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Через загрозу вторгнення РФ Україна щомісяця втрачає до $5 млрд, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Через загрозу вторгнення РФ Україна щомісяця втрачає до $5 млрд, - ОП

Україна втрачає до 5 мільярдів доларів щомісяця через ситуацію із можливим вторгненням РФ.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ.

"Безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації, як зараз, 2–3 мільярди доларів на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати в туристичній сфері, скорочення авіаперевезень. Є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, що блокує запозичення, чинить тиск на курс. Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок близько 1,5–2 мільярдів доларів", - пояснив він.

За словами Шурми, подушки в 4-5 млрд доларів має бути достатньо, щоб продовжувати заплановані державні програми.

Також читайте: Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України з 3,9% до 2,9% у поточному році

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Через загрозу вторгнення РФ Україна щомісяця втрачає до $5 млрд Джерело: https://censor.net/ua/n3317592

Гарне прикриття для дерібану бюджету України
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21.02.2022 12:19
+17
А Бєня з Ахметовим в плюсах...
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21.02.2022 12:19
+13
то есть за год -60 млрд долларов. А ведь можно было хотя бы четверть потратить на разработку и закупку вооружения, создать тероборону и окопаться по всем направлениям. И вуаля, все были бы уверены в защите. И сэкономили бы 45 миллиардов. Але треба будувати дороги.
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21.02.2022 12:20
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хламидия-арахамия блеяла что 2-3 ...уже 5 ?))
бабла мало , зебуины ?
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21.02.2022 12:18 Відповісти
А ты, бабуин, прочитай всю статью, а не заголовок, прежде чем посты калякать. Благо - для этого аж секунд 20 нужно потратить.
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21.02.2022 12:20 Відповісти
Зебилоид, и воровать меньше не пробовали? Бо у гундосика скоро заря треснет
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21.02.2022 13:00 Відповісти
Коломойського не назвав.
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21.02.2022 12:18 Відповісти
Через загрозу вторгнення РФ Україна щомісяця втрачає до $5 млрд Джерело: https://censor.net/ua/n3317592

