За добу від COVID-19 у Києві померли 17 осіб, виявлено 2 296 нових випадків. Серед захворілих 138 дітей, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 2296 хворих на коронавірус. 17 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"2296 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 17 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8897 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 433 567", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 1357 жінок віком від 18 до 90 років та 802 чоловіки віком від 18 до 92 років. А також 73 дівчинки від 3 місяців до 17 років і 65 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 6 жінок від 66 до 89 років і 11 чоловіків від 58 до 89 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус та 113 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 962 людини. Загалом коронавірус подолали 359 961 мешканець столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 469, у Солом‘янському — 265 та в Голосіївському районі — 247 випадків", – зазначив Віталій Кличко.