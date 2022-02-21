УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14536 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
807 3
війна (56174) Німеччина (4511) Туреччина (2248) Радбез ООН (760) Кулеба Дмитро (3153)

Кулеба запропонував новий формат переговорів: Члени Радбезу ООН, Україна, Німеччина та Туреччина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба запропонував новий формат переговорів: Члени Радбезу ООН, Україна, Німеччина та Туреччина

Україна вважає, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, в якому він взяв участь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Щодо можливого саміту президентів США та РФ. Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту. Водночас ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина", - зазначив він.

Міністр додав, що саме такий формат є оптимальним для обговорення того, що зараз відбувається вздовж кордону України.

"Безпека України це зараз пріоритет номер один. Ми використаємо кожну, найменшу дипломатичну можливість, аби її гарантувати", - підкреслив він та додав, що з Брюсселя відбуває до Вашингтона, аби продовжити дипломатичні зусилля зі стримування агресивних намірів Росії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ має отримати чіткий сигнал, що ЄС не залишить Україну сам-на-сам з агресором, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
конфликт в приднестровье решался в подобном ключе, есть результат? конфликт в карабахе до недавнего времени тоже, пока не послали всех нахер и не начали свою операцию тоже никакого результата не было 30 лет. смысл в подобном собрании нулевой, или еще хуже, будет решение за счет интересов Украины, кому как ни Кулебе этого не понимать
показати весь коментар
21.02.2022 13:43 Відповісти
Здурів? З китайцями і москалями? А якщо ще й непостійних членів подивитись, то вийде взагалі дурня.
показати весь коментар
21.02.2022 13:50 Відповісти
это глупость, конечно. Во всех книгах по конфликтологии пишут, что только сужение формата позволяет прийти к соглашению, а не расширение. И Кулеба явно об этом знает. Обычно такое делают, если хотят что-то похоронить
показати весь коментар
21.02.2022 14:10 Відповісти
 
 