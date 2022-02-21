Данілов про можливий саміт Байдена та Путіна: Питання України без нас ніхто не може вирішувати

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість саміту президентів РФ та США.

Про це Данілов заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін зустрічатиметься з Байденом... Вони можуть зустрітися, якщо там вирішуватиметься питання нашої країни, без нас наші питання ніхто не може вирішувати. Тільки за нашої участі. Ми є безпосередніми учасниками цього процесу, це стосується нашої країни, наших громадян і нашого майбутнього", - наголосив секретар РНБО.

"Наша позиція і позиція президента чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого. Ми відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл", - додав він.

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