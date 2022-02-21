Україна має наполягати на миротворчій місії ООН на Донбасі, - Порошенко
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Петро Порошенко під час виступу на погоджувальній раді вкотре наголосив на необхідності запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.
Він закликав владу ініціювати це питання для розгляду на безпековому саміті і повідомив, що передасть свої напрацювання Зеленському, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Саміт України і США, наших союзників з одного боку, Росії з іншого боку, про який ми почули вчора, безумовно це важлива подія. Яка, по- перше, залишає нам надію на дипломатичне врегулювання російської загрози, чого прагнуть всі українці і весь світ. З іншого боку дає нам певний час для того, щоб ми краще підготувалися до будь-якого сценарію. І стосовно саміту – я не хочу оприлюднювати, але я передам Зеленському наші розгорнуті пропозиції", – повідомив Порошенко.
"Перше, що нам зробити для того, щоб зняти напругу – це поставити на цьому саміті питання про направлення на окуповану частину Донбасу "блакитних шоломів" ООН", – наголошує Порошенко.
"В цьому сенсі дуже обнадійливою є заява китайського міністра закордонних справ в Мюнхені про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Постійний член Радбезу водночас є підписантом Будапештського меморандуму", – нагадав п’ятий Президент.
"Ми глибоко свого часу пропрацювали питання про миротворців. Я наголошую на підтримці цього Сполученими Штатами, Францією та Німеччиною. Ми отримали запевнення, що Китай точно не скористається правом вето. І Росія має бути поставлена в умови, коли в неї не буде іншого виходу, як проголосувати за цю позицію", – вважає лідер партії.
"Те ж саме стосується і повернення до Дорожньої карти Мінських домовленостей, яка передбачає принцип "security first" – по-перше безпека. Є російський наратив з так званою "формулою Штайнмаєра" і викривленням, яке точно сприяє втраті частини суверенітету України. Ні в якому разі ми не можемо піти на умови Росії і дати себе обдурити", – вважає Петро Порошенко.
"Є чітко встановлений пріоритет: система безпеки в Європі може триматися лише на старій, перевіреній часом основі – НАТО з включенням до блоку України. Це краще за будь-яку ядерну зброю", – наголошує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
они не могут там участвовать.
І Порошенко це прекрасно знає.
Ну ніяк не хочуть втямити, що кордон під час виборів можуть проконтролювати миротворці, за яких говорить Порох!
Ще раз: протоколи можна змінювати відповідно до навіть нових набутих знань про процес, які вони описують! Характерний приклад: протоколи лікування COVID-19 з часу їх запровадження 26місяців тому - чи не кардинально помінялись, відповідно до набутих відомостей про хворобу!
Тільки Ющенко та Порошенко її вивчили, наші Гетьмани!
Украины😡
«На сегодняшний день мы твердо заручились поддержкой трех постоянных членов Совета Безопасности ООН - это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция», - сказал Порошенко в интервью телеканалу «Украина» в четверг, 24 января.
Как сообщил президент, на данный момент Украина пытается заручиться поддержкой Китая по вопросу размещения миротворцев ООН на неподконтрольной части Донбасса.
«Мы обратились к заместителю председателя КНР с просьбой о поддержке и инициатив Украины, и вопроса миротворцев», - отметил он.
І по -друге , про який ти браслет торочиш , боте ?
Знайди роботу , чого ти скачеш тут в угоду ОПЗЖистам ?
Ви чомусь іх не помічаєте , так як вам перешкоджає тільки Порошенко
робити брудні справи проти нашої краіни !
Порох, если не на сессии в Раде, то занимается другими государственными делами, встречается с международными лидерами, депутатами и др. важными людьми для Украины, а не шастает, как ваш гринпоц по бесконечным курортам и днюхам!
Но у тупого бота задача ---срач и жалкие гроши за тупые высеры!
Пшел на дешевка!
прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;
докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
Или не захотел?
ООН направляет миротворцев по просьбе двух противоборствующих сторон.
***** не признает себя стороной. ДНР нельзя пускать в ООН, иначе они будут признаны "тушкой" или "чучелом" но юридической стороной.
Ситуация с миротворцами патовая.