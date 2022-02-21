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Генштаб Білорусі: підрозділи ЗС РФ повернуться до пунктів дислокації, коли виникне об'єктивна необхідність

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб Білорусі: підрозділи ЗС РФ повернуться до пунктів дислокації, коли виникне об'єктивна необхідність

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич назвав умову для виведення російських військ з країни. Для цього, за його словами, потрібна якась "об'єктивна необхідність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТа".

За його словами, російські військові підрозділи, "які прибули на навчання", повернуться в пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому з'явиться "об'єктивна необхідність".

Гулевич запевняє, що президенти двох країн Лукашенко і Путін вирішили продовжити перевірку сил реагування Союзної держави нібито "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загостренням ситуації на Донбасі".

"Підрозділи Збройних сил Росії повернуться в свої пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому буде об'єктивна необхідність, і коли ми це самі визначимо. Це суто наша внутрішня справа", - заявив він.

Також читайте: "Смішно звучить": Резніков заявив, що 9 тис. військових РФ, які перебувають у Білорусі, недостатньо для нападу на Київ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Ой, да заткнитесь уже...
Вас никто никогда не спрашивал и спрашивать не будет...
"Генштабеларуси" - рязанское областное РОВД имеет больше полномочий...
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21.02.2022 12:13
+5
Окупация Беларуси прошла незаметно, теперь можно и "референдум" голосовать
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21.02.2022 12:16
+4
тобто вони прийшли назавжди, ніякого повстання в бульбастані не буде вже ніколи.
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21.02.2022 12:10
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тобто вони прийшли назавжди, ніякого повстання в бульбастані не буде вже ніколи.
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21.02.2022 12:10 Відповісти
поки повстання не буде, масово квіти підуть десь у кінці травня то ж, десь ближче до літа.
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21.02.2022 12:14 Відповісти
да дебила это конечно сила нема в Белоруссии УКРАИНЦА КОВПАКА И ЕГО ПАРТИЗАНСКОЙ АРМИИ а то рашисты давно бы на свой Далекосхид бежали бы 3 суток без остановок ногами...
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21.02.2022 12:19 Відповісти
а шо, начальник генштабу ЗС Бульбашії Віктор Гулевич - дибіл?
так це очевидно, почитайте заяву, тяне лише на одну звивину у мізках.
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21.02.2022 12:12 Відповісти
Ой, да заткнитесь уже...
Вас никто никогда не спрашивал и спрашивать не будет...
"Генштабеларуси" - рязанское областное РОВД имеет больше полномочий...
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21.02.2022 12:13 Відповісти
"об'єктивна необхідність" існує лише для введення військ... все, як зазвичай: чорне - біле... якісь "поняття" перевернуті..
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21.02.2022 12:14 Відповісти
Переживайте за Гомель!
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21.02.2022 12:15 Відповісти
Окупация Беларуси прошла незаметно, теперь можно и "референдум" голосовать
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21.02.2022 12:16 Відповісти
Да. Аншлюс двух рузьке народов нужно закрепить на бумаге.
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21.02.2022 12:45 Відповісти
Треба сказати так дружині :"Повернусь додому ,як виникне об"эктивна необхідність"
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21.02.2022 12:41 Відповісти
Поесть и размножиться. А так пункт постоянной дислокации пуст в связи с длительными полевыми учениями.
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21.02.2022 12:47 Відповісти
Т.е. никогда. Бульбостан становится губернией кацапстана
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21.02.2022 13:17 Відповісти
белоруский - *****ж!!!!!!
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21.02.2022 19:20 Відповісти
 
 