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Новини Політика України
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Україна має наполягати на миротворчій місії ООН на Донбасі, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна має наполягати на миротворчій місії ООН на Донбасі, - Порошенко

Петро Порошенко під час виступу на погоджувальній раді вкотре наголосив на необхідності запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

Він закликав владу ініціювати це питання для розгляду на безпековому саміті і повідомив, що передасть свої напрацювання Зеленському, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Саміт України і США, наших союзників з одного боку, Росії з іншого боку, про який ми почули вчора, безумовно це важлива подія. Яка, по- перше, залишає нам надію на дипломатичне врегулювання російської загрози, чого прагнуть всі українці і весь світ. З іншого боку дає нам певний час для того, щоб ми краще підготувалися до будь-якого сценарію. І стосовно саміту – я не хочу оприлюднювати, але я передам Зеленському наші розгорнуті пропозиції", – повідомив Порошенко.

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"Перше, що нам зробити для того, щоб зняти напругу – це поставити на цьому саміті питання про направлення на окуповану частину Донбасу "блакитних шоломів" ООН", – наголошує Порошенко.

"В цьому сенсі дуже обнадійливою є заява китайського міністра закордонних справ в Мюнхені про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Постійний член Радбезу водночас є підписантом Будапештського меморандуму", – нагадав п’ятий Президент.

"Ми глибоко свого часу пропрацювали питання про миротворців. Я наголошую на підтримці цього Сполученими Штатами, Францією та Німеччиною. Ми отримали запевнення, що Китай точно не скористається правом вето. І Росія має бути поставлена в умови, коли в неї не буде іншого виходу, як проголосувати за цю позицію", – вважає лідер партії.

"Те ж саме стосується і повернення до Дорожньої карти Мінських домовленостей, яка передбачає принцип "security first" – по-перше безпека. Є російський наратив з так званою "формулою Штайнмаєра" і викривленням, яке точно сприяє втраті частини суверенітету України. Ні в якому разі ми не можемо піти на умови Росії і дати себе обдурити", – вважає Петро Порошенко.

"Є чітко встановлений пріоритет: система безпеки в Європі може триматися лише на старій, перевіреній часом основі – НАТО з включенням до блоку України. Це краще за будь-яку ядерну зброю", – наголошує Порошенко.
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Топ коментарі
+16
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21.02.2022 12:33
+12
Бістро і проста
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21.02.2022 12:38
+10
А коли це прицепили брослєта? Цікаво, де Ви взяли таку інформацію? Через два роки ми будемо знати всю правду, що там понапідписувало Оце в Парижі. Бо вчора слухав відповідь по "Мінським" американського дипломата Курта Волкера, то він наголосив, що там немає ніяких "особливих статусів" і того, що тут брешуть в один голос "слуги" і росіяни. Все, що вимагалося по протоколах Україна давно виконала. Росія мала до виборів вивести свої збройні формування, припинити стріляти і відвести на втсановлені відстані важке озброєння. Росія не виконала жодного пункта, а навпаки, видала 800 тисяч паспортів, заключає договори з компаніями ОРДЛО і веде з ними торгівлю, не передала Дебальцево. Але Володя відвів наші війська, чого немає у "Мінських" протоколах і намагається виконати пункти по виборах. Гаглядно видно, що діють у спарці і йому байдуже, що цим він здає Україну, йому головне, щоб кацапи сказали, що все вже у вас буде мир, але тільки "русский мир". Його вілли і квартири в Італії, Лондоні і Ялті, а бьізнес в росії.
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21.02.2022 13:38
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21.02.2022 12:33 Відповісти
Ще з часів презедентства самого Порошенка. Але тут є нюанс, кацапи також в синіх касках припруться
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21.02.2022 12:45 Відповісти
кацапы это сторона конфликта.
они не могут там участвовать.
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21.02.2022 12:48 Відповісти
То й в Крим хай шлють От де сторона конфлікта доведена вже.
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21.02.2022 12:55 Відповісти
Рашка може погодитись тільки на своїх миротворців, як у Придністров'ї. На всіх інших буде накладено вето.

