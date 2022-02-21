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Харківщина готова прийняти жителів тимчасово окупованих територій у разі необхідності, - голова ОДА Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Харківщина готова прийняти жителів тимчасово окупованих територій у разі необхідності, - голова ОДА Синєгубов

У разі необхідності Харківська область готова прийняти жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Про це заявив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на апаратній нараді у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідні плани узгоджено, оновлено. Ми провели консультації з містом. Ми готові приймати наших людей. Будь ласка, якщо в цьому буде необхідність. Також я хочу наголосити, що в нас абсолютно всі служби мобілізовані, всі структури. І ми готові до будь-яких викликів", - сказав Синєгубов.

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Топ коментарі
+30
А може не треба цього робити?
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21.02.2022 12:56
+27
лучше не надо. все люди от туда давно уехали, а оставшиеся пусть ехают на паРашу.
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21.02.2022 12:57
+26
орков в Харьков?да вы рехнулись?
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21.02.2022 12:59
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А може не треба цього робити?
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21.02.2022 12:56 Відповісти
... именно так и надо делать! ложились под танки перед нашими бойцами, звали путинга - вот теперь пусть прочуствуют всю полноту своего маразма. Когда голова только для принятия еды через ротовое отверствие, то все остальное уже и не важно ... желудки ватные, они такие ... пусть прочуствуют все, что нам они хотели впихнуть ... даже и не жалко их! я злой на них только из-за того что им была какая разница какая страна будет - главное, что бы они успели наворовать - так пардон, уже 8 лет, запасы закончились и тут они дружно взвыли ... а паспорта рюське зачем получали? отож! еште, не обляпайтесь ... НЕ ЖАЛКО! пусть валят в свою парашку
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21.02.2022 13:49 Відповісти
лучше не надо. все люди от туда давно уехали, а оставшиеся пусть ехают на паРашу.
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21.02.2022 12:57 Відповісти
Він шо кончений? Може ще сепарів приймає? За них відповідальність несуть террористи - нехай і думають. Той весь збррд платить податки терористам, а тепер за наш кошт ще й цих тварит тримати.
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21.02.2022 12:58 Відповісти
Та кто их пустит в сторону Харькова? Если они ломанутся в Украину, то их руське миротворцы расстреляют к хренам, это будет вовсе не по плану.
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21.02.2022 12:59 Відповісти
орков в Харьков?да вы рехнулись?
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21.02.2022 12:59 Відповісти
ЗЕ!лені мишібратья.
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21.02.2022 13:02 Відповісти
Да ну нах...в Ростов, Сибір, Північ рашки там краще. Там і так совкової вати вистачає..
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21.02.2022 13:03 Відповісти
Дуже правильний PR хід. Орки все одно не випустять заручників.
І ті (нечислені) які "прорвуться" або яких "зашлють" - під ретельний нагляд контри.
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21.02.2022 13:03 Відповісти
О, тамженашилюди.
І видати їм українські документи. Без перевірок. Уявляю чергу з понаєхавших з-за поребрика та сепарні на лагалізацію.
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21.02.2022 13:04 Відповісти
То латєнтний сєпар собі електоральну базу в такий спосіб нарощує.
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21.02.2022 13:04 Відповісти
Може говорити прямо ? Що на 8 році війни не залишилося там ніяких біженців. Залишилися люди які люто ненавидять українців і Україну, і чиїх дітей ми зараз будемо вчити у ВУЗах на державному замовленні.
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21.02.2022 13:05 Відповісти
Хватить,що пенсію їздять сюди отримувати!
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21.02.2022 13:07 Відповісти
как по мне - пенсии это тоже перебор, пусть живут там на местные тугрики
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21.02.2022 13:10 Відповісти
Вже приймали їхніх самок з дітьми, питали де чоловік,а "за Новоросію воюєт".
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21.02.2022 13:06 Відповісти
Що всі два корпуси?
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21.02.2022 13:07 Відповісти
в Харькове своей ваты выше крыши, зачем туда еще лугандонцев тащить??
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21.02.2022 13:07 Відповісти
Призрачная надежда что они друг друга таво, ну вы понимаете о чем Я.
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21.02.2022 13:23 Відповісти
Ну и к чему этот выссер назначенца? В ОП придумали?
Ты, плять, для начала покажи бомбоубежища и их состояние в Харькове для граждан Украины, а потом заботься о гражданах РФ! Про "паспорта РФ" удобненько забыли?
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21.02.2022 13:09 Відповісти
Для чого підігрувати кацапській інформаційній війні?В разі якої такої необхідності зібралися лугандонську вату приймати на Харківщині?
Сепари верещать про обстріли ВСУ,показово тягають своїх організмів по "евакуаціях" за 10 000 ржублів.А якого дідька ми повинні допомагати їм в цьому?Це вже в голові не вкладається
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21.02.2022 13:09 Відповісти
А мне кажется наоборот правильное решение , после всех унижений в Ростове ,показать по всем каналам как их принимает Украина ,пусть на камеры отказываются от своих типо паспортов,а мозги со временем можно проветрить,чем больше перетянет сюда, тем меньше будет хотеть кацапский мир ,плюс полный негласный контроль .
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21.02.2022 13:10 Відповісти
Семён, ты очень наивный человек. Кацапизм головного мозга лечиться только хирургическим путем.
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21.02.2022 13:28 Відповісти
Для чого це робити, вони ж ненавидять Україну, чем менше їх, тим більше спокою.
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21.02.2022 13:15 Відповісти
Смотрите с Белгородской области не начните принимать зеленых беженцев по запарке.
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21.02.2022 13:22 Відповісти
Нам еще не хватало этих полоумных теток с выводком сепарских личинок. У них путин вождь. Пусть едут на крайний север. Они этого хотели. Сейчас другая проблема - куда хоронить их ополченцев демобилизированных.
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21.02.2022 13:22 Відповісти
Ідіот!!! Там же половина з російськими паспортами!!!
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21.02.2022 13:23 Відповісти
Ну дык идиот. Других там нет.
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21.02.2022 13:35 Відповісти
Видали они ваш Харьков. Эти хитрожопцы будут в Германию проситься.
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21.02.2022 13:34 Відповісти
это тролинг *********.
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21.02.2022 13:35 Відповісти
Да,да. Увеличим количество "ваты" на квадратный метр области🤦
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21.02.2022 13:36 Відповісти
Ага,и начнется - вы нам должны,мы вас кормили,это фсе вы,мынипричем,прастыйнаритдамбаса, и классика жанра - а че так мало?
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21.02.2022 13:39 Відповісти
Там москальські паспорти .Північ Росії жде їх - неперебивайте їм
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21.02.2022 13:48 Відповісти
А озброєні сєпарками "гумконвої" ці довбні часом не збираються приймати?
Ще й розквартирувати в адмінбудівлі обладміністрації, щоб їм навіть захоплювати її не прийшлось.
Так би мовити: "Мілості просім, дарагіє саатєчєствєннікі!"
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21.02.2022 14:16 Відповісти
Не дай Боже!
Всі адекватні виїхали в Україну в 2014-2016.
Решта - в Свердловськ і далі. Нехай щастить!
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21.02.2022 14:34 Відповісти
Принять, выдать им георгиевские ленты, оружие и ждать...
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21.02.2022 20:08 Відповісти
 
 