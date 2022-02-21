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Данілов про можливий саміт Байдена та Путіна: Питання України без нас ніхто не може вирішувати
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість саміту президентів РФ та США.
Про це Данілов заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Путін зустрічатиметься з Байденом... Вони можуть зустрітися, якщо там вирішуватиметься питання нашої країни, без нас наші питання ніхто не може вирішувати. Тільки за нашої участі. Ми є безпосередніми учасниками цього процесу, це стосується нашої країни, наших громадян і нашого майбутнього", - наголосив секретар РНБО.
"Наша позиція і позиція президента чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого. Ми відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл", - додав він.
Топ коментарі
+11 Василий Котов 8faa7ae9
показати весь коментар21.02.2022 13:11
+9 Ustym Karmaliuk
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+8 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар21.02.2022 13:13
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З Зеленським поговорять до зустрічі та після зустрічі. Зараз Байден (тимчасово) замість президента України
чєсслово!
""Экономист Хазин предупредил о возможной конфискации сбережений россиян
Российский экономист, публицист, бывший чиновник Администрации президента России Михаил Хазин заявил, что при определенных условиях может быть принято решение о конфискации сбережений россиян.
"Речь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках", - отметил эксперт, сообщает портал Konkurent.ru.
Экономист объяснил, что такие накопления могут пропасть в условиях нового экономического кризиса." - МК
Как старнно: по доктрине Герасимова, экономика Украины должна уже была полностью перейти на военные релвы и вякнуться, а сбережения (причем в наличке) будут изымать почему то у россиян.
И почему ЦБ РФ напечатать налички не может - не пойму я никак.
Может, что-нибудь в доктрине Герасимова поправить?
https://newsland.com/user/4296757178/content/pokhoronnyi-biznes-zarabotal-milliardy-rublei-na-rekordnoi-smertnosti-s-raspada-sssr/7556204
Российские власти страдают раздвоением личности: защищая права русскоязычных на Донбассе, со всем старанием утилизируют свое русскоязычное российское население.
"Восстанавливают ссср" - и повышают пенсионный возраст за возраст дожития.
Стржаются с бИндерами в Украине - и сдают есропейскую часть РФ мусульманам, а Сибирь - китайцам.
Воистину, умом их не понять - я и не пытаюсь.
Только не следует в подобной ситуации искать поддержки войны на Донбассе у населения РФ, которое бИндеровцев на 8 лет так в РФ и не встретило, а вот мусульмане да китайцы выросли как грибы после дождя.
То мы им покажем ...