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У "ДНР" оголосили режим надзвичайної ситуації "державного рівня" через нібито припинення питного водопостачання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У

У так званій "ДНР" оголосили надзвичайну ситуацію "державного рівня" через припинення питного водопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Без води в "республіці" залишилося понад 21 тисяча жителів Докучаєвська та Оленівки, а також понад 50 соціальних об'єктів, включаючи лікарні", - йдеться в повідомленні.

Журналісти видання "Сегодня" поспілкувалися із жителями окупованого Донецька.

За їхніми словами, у місті вода у кранах є.

"Вода в кранах є. Тиск у трубах маленький. Непорушне правило – 25 великих пляшок води в коморі у запасі. І так з 2014 року, раз на тиждень виливаємо стару і набираємо свіжу", - розповів мешканець окупованого Донецька.

Також дивіться: Російські окупанти зняли новий фейк про 200 кг вибухівки в автомобілі "ВАЗ", який нібито стояв на маршруті евакуації з Луганська. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Якби в Україні була б хоча б одна ядерна ракета, вони б вже кричали, що до них вона прилетіла.
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21.02.2022 12:59
+14
скоро и электрики не будет...
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21.02.2022 12:58
+11
А зачем стреляли по водопроводу? Ну теперь мочу пейте. Или идите на Рашку у китайцев озеро Байкал отбивать
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21.02.2022 13:08
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скоро и электрики не будет...
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21.02.2022 12:58 Відповісти
Після 12 години 22 лютого все в них наладиться. Слява Путєну,Госдуме и Раде Хведерации!
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21.02.2022 13:00 Відповісти
В Донецке включали сирены, но ночные клубы продолжали работать.
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21.02.2022 13:45 Відповісти
Якби в Україні була б хоча б одна ядерна ракета, вони б вже кричали, що до них вона прилетіла.
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21.02.2022 12:59 Відповісти
Там в поселках всегда была проблема с водой. Надо было еще при Брежневе режим НС вводить.
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21.02.2022 13:00 Відповісти
Так були ж ще "крепкіє хозяйственнікі",частина з них зараз ростовську водичку попивають.
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21.02.2022 13:56 Відповісти
Что, не в тот водогон пальнули, или лужа кормовая пересохла?
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21.02.2022 13:00 Відповісти
Я бы вам одно снега завез, прошлогоднего!!! А все остальное отключил нахер!!!
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21.02.2022 13:00 Відповісти
Сніг бажано жовтого кольору!
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21.02.2022 13:03 Відповісти
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21.02.2022 13:01 Відповісти
ну шо, пора запускати операцію "кусь шакала" ?
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21.02.2022 13:03 Відповісти
Они и так не моются и поезда в те края самые вонючие ходили. А что сейчас будет - страшно представить.
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21.02.2022 13:03 Відповісти
Москаль допоможе їм налагодити водопостачання. Геннадій Москаль.
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21.02.2022 13:04 Відповісти
Х-йло и так и эдак,а никто не покупается...осталось у@бать по этим ДЫРам,ядерной ракетой и обвинить Украину.
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21.02.2022 13:08 Відповісти
А зачем стреляли по водопроводу? Ну теперь мочу пейте. Или идите на Рашку у китайцев озеро Байкал отбивать
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21.02.2022 13:08 Відповісти
Какого,какого уровня???Эти недоумки реально считают свою клоаку государством? Или бухая по кабакам сами ржут?
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21.02.2022 13:08 Відповісти
Ето у вас не воды нету. Ето у вас рузкиймир гуляет
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21.02.2022 13:10 Відповісти
Так вы ж всех женщин и детей эвакуировали, какая такая опасность? Мужики воду не пьют, только водку. Свет им не нужен, морды друг другу отполировать и в темноте можно. Уколоться или задуть косяка тоже в темноте можно. Та все у них там бамбас!!!
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21.02.2022 13:13 Відповісти
Баб с детворой эвакуировали,? Дырляндии грозит волна гомосексуализма и скотоложества.Ужасть,что деется-то!
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21.02.2022 13:34 Відповісти
Росія нині веде дуже потужну інформаційну кампанію проти України.
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21.02.2022 13:40 Відповісти
Если в результате обстрела пропало водоснабжение
Кому нужна вода тот ремонтирует - под контролем
Не надо заморачиваться путь лнднр решает проблему
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21.02.2022 14:46 Відповісти
"Нехай п*ють мочу." Г.Г. Москаль.
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21.02.2022 15:09 Відповісти
 
 