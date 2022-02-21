Збільшення фіскального тиску на бізнес не сприятиме розвитку України, - Європейська бізнес асоціація
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Українська влада має припинити "дивну тенденцію" тиску на бізнес, якщо хоче зберегти довіру та забезпечити зростання українській економіці. А всі спірні питання мають вирішуватися у законний спосіб та за чіткими передбачуваними правилами, єдиними для всіх учасників ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської бізнес асоціації (ЕВА), оприлюдненій на офіційному сайті.
"Видобувна галузь має колосальне значення для економічного розвитку. Тільки у 2020 році внесок видобувних підприємств у ВВП України становив 190,34 млрд грн, або 4,54% загального обсягу ВВП, а частка у вартості загального експорту всіх товарів і послуг - 4,94%", - наголосили у асоціації.
Там нагадали, що майже рік тому було прийнято Національну економічну стратегію, де держава разом з бізнесом визначила вектори розвитку України до 2030 року і обіцяла справедливе оподаткування, верховенство права та економічну свободу.
Проте замість підтримки, бізнес говорить про втручання держави у діяльність надрокористувачів.
"Ще не пройшло і два місяці 2022 року, як бізнес спостерігає значний тиск з боку контролюючих органів - вже до другої компанії від контролюючих органів є претензії щодо заборгованості у сплаті рентних платежів", - наголосили у ЕВА.
У асоціації підкреслили: до початку 2022 року вітчизняне регуляторне поле дозволяло множинність трактувань бази оподаткування. Але Конституцією встановлено, що закони не мають зворотної дії, тому звинувачувати компанії у протиправних діях, які на момент їх вчинення такими не були, по суті, незаконно.
"Бізнес хоче працювати за чіткими та передбачуваними правилами, мати прозорі та рівні умови для усіх учасників галузі. А фіскальний тиск на прозорий бізнес шляхом проведення перевірок чи будь-яким іншим способом, очевидно, наносить втрати не лише конкретному бізнесу, але й країні загалом. Адже за подібними ситуаціями спостерігають й іноземні інвестори та партнери. Тож чи захочуть вони після цього інвестувати в розвиток української видобувної промисловості - питання риторичне", - резюмували у ЕВА та закликали владу не чинити тиск на бізнес, та не вбивати довіру між учасниками ринку та владними органами.
Нагадаємо, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур.
Також на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).
У грудні 2021 року податкова донарахувала одній із великих мереж лабораторій в Україні "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС ухвалили після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" заперечила рішення податкової в суді.
Раніше на "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.
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угандо#уватиреформувати економіку.
А де деньги брать на ШОУ и Бабко-смартфоны?
Ковидные деньги закончились...