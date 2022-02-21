Харківщина готова прийняти жителів тимчасово окупованих територій у разі необхідності, - голова ОДА Синєгубов
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У разі необхідності Харківська область готова прийняти жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.
Про це заявив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на апаратній нараді у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Відповідні плани узгоджено, оновлено. Ми провели консультації з містом. Ми готові приймати наших людей. Будь ласка, якщо в цьому буде необхідність. Також я хочу наголосити, що в нас абсолютно всі служби мобілізовані, всі структури. І ми готові до будь-яких викликів", - сказав Синєгубов.
Топ коментарі
+30 Федір Пузій
показати весь коментар21.02.2022 12:56
+27 cimbitep
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+26 burunduk
показати весь коментар21.02.2022 12:59
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Будь ласка, зачекайте...
І ті (нечислені) які "прорвуться" або яких "зашлють" - під ретельний нагляд контри.
І видати їм українські документи. Без перевірок. Уявляю чергу з понаєхавших з-за поребрика та сепарні на лагалізацію.
Ты, плять, для начала покажи бомбоубежища и их состояние в Харькове для граждан Украины, а потом заботься о гражданах РФ! Про "паспорта РФ" удобненько забыли?
Сепари верещать про обстріли ВСУ,показово тягають своїх організмів по "евакуаціях" за 10 000 ржублів.А якого дідька ми повинні допомагати їм в цьому?Це вже в голові не вкладається
Ще й розквартирувати в адмінбудівлі обладміністрації, щоб їм навіть захоплювати її не прийшлось.
Так би мовити: "Мілості просім, дарагіє саатєчєствєннікі!"
Всі адекватні виїхали в Україну в 2014-2016.
Решта - в Свердловськ і далі. Нехай щастить!