І Порошенко це прекрасно знає.
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21.02.2022 12:54 Відповісти
Тому єдиний шанс скористатись тим, що РФ не подавала заявки і не вступала в ООН, а в наглу зайняла місце СРСР. Але в ООН не це не підуть.
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21.02.2022 12:57 Відповісти
ще є варіант, коли Генасамблея (гаагзський трибунал) визнають касапів стороною війни, і після цього їхній голос в РБ ООН попросту не враховується; а китайці будуть не проти миротворців (не знаю, як - але ж тут Порох запевняє, що така домовленність в нього вже була в кишені)
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21.02.2022 14:13 Відповісти
От саме тому кацапи "з штанів вискакують" щоб спровокувать ЗСУ на активні дії - в цьому випадку вони можуть заявить що напали бо "захищалися" від агресивних дій української армії"
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21.02.2022 14:29 Відповісти
Мабуть через продаж того самого Мотор Січ
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21.02.2022 15:03 Відповісти
все правильно надо любыми способами затащить миротворцев у хйла не будет места для очередного подлого маневра
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21.02.2022 12:33 Відповісти
ØØН
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21.02.2022 12:34 Відповісти
а юдька в унісон з касапами бреше, що мінський протокол не можна змінити і ніби там безальтернативно "спочатку вибори, а вже потім касапи віддають контролювати кордон"
Ну ніяк не хочуть втямити, що кордон під час виборів можуть проконтролювати миротворці, за яких говорить Порох!
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21.02.2022 12:37 Відповісти
то точно
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21.02.2022 12:40 Відповісти
але пуйло не хоче чесних виборів, він просто хоче "легально" віджати ці землі, як Крим
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21.02.2022 12:41 Відповісти
так от саме тому сам протокол, який і передбачає зміни його положень відповідно до нової обстановки (яка з часом міняється!) - упороті антиукраїнці не збираються міняти; або ж міняють тільки на власну користь!
Ще раз: протоколи можна змінювати відповідно до навіть нових набутих знань про процес, які вони описують! Характерний приклад: протоколи лікування COVID-19 з часу їх запровадження 26місяців тому - чи не кардинально помінялись, відповідно до набутих відомостей про хворобу!
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21.02.2022 12:53 Відповісти
Якщо там не буде миротворців ООН, Росія направить туди своїх ,,миротворців'' і потім звинуватить Україну в обстрілах російської армії і це може стати формальним приводом для початку війни
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21.02.2022 12:38 Відповісти
Миротворці без РФ і ОДКБ. Негайно! Віденський документ 2011, Будапештський меморандум - в дію уже сьогодні!
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21.02.2022 12:38 Відповісти
Бістро і проста
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21.02.2022 12:38 Відповісти
Коли вже наші політики почнуть вчити Історію України?

Тільки Ющенко та Порошенко її вивчили, наші Гетьмани!
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21.02.2022 12:46 Відповісти
З мемуарів ЗЕ - Ва всьом винават Парашеко !!!
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21.02.2022 12:48 Відповісти
Надпис "в Донбасє" чотко видає російський почерк. Вам не соромно, товаріщ, репостити російську х-єту?
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21.02.2022 16:04 Відповісти
Раньше Украина предлагала миротворцев,но никто сильно не поддерживал эту идею,а сейчас может и проскочить
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21.02.2022 12:39 Відповісти
Ви занадто хорошої думки про них.
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21.02.2022 12:46 Відповісти
Ничего не изменят эти продажные подонки и колаборанты , сидящие уютно в Украине , так как им кремль щедро платит за предательство
Украины😡
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21.02.2022 13:45 Відповісти
Как они могут изменить мнение, если они смотрят роств, это для них наркотик. А думать у таких людей особо не чем, а если и есть, то некоторые индивидуумы даже загроют глаза на жертвы среди своих близких, лишь бы руцкая мира пришла.
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21.02.2022 12:51 Відповісти
25 січня 2019:

«На сегодняшний день мы твердо заручились поддержкой трех постоянных членов Совета Безопасности ООН - это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция», - сказал Порошенко в интервью телеканалу «Украина» в четверг, 24 января.

