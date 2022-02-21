Жодна країна НАТО не збирається виводити війська з країн Балтії, - командувач НЗС Латвії Калніньш
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Жодна країна НАТО не говорить про виконання російського ультиматуму щодо виведення військ із країн Балтії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив в ефірі Латвійського радіо командир Національних збройних сил Леонід Калніньш.
Коментуючи заяву Росії про те, що США мають вивести своїх солдатів з країн Балтії, Калніньш сказав, що минулого тижня він мав кілька переговорів з командирами НЗС, а міністр оборони зустрівся з провідними політиками країн НАТО.
"Жодна країна, жоден лідер, жоден військовокомандувач не згадував про виконання такого ультиматуму", - заявив командир НЗС.
За його словами, країни НАТО підтвердили, що співпраця та розвиток військового потенціалу буде ще інтенсивнішою.
"Відповідно до 5-го параграфа (договору НАТО. - Ред.) безпека забезпечуватиметься незмінно і безперервно в будь-яку секунду", - визнав Калніньш.
Як повідомлялося раніше, віцепрезидент США Камала Гарріс також заявила на зустрічі з лідерами країн Балтії в Мюнхені в п'ятницю, що Вашингтон твердо відданий захисту своїх союзників по НАТО.
Тим часом, президент Латвії Егілс Левітс під час зустрічі наголосив, що агресія Росії є не лише нападом на Україну, а й на всю Європу та демократію Заходу.
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Хитро-виїбаний кацап.