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Данілов про можливий саміт Байдена та Путіна: Питання України без нас ніхто не може вирішувати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов про можливий саміт Байдена та Путіна: Питання України без нас ніхто не може вирішувати

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість саміту президентів РФ та США.

Про це Данілов заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін зустрічатиметься з Байденом... Вони можуть зустрітися, якщо там вирішуватиметься питання нашої країни, без нас наші питання ніхто не може вирішувати. Тільки за нашої участі. Ми є безпосередніми учасниками цього процесу, це стосується нашої країни, наших громадян і нашого майбутнього", - наголосив секретар РНБО.

"Наша позиція і позиція президента чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого. Ми  відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Та вашим зеленим придуркам ніхто не довіряє- ви очільника САП вибрали, чи так і далі блокуєте скоти.
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21.02.2022 13:11
+9
Данілов, ти ідіот?
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21.02.2022 13:12
+8
Суворий чувак, сказав як відрізав.
З Зеленським поговорять до зустрічі та після зустрічі. Зараз Байден (тимчасово) замість президента України
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21.02.2022 13:13
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так точно
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21.02.2022 13:10 Відповісти
Та вашим зеленим придуркам ніхто не довіряє- ви очільника САП вибрали, чи так і далі блокуєте скоти.
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21.02.2022 13:11 Відповісти
Данілов, ти ідіот?
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21.02.2022 13:12 Відповісти
Так. Але що зробиш(((
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21.02.2022 13:13 Відповісти
Автаназію....
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21.02.2022 14:46 Відповісти
Там ще шмарклі не вистачало !
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21.02.2022 13:12 Відповісти
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21.02.2022 13:13 Відповісти
Суворий чувак, сказав як відрізав.
З Зеленським поговорять до зустрічі та після зустрічі. Зараз Байден (тимчасово) замість президента України
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21.02.2022 13:13 Відповісти
Там только нашего вислюка не доставало. Не вмешивайтесь, ограничьтесь лозунгами и лапшой для вислоухих.
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21.02.2022 13:14 Відповісти
З такими патріотами і путлєровців не потрібно.
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21.02.2022 13:16 Відповісти
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21.02.2022 13:17 Відповісти
А криворогата буратіна каже що хоче зустрітись з ****** сам на сам. Так хто бреше?
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21.02.2022 13:17 Відповісти
буратіна ніколи не бреше
чєсслово!
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21.02.2022 13:34 Відповісти
Зеля может научить Байдена только 2-м вещам: играть буем на рояле и дуть в обе ноздри:
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21.02.2022 13:18 Відповісти
та заглядати в "очі" ****, стоячи на колінах.
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21.02.2022 14:10 Відповісти
Данилов, вы сначала внутри страны наведите порядок. Решалы...
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21.02.2022 13:24 Відповісти
some meat
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21.02.2022 13:33 Відповісти
Чего? Президентом ЗЕ никто не считает. И, главное, плюют на него ВСЕ.вся надежда на Байдена, чтоб он не сдал Украину
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21.02.2022 13:34 Відповісти
В Украине никогда не было гражданской войны, ущемления прав русскоязычных и распятия мальчиков в трусиках. Пока Кремль не объяснит, что есть у него в качестве доказательства этого и почему ОНО влезло на территорию Украины и начал стрелять...
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21.02.2022 13:36 Відповісти
Стягування російських військ до кордонів України, підпорядкування Білорусі Москві та погрози розпочати воєнні дії можуть призвести до повномасштабної війни в Європі.
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21.02.2022 13:59 Відповісти
Как говорил Наполеон, "для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги", то есть война - это очень дорогое удовольствие.

""Экономист Хазин предупредил о возможной конфискации сбережений россиян
Российский экономист, публицист, бывший чиновник Администрации президента России Михаил Хазин заявил, что при определенных условиях может быть принято решение о конфискации сбережений россиян.
"Речь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках", - отметил эксперт, сообщает портал Konkurent.ru.
Экономист объяснил, что такие накопления могут пропасть в условиях нового экономического кризиса." - МК

Как старнно: по доктрине Герасимова, экономика Украины должна уже была полностью перейти на военные релвы и вякнуться, а сбережения (причем в наличке) будут изымать почему то у россиян.
И почему ЦБ РФ напечатать налички не может - не пойму я никак.
Может, что-нибудь в доктрине Герасимова поправить?
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21.02.2022 14:04 Відповісти
Так ваш ЗЕлений Кулеба вже схвально відгукнувся про цей саміт. Ви хоч між собою прийміть хоч одне спільне рішення, кловани.
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21.02.2022 14:09 Відповісти
"Росстат сообщил о рекордном за семь лет росте похоронного бизнеса - его оборот увеличился на 12,5% в 2021 году, до 80,4 млрд руб. Это произошло на фоне самых масштабных потерь населения со времен распада Советского Союза и окончания Великой Отечественной войны. Однако смертность, согласно Росстату, опередила оборот похоронного бизнеса и выросла на 15,1%. По словам экспертов, россияне были вынуждены экономить на похоронах, а часть ритуальных услуг ушла в тень. Реальные доходы похоронного бизнеса могли составить 300 млрд руб."
https://newsland.com/user/4296757178/content/pokhoronnyi-biznes-zarabotal-milliardy-rublei-na-rekordnoi-smertnosti-s-raspada-sssr/7556204

Российские власти страдают раздвоением личности: защищая права русскоязычных на Донбассе, со всем старанием утилизируют свое русскоязычное российское население.
"Восстанавливают ссср" - и повышают пенсионный возраст за возраст дожития.
Стржаются с бИндерами в Украине - и сдают есропейскую часть РФ мусульманам, а Сибирь - китайцам.
Воистину, умом их не понять - я и не пытаюсь.
Только не следует в подобной ситуации искать поддержки войны на Донбассе у населения РФ, которое бИндеровцев на 8 лет так в РФ и не встретило, а вот мусульмане да китайцы выросли как грибы после дождя.
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21.02.2022 14:24 Відповісти
А если будут?
То мы им покажем ...
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21.02.2022 14:51 Відповісти
Стули писка, баран. Бо якщо ти триндітимеш - може статися, що невдовзі їм не буде про що говорити.
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21.02.2022 15:47 Відповісти
 
 