Гарне прикриття для дерібану бюджету України
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21.02.2022 12:19 Відповісти
А Бєня з Ахметовим в плюсах...
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21.02.2022 12:19 Відповісти
це обіцяна "боротьба з олігархами..." a`La преЗедент...
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21.02.2022 12:29 Відповісти
это намек возможным донорам для няни?...
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21.02.2022 12:19 Відповісти
Вторжение тут не при чем, меньше воровать надо.
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21.02.2022 12:20 Відповісти
Звичайно це погано, але при вторгені у 2014 році Україна втратиля ще більше, але ніколи ніяких закидів в бік США і інших країн, ніби на нігнітанню, не говорили. Зціпивши зуби робили свою справу.
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21.02.2022 12:20 Відповісти
Сцепив зубы вводили новые налоги и повышали тарифы на коммуналку каждые полгода. При этом никакая разведка США не сообщала ни про готовящуюся оккупацию Крыма, ни про гттовящиеся акции сепаратизма на Донбассе, ни про окружения частей ВСУ во время горячей фазы войны.
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21.02.2022 12:30 Відповісти
Про що Ви тут гундосите? В казні держави було всього 108 тисяч гривень, а пенсії і соціалку потрібно було виплачувати кожного дня і відроджувати армію. Зек Янукович вкрав всі золото-валютні резерви... Ситуацію втримали і залишили зеленим шмарклям більше 110 мільярдів гривень і більше 26 мільярдів доларів США золото-валютних резервів і відроджену армію,економіку, санкції і міжнародну коаліцію. А ціни злетіли в два-чотири рази вже при цій владі, коли ситуація дозволяла цього не робити. Але потрібно робити так, щоб працювала економіка, але Володя вміє друкувати гроші, думає, що чим більше фантиків, тим наряд багаче.
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21.02.2022 13:00 Відповісти
Зесрань, ты правильно пердонуло - при кондитере была гарячая фаза войны, а гундосик умудрился просрать 2,5. года относительного затишья, развалив экономику и армию
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21.02.2022 13:03 Відповісти
то есть за год -60 млрд долларов. А ведь можно было хотя бы четверть потратить на разработку и закупку вооружения, создать тероборону и окопаться по всем направлениям. И вуаля, все были бы уверены в защите. И сэкономили бы 45 миллиардов. Але треба будувати дороги.
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21.02.2022 12:20 Відповісти
та в України весь річний бюджет - 30 млдр доларів.
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21.02.2022 13:16 Відповісти
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21.02.2022 12:21 Відповісти
Україна втрачає, а у Фірташа, Коломойського, Ахметова суцільний профіт. Може сходіть до них запитайте як їм це вдається
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21.02.2022 12:21 Відповісти
5лярдов на шаурму пошло...
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21.02.2022 12:22 Відповісти
Ну если где-то денег убыло - значит где-то денег прибыло. Осталось только узнать где.
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21.02.2022 12:26 Відповісти
На счету гундосика в омане искал, не?
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21.02.2022 13:05 Відповісти
Дурак платит дважды.
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21.02.2022 12:26 Відповісти
Послухати блаЗЄнських, то у нас просто цунамі з доларів щомісяця було раніше.
Брешете, виродки блаЗЄнські. Ви тупо хочете свої розкрадання та незнання в економіці списати на "загрозу_нападу". Чума на ваші брехливі голови!
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21.02.2022 12:27 Відповісти
Ага. Эта информация особенно смешно звучит на фоне того, что запланированная доходная часть бюджета на 2022 год всего 1 трлн 324 млрд грн, т.е. 47 млрд долларов на год, или менее 4 млрд долларов в месяц. Но теряют они до 5... Ага, верю.
И еще стоит отметить факт, что если бы дебилы за эти 3 года хотя бы часть денег с Великого крадивныцтва выделили на ПВО и ПРО, то вряд ли паРаша осмелилась бы нас пугать.
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21.02.2022 12:41 Відповісти
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21.02.2022 13:06 Відповісти
Это по тому что кто то видел мир в глазах путина, и решил что дороги важнее армии.
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21.02.2022 12:27 Відповісти
Так так, хай розкажуть що там з антикорупційними призначеннями і слугами, яких все ж ловить кастроване НАБУ, і впритул не помічає і відбілює ДБР, ГПУ.
Просто захід вирішив що збереження України в принципі важливіше зараз ніж брудні гроші і оборудки влади.
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21.02.2022 12:30 Відповісти
Из-за коррупции, из-за выборочного правосудия, из-за совковой власти Украина ежегодно теряет до 100 млрд евро и долларов.
Сколько теряет запад на санкциях против мордора в ОПе не считали?
Судя по фонтанирующим адеям зелёной команды с эконом пачпортом, с смартфонами, с планшетами, с большим строительством - денег в стране просто не куда девать. Зе логика
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21.02.2022 12:31 Відповісти
Вспоминается сказка про трёх поросят.
Если домик из соломы, то волк дунет и дом рассыпется.
Если домик из веток и прутьев, то любой сильный ветер его повалит
Если дом добротный и каменный, то не страшны ему бури и ураганы.

Так и с экономикой ...
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21.02.2022 12:33 Відповісти
Я так розумію, що ОП присіла на новий потік - втрати від нагнітання Заходом загрози від рашки.
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21.02.2022 12:41 Відповісти
Коли давали оклади керівникам збиткових держпідприємств по 2-3 млн гривень то думали: ось тепер доходи зростуть не лише у керівників, а й по всій країні?
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21.02.2022 12:41 Відповісти
Ой як зручно своє Зє-крадівництво списувати на загрозу війни.
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21.02.2022 12:46 Відповісти
Пишіть прямо, що так докерувалися, що скоро не буде чого красти.
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21.02.2022 13:13 Відповісти
час вже наводити лад зі ЗМІ що заради хайпу і переглядів ліплять такі новини що хоч в петлю лізь.
Страшно вмикати телевізора бо там один лише кримінал , війна і реклама.
Ординські чорти вже 8 років у нас товчуться біля кордонів і нічого страшного. Тим більше що наразі в нас є вже новітні ПЗРК і ПТРК. Залишилось запустити в серію Нептуни і десь купити ******* ПВО і тоді про Мордор можна взагалі забути.
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21.02.2022 13:55 Відповісти
НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАТЬ У РОССИИ ЧЕРЕЗ ООН КОНТРИБУЦИЮ !!!
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21.02.2022 14:03 Відповісти
І які ж у вас заплановані державні програми ? вкрасти й поділить ?
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21.02.2022 14:14 Відповісти
Випрошують в МВФ до 3 мільярдів НА РІК кажуть, що без них Україна не виживе.
А тут на тобі: 60 мільярдів на рік втрачаємо????
Клоуни ***..кі, хоч би трохи думали, що говорять.
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21.02.2022 14:32 Відповісти
 
 