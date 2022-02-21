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У "ДНР" оголосили режим надзвичайної ситуації "державного рівня" через нібито припинення питного водопостачання
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У так званій "ДНР" оголосили надзвичайну ситуацію "державного рівня" через припинення питного водопостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Без води в "республіці" залишилося понад 21 тисяча жителів Докучаєвська та Оленівки, а також понад 50 соціальних об'єктів, включаючи лікарні", - йдеться в повідомленні.
Журналісти видання "Сегодня" поспілкувалися із жителями окупованого Донецька.
За їхніми словами, у місті вода у кранах є.
"Вода в кранах є. Тиск у трубах маленький. Непорушне правило – 25 великих пляшок води в коморі у запасі. І так з 2014 року, раз на тиждень виливаємо стару і набираємо свіжу", - розповів мешканець окупованого Донецька.
Топ коментарі
+18 ivan vyhovsky
показати весь коментар21.02.2022 12:59
+14 burunduk
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Кому нужна вода тот ремонтирует - под контролем
Не надо заморачиваться путь лнднр решает проблему