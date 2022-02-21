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У ФСБ РФ заявили, що начебто випущений з України снаряд повністю зруйнував прикордонний пункт у Ростовській області. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

ФСБ РФ повідомила про влучення снаряда у прикордонни пункт на кордоні з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це повідомили у російському відомстві.

"О 9.50 ранку випущеним з України снарядом повністю зруйновано російський прикордонний пункт у Ростовській області за 150 метрів від кордону, постраждалих немає".

Російська ФСБ опублікувала і відеозапис зруйнованого прикордонного пункту. На записі видно, зруйноване приміщення, яке знаходиться в чагарниках далеко від доріг. Навколо нього не помітно навіть стежок. Поряд з приміщенням схилений російський триколор, який прилаштований до якоїсь палиці, а не до спеціального древка.

Зазначимо, що останні дні росЗМІ розповсюджують інформацію, що на території Росії вже було кілька випадків розриву снарядів, що прилетіли з боку українського кордону, який тимчасово знаходиться під контролем "Л/ДНР".

Так, за їхньою інформацією, 19 лютого два реактивні снаряди впали на території Тарасівського району Ростовської області. Це сталося на відстані близько 300 метрів від станиці Мітякінська, снаряди не здетонували. Жертв та постраждалих не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ймовірність наступу РФ з усіх боків на Україну існує, але вона менша, ніж вірогідність наступу на Донбасі, - Бутусов
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Топ коментарі
+89
Вы еще десяток домов в Мацкве взорвите чтобы обвинить Украину.
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21.02.2022 12:10
+56
ФСБ - ФеерическиСостряпаннаяБрехня
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21.02.2022 12:09
+51
Лапти уже совсем не палятся Казус Белли по козламордому
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21.02.2022 12:10
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Скажут что мирные рюские пограничники буржуйку топили чтобы разогреть тушонку, и по тепловому следу на будку навелась простроченная ракета Джавелин которую укропы выпустили под Горловкой в БТР с мальчиками в трусиках.
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21.02.2022 13:19 Відповісти
Уже дегенаратам из парашостана, на их визги про "абстрель нашага пункта", порекомендовал обратиться к Википедии и уточнить некоторые детали...
Шото, тишина... Видать говно изо рта выковыривают. Палкой потыкать не могу. Да й йух с ними.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83
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21.02.2022 13:48 Відповісти
Это чепушило такие сценарии пишет и фсб рашистское? По почерку как чепушило - уазик затруханый и не рабочий вместо крузака подорвали, на трассе якобы заминированные ржавые Жигули вместо Мерседеса или хотя бы хюндая, здесь какая то будто типа сортира вместо нормальной постройки… жадные вы винторогие, как то коряво и недостоверно у вас все получается…. И главное, что подозрительно - все живы и никто даже не контужен… фейки и в5сьма неуклюжие по колхозному…
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21.02.2022 13:06 Відповісти
це творіння із гівна та палок вони називають прикордонним пунктом ?
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21.02.2022 13:10 Відповісти
А чего тонкие деревья вокруг домика не повалены или не сломаны взрывной волной?
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21.02.2022 13:13 Відповісти
Потому, что выросли уже после взрыва...
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21.02.2022 14:15 Відповісти
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21.02.2022 13:14 Відповісти
деменцо маразматти . . . а на рассеи - манкурт . . .
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21.02.2022 13:42 Відповісти
Методи на засрашкє незмінюються. Усе як робив їх друг Геббельс.
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21.02.2022 13:15 Відповісти
не друг... геббельс- УЧИТЕЛЬ и наследодатель вована усами бен путина.. путинци-последователи и фанати геббельса..
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21.02.2022 14:56 Відповісти
А почему этот бомжатник вывернуло на изнанку??? Судя по характеру разрушений, взрыв был произведен внутри этого сарайчика, по всей видимости закинули внутрь РГД-5, а лохам втюхивают, что это снаряд с территории Украины.🤔🤔🤔
Какой-то интересный конечно пограничный пункт, больше похож на ночлежку для бомжей в кустах и в чистом поле🤣🤣🤣
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21.02.2022 13:15 Відповісти
Яка РГД, той бомжатник останні років десять у такому стані. Напевно після сторожів на баштані залишився. Навіть москалі сміються.
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21.02.2022 13:49 Відповісти
Чекисты погранслужбы ФСБ, самые привилегированые силовики Путина с огромным годовым бюджетом в сотни миллиардов, оказывается живут и служат в деревянных собачьих будках...
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21.02.2022 14:14 Відповісти
По моему тут даже ватанам, сразу понятно, что фейк. ВСУ выстрелило через все ОРДЛО по сараю в России? Вы серьезно?
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21.02.2022 13:18 Відповісти
а им не надо "серъезности".. они работают так как их дидикакиеваивали : как в Финляндии. обвинили "финскую военщину" в обстрелах и пошли на ... БОМБИТЬ ХЕЛЬСИНКИ.. оставляя горы трупов на финской земле..
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21.02.2022 14:58 Відповісти
