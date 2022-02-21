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"Не грайтеся з людськими життями": глава МЗС Німеччини Бербок засудила дії РФ і закликала Кремль до переговорів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко засудила дії РФ та закликала Кремль до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", її коментар перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС наводить Spiegel.

Анналена Бербок заявила, що дії російської влади зараз - "абсолютно безвідповідальна гра".

Вона зауважила, що життя величезної кількості людей на Донбасі зараз під великою загрозою, у прифронтових районах на сході України є ризики проблем з електропостачанням і водою.

"Не грайтеся з людськими життями… Повертайтесь за стіл переговорів, ми чекаємо на вас", - сказала Бербок, звертаючись до Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ не повірить у вигадки Росії, спрямовані на виправдання агресії проти України, - Бербок

Нагадаємо, у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого Анналена Бербок закликала міжнародну спільноту не вживати щодо нинішньої напруги термін "українська криза", а називати її "російською кризою", тому що вона створена діями РФ.

Також глава МЗС підтвердила, що у разі російського вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції Заходу.
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Топ коментарі
+3
Це ваша импотентна политика з ****** і привела до ситуації сьогодні
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21.02.2022 12:48
+1
Человеческая жизнь - это любимая игрушка кремлевских уродцев. Так повелось испокон веков и вряд ли что-то изменится и в будущем.
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21.02.2022 12:38
+1
Это только наших, а добавь сюда сирийцев...
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21.02.2022 13:40
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Что важнее газ и Свифт или жизни людей?
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21.02.2022 12:32 Відповісти
конечно газ и СВИФТ. люди гипотетические, где-то далеко, а газ СВИФТ вот он, прямо здесь.
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21.02.2022 12:43 Відповісти
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21.02.2022 12:35 Відповісти
Кремлівським начхати на людські життя. Їх хвилюють лише власні. І поки їм нічого не загрожує, вони будуть робити що заманеться.
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21.02.2022 12:38 Відповісти
Человеческая жизнь - это любимая игрушка кремлевских уродцев. Так повелось испокон веков и вряд ли что-то изменится и в будущем.
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21.02.2022 12:38 Відповісти
Там криза в голові пу . Він нагадує Саддама Хусейна . Який ототожнював себе вавилонським царем Навуходоносором.
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21.02.2022 12:40 Відповісти
беззубі німці допомагають хйлу повірити у власну безкарність та надвелич.
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21.02.2022 12:45 Відповісти
Це ваша импотентна политика з ****** і привела до ситуації сьогодні
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21.02.2022 12:48 Відповісти
Есть мнение что немцы могут таки моралфагить, потому что они покаялись и признали вину.Хотя.. с другой стороны, сейчас они спонсируют террористов.То есть их заявления попадают под категорию лицемерия.
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21.02.2022 12:49 Відповісти
Фрау Бербок такая наивная))
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21.02.2022 12:59 Відповісти
Фрау Бербок, не играйтесь с людскими жизнями. Вы покупаете копалыны у террористической организации, убившщей 14 тыс человек.
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21.02.2022 13:08 Відповісти
Это только наших, а добавь сюда сирийцев...
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21.02.2022 13:40 Відповісти
 
 