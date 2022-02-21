Україна має наполягати на миротворчій місії ООН на Донбасі, - Порошенко

Петро Порошенко під час виступу на погоджувальній раді вкотре наголосив на необхідності запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

Він закликав владу ініціювати це питання для розгляду на безпековому саміті і повідомив, що передасть свої напрацювання Зеленському, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Саміт України і США, наших союзників з одного боку, Росії з іншого боку, про який ми почули вчора, безумовно це важлива подія. Яка, по- перше, залишає нам надію на дипломатичне врегулювання російської загрози, чого прагнуть всі українці і весь світ. З іншого боку дає нам певний час для того, щоб ми краще підготувалися до будь-якого сценарію. І стосовно саміту – я не хочу оприлюднювати, але я передам Зеленському наші розгорнуті пропозиції", – повідомив Порошенко.

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"Перше, що нам зробити для того, щоб зняти напругу – це поставити на цьому саміті питання про направлення на окуповану частину Донбасу "блакитних шоломів" ООН", – наголошує Порошенко.

"В цьому сенсі дуже обнадійливою є заява китайського міністра закордонних справ в Мюнхені про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Постійний член Радбезу водночас є підписантом Будапештського меморандуму", – нагадав п’ятий Президент.

"Ми глибоко свого часу пропрацювали питання про миротворців. Я наголошую на підтримці цього Сполученими Штатами, Францією та Німеччиною. Ми отримали запевнення, що Китай точно не скористається правом вето. І Росія має бути поставлена в умови, коли в неї не буде іншого виходу, як проголосувати за цю позицію", – вважає лідер партії.

"Те ж саме стосується і повернення до Дорожньої карти Мінських домовленостей, яка передбачає принцип "security first" – по-перше безпека. Є російський наратив з так званою "формулою Штайнмаєра" і викривленням, яке точно сприяє втраті частини суверенітету України. Ні в якому разі ми не можемо піти на умови Росії і дати себе обдурити", – вважає Петро Порошенко.

"Є чітко встановлений пріоритет: система безпеки в Європі може триматися лише на старій, перевіреній часом основі – НАТО з включенням до блоку України. Це краще за будь-яку ядерну зброю", – наголошує Порошенко.