Как сообщил президент, на данный момент Украина пытается заручиться поддержкой Китая по вопросу размещения миротворцев ООН на неподконтрольной части Донбасса.

«Мы обратились к заместителю председателя КНР с просьбой о поддержке и инициатив Украины, и вопроса миротворцев», - отметил он.
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21.02.2022 12:45 Відповісти
На Цензорі проголосуйте потрібну постанову. Всі будуть за.
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21.02.2022 12:54 Відповісти
Друзья,трите эту ботву рашистскую хитрожопую Василь Довганенко 7230397a
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21.02.2022 13:33 Відповісти
і Oleg Petrov ff1e68d3 - також
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21.02.2022 13:54 Відповісти
Підтримую пане президенте. Але ці цього не зроблять, це вже будете робити Ви, через два роки.
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21.02.2022 12:55 Відповісти
Між іншим, Порох цю ідею почав просувати ще з 2016-го року, висунув її на берлінському саміті нормандського формату (тоді, коли Штанмайєр запропонував свою "формулу"). Натомість касапи почали наполягати на своїй прокасапській "формулі штанмаєйра" (полягає: вибори попри будь що, під дулами їхньої зброї). І що саме паскудне: з приходом до влади слуг уродів та їхньої головки Зе Україна погодилася на касапський варіант... Але тепер стало зрозуміло, шо потрібно відіграти назад - але як? Якщо вже все в Парижі 09.12.2021р. все підписано...
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21.02.2022 13:03 Відповісти
Підписать-то вони може і підписали у Парижі Однак це треба провести через законодавчий орган! Щоб Верховна Рада це затвердила законодавчо! А вони не знають як це зробить бо народ дибки відразу підніметься А тим "підписаним" без ратифікації Верховною Радою можна "сраку витерти"
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21.02.2022 13:17 Відповісти
А таки те що браслета Петру причепили, дало свої результати. Хоч ходити на роботу став.
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21.02.2022 13:06 Відповісти
Ах ты ж рашистский подонок ,ты уже к рабскому ошейнику давно привык ,передаете по наследству...
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21.02.2022 13:36 Відповісти
Порошенко завжди ходив на роботу , на відміну від вашого Зевіслюка , який за цей рік відпочивав 13 разів 😠це по - перше
І по -друге , про який ти браслет торочиш , боте ?
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21.02.2022 13:37 Відповісти
Чому ж тоді завжи він опиняється в списках не виплат депутам по причинні відсутности, тобто по народному - за прогули.
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21.02.2022 13:48 Відповісти
Тобі робити нічого , як тільки заглядати в чужі дупи ?

