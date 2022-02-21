"Не грайтеся з людськими життями": глава МЗС Німеччини Бербок засудила дії РФ і закликала Кремль до переговорів

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко засудила дії РФ та закликала Кремль до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", її коментар перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС наводить Spiegel.

Анналена Бербок заявила, що дії російської влади зараз - "абсолютно безвідповідальна гра".

Вона зауважила, що життя величезної кількості людей на Донбасі зараз під великою загрозою, у прифронтових районах на сході України є ризики проблем з електропостачанням і водою.

"Не грайтеся з людськими життями… Повертайтесь за стіл переговорів, ми чекаємо на вас", - сказала Бербок, звертаючись до Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ не повірить у вигадки Росії, спрямовані на виправдання агресії проти України, - Бербок

Нагадаємо, у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого Анналена Бербок закликала міжнародну спільноту не вживати щодо нинішньої напруги термін "українська криза", а називати її "російською кризою", тому що вона створена діями РФ.

Також глава МЗС підтвердила, що у разі російського вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції Заходу.