой не тронешь.
А чтобы санкции иметь?
Ну нет, бомбим Воронеж.
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21.02.2022 13:37 Відповісти
 
 