Знайди роботу , чого ти скачеш тут в угоду ОПЗЖистам ?
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21.02.2022 13:52 Відповісти
Ти заперечуєш що Петро регулярно потрапляє в списки прогульників ?
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21.02.2022 13:59 Відповісти
Мене це не цікавить , бо в Украіні трапляються страшніші речі , тільки
Ви чомусь іх не помічаєте , так як вам перешкоджає тільки Порошенко
робити брудні справи проти нашої краіни !
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21.02.2022 14:18 Відповісти
Ти не скачеш? значить ти москаль. Хто не скаче - той москаль.
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21.02.2022 14:01 Відповісти
Що за списки виплат депутатам? Це ті самі, трухінські?
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21.02.2022 14:25 Відповісти
https://dostup.pravda.com.ua/request/81124/response/227420/attach/3/2020..pdf?cookie_passthrough=1
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21.02.2022 14:30 Відповісти
Список прогульників.
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21.02.2022 14:31 Відповісти
За 19 рік? ти з якого цирку?
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21.02.2022 14:34 Відповісти
подивись на пункт 12. Там тобі відомий депутат. Чи по твоєму в 2019 році можна було не ходити на засідання? Це скоріше твій обранець, тобі з нього й відповіді требувати.
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21.02.2022 14:39 Відповісти
Так, я подивився цей мохнатої давнини список. Я взагалі б після такого жорсткого президентського сроку, на рік на саббатікал би пійшов, у творчу відпустку із родиною.
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21.02.2022 15:19 Відповісти
Тупой алекс, к твоему сведению, Порошенко НИКОГДА не получал зарплату ни как депутат, ни как Президент---все перечислялось на благотворительность,---это же не чета зебилов, которые даже 1 тыс гривен выплатой на ребенка не побрезговали---взяли))), но подоляковским ботам об этом не рассказывают))))
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22.02.2022 00:51 Відповісти
Хорошо. Есть тому документальное подтверждение ? ОН как лицо государственное обязан был это документировать и декларировать. Поэтому, тебе будет очень легко это доказать. Но зная чем это окончится, сразу тут и напишу. Ты не предоставишь этих доказательств. Бо порохоботы как и кацапы никогда не предоставляют доказательств. Только врут и перекручивают.
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22.02.2022 01:03 Відповісти
Возьми его декларацию и прочитай. кроме того он сам не раз это говорил и НИКТО это не опроверг!
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22.02.2022 01:40 Відповісти
Это кто там вякает про ложь и перекручивание? Тупой подоляковский бот? Ха-ха-ха!
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22.02.2022 01:45 Відповісти
Беремо декларацію за 2020 рік. "Заробітна плата отримана за основним місцем роботи" - 504 540. Інформації про витрати на благодійність не має. Лише є 2 пункта "безповоротна фінансова допомога" . Але під цим може бути все що завгодно, наприклад синулі дав. як в 2019 частку свого бізнеса.
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22.02.2022 08:41 Відповісти
Даже если это и так, пускай не получает зарплату и там ему прилагающее, это не отменяет того факта, что он регулярно фигурирует в списках типа "топ прогульщики рады".
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22.02.2022 01:04 Відповісти
мне насрать на эти зеленые писульки!
Порох, если не на сессии в Раде, то занимается другими государственными делами, встречается с международными лидерами, депутатами и др. важными людьми для Украины, а не шастает, как ваш гринпоц по бесконечным курортам и днюхам!
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22.02.2022 01:43 Відповісти
Вот именно, что "государственными делами".. а мав би займатися "державними справами".
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22.02.2022 08:43 Відповісти
Болван, что изменилось от того, что Я написала это на русском, как и весь остальной текст? Суть дела это не меняет.
Но у тупого бота задача ---срач и жалкие гроши за тупые высеры!
Пшел на дешевка!
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22.02.2022 20:58 Відповісти
Бачиш, тобі видніше про ботів, жалкі гроші та висери. Адже це твоє рідненьке.
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22.02.2022 21:32 Відповісти
А коли це прицепили брослєта? Цікаво, де Ви взяли таку інформацію? Через два роки ми будемо знати всю правду, що там понапідписувало Оце в Парижі. Бо вчора слухав відповідь по "Мінським" американського дипломата Курта Волкера, то він наголосив, що там немає ніяких "особливих статусів" і того, що тут брешуть в один голос "слуги" і росіяни. Все, що вимагалося по протоколах Україна давно виконала. Росія мала до виборів вивести свої збройні формування, припинити стріляти і відвести на втсановлені відстані важке озброєння. Росія не виконала жодного пункта, а навпаки, видала 800 тисяч паспортів, заключає договори з компаніями ОРДЛО і веде з ними торгівлю, не передала Дебальцево. Але Володя відвів наші війська, чого немає у "Мінських" протоколах і намагається виконати пункти по виборах. Гаглядно видно, що діють у спарці і йому байдуже, що цим він здає Україну, йому головне, щоб кацапи сказали, що все вже у вас буде мир, але тільки "русский мир". Його вілли і квартири в Італії, Лондоні і Ялті, а бьізнес в росії.
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21.02.2022 13:38 Відповісти
до речі, я вважаю, що про Дебальцево треба насамперед казати! Які угоди стосовно території, якщо їх статус-кво не відповідає самим угодам? КЦП ПНХ!
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21.02.2022 13:42 Відповісти
хм... напевно ж ти не будеш заперечувати що Петра Порошенко 19 січня 2022 відпустив під особисте зобов'язання. Особисте зобов'язання тягне за собою покладення на підозрюваного, обвинуваченого обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України (2012 року):

прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;
докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
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21.02.2022 13:52 Відповісти
Ще раз , фуфричу , не мели дурниць , а йди в будку і там цявкай 😡
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21.02.2022 13:53 Відповісти
в будку рошен? яких Петро в за 2014 рік побудував більше чим за весь час інснування рошен до 2014 року.
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21.02.2022 14:35 Відповісти
Йди сватів дивись з галабародькой.
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21.02.2022 16:13 Відповісти
Дебіле! Приведи тут резолютивну постанову судді де вказано що він зобов"язується до носіння електронного браслета Тільки не стирай знову своїх коментарів попередніх - "дабы дурь твоя была всем видна" як колись висловився Петро Перший
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21.02.2022 14:21 Відповісти
Так.. на жаль ти правий. Браслет йому не вдягали.
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21.02.2022 14:00 Відповісти
При "особистому зобов"язанні" ніяких примусових обмежень і контролю за їх дотриманням немає - все базується на дотриманні людиною "джентльменської домовленості" зі слідчим Електронний браслет - це якраз і є "примусове обмеження і контроль за пересуванням" Тому ніякого "браслета" Порошенко не носить! (А "контролюють" його "топтуни" бакановські і так цілодобово! Тільки приховано)
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21.02.2022 14:15 Відповісти
Тут ти не правий. Особисте зобов'язання тягне за собою покладення на підозрюваного, обвинуваченого обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України (2012 року): обов'язки можуть накласти, або не накласти. В тому числі й носіння електронного засобу контролю.
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21.02.2022 15:24 Відповісти
Де резолютивна частина постанови судді?!
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21.02.2022 16:06 Відповісти
Особливий статус, це коли касаби хотіли федералізацію, а гетьман заткнув їм пику децентралізацією, однією з найбільш успішних реформ.
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21.02.2022 14:36 Відповісти
не пиши чушь. Или тебе на мозг браслет одели?
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21.02.2022 13:40 Відповісти
я не пойму почему это до сих пор не сделано, ясно что мокши будут против, настаивать на своих, но хоть работу в этом направлении нужно вести! я ничего об этом не слышал раннее ни от кого
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21.02.2022 13:39 Відповісти
Мінські протоколи потрібно виконувати , насамперед паРаші , а не украінській стороні , тому зтули пельку і вали звідси , фуфрич травмований
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21.02.2022 13:48 Відповісти
Україна вже виконала всі частини Мінських, які не заблоковані російськими військами на території України (а це не тільки ордло, а й Крим).
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21.02.2022 14:37 Відповісти
Oleg Petrov ff1e68d3 - новий бот шобли подляка. Бреше постійно. В спам!
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21.02.2022 13:50 Відповісти
Це Шуфрич особистою персоною тут розпатякався
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21.02.2022 13:55 Відповісти
Он всегда говорит про несбыточные вещи. Вся деятельность сплошная подготовка к выборам.
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21.02.2022 14:00 Відповісти
ну если взглянуть на динамику роста украинской экономики при Порошенко и на динамику роста той же самой экономики при коррумпированной зелени, то можно случайно заметить, что порох не только говорит "несбыточные" для зелени "вещи", но и делает.
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21.02.2022 14:29 Відповісти
Если Петро не смог получит миссию ООН, то у Зе не хватит ума.
Или не захотел?
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21.02.2022 14:53 Відповісти
дело в том, что миротворцы ООН прекращают продвижения войск, но никак не прекращают окопные перестрелки поверх их голубых касок. Петро добился того же самого результата по сути и без всяких миротворцев.
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21.02.2022 15:26 Відповісти
Он слукавил!
ООН направляет миротворцев по просьбе двух противоборствующих сторон.
***** не признает себя стороной. ДНР нельзя пускать в ООН, иначе они будут признаны "тушкой" или "чучелом" но юридической стороной.
Ситуация с миротворцами патовая.
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21.02.2022 16:01 Відповісти
Куда будут входить силы от РФ.
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21.02.2022 15:29 Відповісти
когда уже эти твари сядут в тюрму или ждут когда их повесят.
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21.02.2022 16:41 Відповісти
 
 