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Збільшення фіскального тиску на бізнес не сприятиме розвитку України, - Європейська бізнес асоціація

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Збільшення фіскального тиску на бізнес не сприятиме розвитку України, - Європейська бізнес асоціація

Українська влада має припинити "дивну тенденцію" тиску на бізнес, якщо хоче зберегти довіру та забезпечити зростання українській економіці. А всі спірні питання мають вирішуватися у законний спосіб та за чіткими передбачуваними правилами, єдиними для всіх учасників ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської бізнес асоціації (ЕВА), оприлюдненій на офіційному сайті.

"Видобувна галузь має колосальне значення для економічного розвитку. Тільки у 2020 році внесок видобувних підприємств у ВВП України становив 190,34 млрд грн, або 4,54% загального обсягу ВВП, а частка у вартості загального експорту всіх товарів і послуг - 4,94%", - наголосили у асоціації.

Там нагадали, що майже рік тому було прийнято Національну економічну стратегію, де держава разом з бізнесом визначила вектори розвитку України до 2030 року і обіцяла справедливе оподаткування, верховенство права та економічну свободу.

Проте замість підтримки, бізнес говорить про втручання держави у діяльність надрокористувачів.

"Ще не пройшло і два місяці 2022 року, як бізнес спостерігає значний тиск з боку контролюючих органів - вже до другої компанії від контролюючих органів є претензії щодо заборгованості у сплаті рентних платежів", - наголосили у ЕВА.

У асоціації підкреслили: до початку 2022 року вітчизняне регуляторне поле дозволяло множинність трактувань бази оподаткування. Але Конституцією встановлено, що закони не мають зворотної дії, тому звинувачувати компанії у протиправних діях, які на момент їх вчинення такими не були, по суті, незаконно.

"Бізнес хоче працювати за чіткими та передбачуваними правилами, мати прозорі та рівні умови для усіх учасників галузі. А фіскальний тиск на прозорий бізнес шляхом проведення перевірок чи будь-яким іншим способом, очевидно, наносить втрати не лише конкретному бізнесу, але й країні загалом. Адже за подібними ситуаціями спостерігають й іноземні інвестори та партнери. Тож чи захочуть вони після цього інвестувати в розвиток української видобувної промисловості - питання риторичне", - резюмували у ЕВА та закликали владу не чинити тиск на бізнес, та не вбивати довіру між учасниками ринку та владними органами.

Нагадаємо, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур.

Також на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).

У грудні 2021 року податкова донарахувала одній із великих мереж лабораторій в Україні "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС ухвалили після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" заперечила рішення податкової в суді.

Раніше на "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.
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Топ коментарі
+8
У гетманцева інша мета. Знищення українського бізнесу.
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21.02.2022 12:27
+8
Гетманцев зробив для Московії не менш ніж шмаркля.
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21.02.2022 12:32
+5
Ви нічого не розумієте. Не заважайте іксперду Дані Гетьманцеву угандо#увати реформувати економіку.
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21.02.2022 12:28
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У гетманцева інша мета. Знищення українського бізнесу.
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21.02.2022 12:27 Відповісти
И прибарахлиться!
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21.02.2022 12:29 Відповісти
Повішай його на гіляці. Але в умовах війни та ковіду великий бізнес України повинен платити принаймні половинні ставки податків для великого бізнесу країн ЄС.
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21.02.2022 12:30 Відповісти
Не надо гундосить за ЕС. Ты зебилоид, понятия не имеешь о налогообложении в той же Германии или Польше
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21.02.2022 13:10 Відповісти
В Европе такие дотации и такие государственные вливания в бизнес, что у нас бы тут вопили, что всё подстроено. Так что не надо тут про Европу.
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23.02.2022 00:46 Відповісти
Гетманцев зробив для Московії не менш ніж шмаркля.
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21.02.2022 12:32 Відповісти
Когда-то популярным был термин Азаровщина, а нынче в моде Гетьмановщина
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23.02.2022 00:44 Відповісти
У него цель выдоить как можно больше денег. Какой ценой - пофиг. На сегодняшний день они просто добивают остатки экономики
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23.02.2022 00:42 Відповісти
Ви нічого не розумієте. Не заважайте іксперду Дані Гетьманцеву угандо#увати реформувати економіку.
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21.02.2022 12:28 Відповісти
Пабойтесь Бога!
А де деньги брать на ШОУ и Бабко-смартфоны?
Ковидные деньги закончились...
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21.02.2022 12:28 Відповісти
А ФОПи ?
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21.02.2022 12:33 Відповісти
Не переживайте, как там было в цитате? И тебя вылечат, и меня - Гетманцев никого не забудет по части повышения налогов
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23.02.2022 00:47 Відповісти
Так а Выне поняли? Зеля ж решил доить крупный бизнес. СКМ уже заявил, что наперед заплатит 1 млрд. налогов. А это говорит о том, что есть проблема с наполнением бюджета
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23.02.2022 00:42 Відповісти
Грабёж и разбой не способствуют развитию экономики - спасибо, Кэп.
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21.02.2022 12:28 Відповісти
Зменшення фіскального тиску на великий бізнес УКраїни приведе до феноменального росту цін на елітну нерухомість в Європі.
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21.02.2022 12:28 Відповісти
А где ж тогда брать бабло, за которое покупать и рашки битум для вэлыкого крадивныцтва? А Бенин гешефт, уже побоку? А знаете как он за это вовку с ленкой 3,14@#ит?
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21.02.2022 13:13 Відповісти
без либерализации и дерегуляции, никто не сможет нормально развиваться, и инвестиции не придут в Украину
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22.02.2022 23:29 Відповісти
Честно говоря, я не очень понимаю, каким образом зе-власть в принципе намерена привлекать инвесторов. Чем? Суды не работают, налоги растут, объём рынка у нас не так чтоб особенно велик, чужие рынки для нас закрываются. Да, есть идея индустриальных парков, но она пока не работает. Потому продолжайте повышать налогов - тогда можно потерять и тех инвесторов, которые пока ещё есть
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23.02.2022 00:41 Відповісти
Судя по тому, как тут на все лады склоняют какую-то фамилию, которую я лично знать не знаю, то, видимо, снова очередной заказ на говняние очередной информации на очередном украинском интернет-сайте.
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23.02.2022 01:22 Відповісти
Ну да, пупу земли лучше знать, заказ это или объективная информация
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10.08.2022 23:22 Відповісти
Єрмак сказав що це фейк, ніхто на банковій не хоче скубти гусака. Але шпійон Даня з цим не згідний. Чим більше скубеш тим більше перепадає. В Москві пенсіон путін вже закрив
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11.08.2022 03:22 Відповісти
 
 