Лапті клєпають фейки вже не по дням, а по годинам. При чому один гірше іншого
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21.02.2022 13:18 Відповісти
Наверное в этой будке сидел сам Путин, чтобы украинцы осмелились уничтожить это важное ,исторического значения сооружение
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21.02.2022 13:30 Відповісти
А ЧЕГО ПОСТРАДАВШИХ НЕТ !!!??? ПОТОМУ ЧТО У РОССИИ ГРАНИЦЫ НИГДЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ !?)
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21.02.2022 13:32 Відповісти
и как тут не вспомнить про возорванньіе дома на росии при восхождении ***** в диктаторьі. . . т.е. восхождении в президентьі орков
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21.02.2022 13:38 Відповісти
Бомжі у Києві кращі дома мають ніж расіянці)))))
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21.02.2022 13:35 Відповісти
а разве это выглядит не так?
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21.02.2022 13:40 Відповісти
Это домик баштанный вообще, какой, блджад, пограничный пункт?
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21.02.2022 13:46 Відповісти
украинские бомжи на фоне ЭТИХ ФСБшных кацапских погранцов - олигархи с пристойными аппартаментами
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21.02.2022 13:50 Відповісти
А представьте, что будет с залесьем, если, таки, шмальнем?
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21.02.2022 13:52 Відповісти
А крымский всё стоит.Неужели в приоритете ВСУ галимый УАЗик ментов ОРДО и якась будка в павильоне Мосфильма?!
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21.02.2022 13:54 Відповісти
Легче поверить что Украина обстреляла пограничный пункт Гондураса.. В общем Раша впитала в себя все худшее что было в методах нацистской Германии и сталинской( и не только) СССР. Тут и защита "немецкоговорящих" в Чехословакии,и поджог "коммунистами" Рейхстага, и "нападение" Польши на Германию, и "нападение" Финляндии на СССР, и "добровольное" вхождение стран Балтии в состав СССР, и то что во время войны в Корее там не было " ихтамнетов", и подавление революций в Венгрии и Чехословакии ( как и волнений в Казахстане) это борьба с " международным экстремизмом и цветными революциями." Это и "принуждение к миру" Грузии. Введение в Приднестровье и Карабах так называемых " миротворцев". Это подрыв "чеченцами" домов в РФ. Это и "честные выборы" в РФ и Беларуси. Это и трактористы и шахтеры ДоУнбасса которые откопали все в забоях и купили в военторге и ведут 8 лет войну..Это "самостоятельный" переход Крыма в РФ. Таких примеров можно вспомнить не десятки.. а сотни..Все все знают .. но многие не хотят говорить об этом вслух, и стараются всего этого не замечать. Но все таки техника сейчас достигла такого уровня что все тайное очень быстро становится явным.
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21.02.2022 14:01 Відповісти
Разрушили халабуду бомжей, возможно даже заброшенный туалет, а назвали приграничным пунктом. Палятся. Надо сначала построить приличное сооружение, а потом взрывать. И больше взрывчатки, чет снаряд хилый был. "Не верю!!"
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21.02.2022 14:09 Відповісти
Вот эту будку из говна и палок? Вы серьезно?
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21.02.2022 14:12 Відповісти
Сатана собирает на брань плотских безумцев, которые обьелись всякой мерзости.
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21.02.2022 14:18 Відповісти
Это пограничный пункт ?
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21.02.2022 14:24 Відповісти
Для того, чтобы правдоподобно с*****ть, надо иметь хотя бы пол извилины.
А с этим напряг у этих богом забытых созданий. От слова взагали, уж поверте , знаю не по наслышке. А вы говорите "кинжалы", "церконы"... Если что и делается, то в 99,99999 % это представители других народов, случайно или нет оказавшихся к сожалению на этих территориях.
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21.02.2022 14:26 Відповісти
Вот это поистине снайперский выстрел из Града - единственной ракетой ! Воронки правда нигде не видно, но то таке ...
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21.02.2022 14:31 Відповісти
Ракета взорвалась в сарае и улетела еще на 40км, где успешно поразила второй приграничный пункт ))
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21.02.2022 15:02 Відповісти
Ну все, вот и повод для войны. Украина принципиально расстреливает уличные сортиры! Придется россиянам гадить на улице.
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21.02.2022 14:32 Відповісти
"Россия- самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир." И.А. Ильин,русский философ.
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21.02.2022 14:35 Відповісти
а куда леший делся?

https://www.youtube.com/watch?v=RxxTQRGv4V8
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21.02.2022 14:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lx0L9htLDA0
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21.02.2022 14:45 Відповісти
А хіба це не Красной площаді?
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21.02.2022 14:51 Відповісти
Чей-то сральник на даче пострадал. Скрепы не выдержали.
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21.02.2022 15:08 Відповісти
а слабо воронеж подорвать?
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21.02.2022 19:22 Відповісти
Видно же, что внутри сарая рвануло. Наружу все вылетело.
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21.02.2022 20:07 Відповісти
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