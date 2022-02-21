Український воїн зазнав бойового травмування. Станом на 12.00 зафіксовано 21 обстріл з боку військ РФ на Донбасі, - ООС
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Від початку поточної доби, 21 лютого, станом на 12.00 з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентр ООС.
"На 12 годину з боку російських окупаційних військ зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню. З них 20 - із забороненого мінськими угодами озброєння. Противник задіяв артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати", - сказав прессекретар ООС Павло Ковальчук.
"Зокрема, близько години ворог обстрілював населений пункт Станиця Луганська, випустивши 140 артилерійських снарядів 122-го калібру. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування, стан здоров'я українського захисника задовільний", - додав він.
Також Ковальчук зазначив, що окупанти продовжують розміщувати своє озброєння в населених пунктах, створюючи загрозу життю мирних мешканців.
Крім того, він наголосив, що українські військовослужбовці не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.
"Агресор продовжує активно поширювати своїми пропагандистськими ресурсами дезінформацію з метою дискредитації Збройних сил України. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку захисників загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, хаотично обстрілюють населені пункти та створюють інші провокації для нагнітання ситуації", - резюмував Ковальчук.
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