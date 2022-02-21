Генштаб Білорусі: підрозділи ЗС РФ повернуться до пунктів дислокації, коли виникне об'єктивна необхідність

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич назвав умову для виведення російських військ з країни. Для цього, за його словами, потрібна якась "об'єктивна необхідність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТа".

За його словами, російські військові підрозділи, "які прибули на навчання", повернуться в пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому з'явиться "об'єктивна необхідність".

Гулевич запевняє, що президенти двох країн Лукашенко і Путін вирішили продовжити перевірку сил реагування Союзної держави нібито "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загостренням ситуації на Донбасі".

"Підрозділи Збройних сил Росії повернуться в свої пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому буде об'єктивна необхідність, і коли ми це самі визначимо. Це суто наша внутрішня справа", - заявив він.

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