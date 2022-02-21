У ФСБ РФ заявили, що начебто випущений з України снаряд повністю зруйнував прикордонний пункт у Ростовській області. ВIДЕО

ФСБ РФ повідомила про влучення снаряда у прикордонни пункт на кордоні з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це повідомили у російському відомстві.

"О 9.50 ранку випущеним з України снарядом повністю зруйновано російський прикордонний пункт у Ростовській області за 150 метрів від кордону, постраждалих немає".

Російська ФСБ опублікувала і відеозапис зруйнованого прикордонного пункту. На записі видно, зруйноване приміщення, яке знаходиться в чагарниках далеко від доріг. Навколо нього не помітно навіть стежок. Поряд з приміщенням схилений російський триколор, який прилаштований до якоїсь палиці, а не до спеціального древка.

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Зазначимо, що останні дні росЗМІ розповсюджують інформацію, що на території Росії вже було кілька випадків розриву снарядів, що прилетіли з боку українського кордону, який тимчасово знаходиться під контролем "Л/ДНР".

Так, за їхньою інформацією, 19 лютого два реактивні снаряди впали на території Тарасівського району Ростовської області. Це сталося на відстані близько 300 метрів від станиці Мітякінська, снаряди не здетонували. Жертв та постраждалих не було.

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