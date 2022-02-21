Через загрозу вторгнення РФ Україна щомісяця втрачає до $5 млрд, - ОП
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Україна втрачає до 5 мільярдів доларів щомісяця через ситуацію із можливим вторгненням РФ.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ.
"Безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації, як зараз, 2–3 мільярди доларів на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати в туристичній сфері, скорочення авіаперевезень. Є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, що блокує запозичення, чинить тиск на курс. Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок близько 1,5–2 мільярдів доларів", - пояснив він.
За словами Шурми, подушки в 4-5 млрд доларів має бути достатньо, щоб продовжувати заплановані державні програми.
Топ коментарі
+17 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар21.02.2022 12:19
+17 Бандерівець
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+13 Alexey Burchak "Allad"
показати весь коментар21.02.2022 12:20
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бабла мало , зебуины ?
Гарне прикриття для дерібану бюджету України
Брешете, виродки блаЗЄнські. Ви тупо хочете свої розкрадання та незнання в економіці списати на "загрозу_нападу". Чума на ваші брехливі голови!
И еще стоит отметить факт, что если бы дебилы за эти 3 года хотя бы часть денег с Великого крадивныцтва выделили на ПВО и ПРО, то вряд ли паРаша осмелилась бы нас пугать.
Просто захід вирішив що збереження України в принципі важливіше зараз ніж брудні гроші і оборудки влади.
Сколько теряет запад на санкциях против мордора в ОПе не считали?
Судя по фонтанирующим адеям зелёной команды с эконом пачпортом, с смартфонами, с планшетами, с большим строительством - денег в стране просто не куда девать. Зе логика
Если домик из соломы, то волк дунет и дом рассыпется.
Если домик из веток и прутьев, то любой сильный ветер его повалит
Если дом добротный и каменный, то не страшны ему бури и ураганы.
Так и с экономикой ...
13.01.22 10:05
Страшно вмикати телевізора бо там один лише кримінал , війна і реклама.
Ординські чорти вже 8 років у нас товчуться біля кордонів і нічого страшного. Тим більше що наразі в нас є вже новітні ПЗРК і ПТРК. Залишилось запустити в серію Нептуни і десь купити ******* ПВО і тоді про Мордор можна взагалі забути.
А тут на тобі: 60 мільярдів на рік втрачаємо????
Клоуни ***..кі, хоч би трохи думали, що говорять.