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У Стефанчука немає інформації, скільки нардепів виїхало за кордон: Рада спроможна ухвалити всі необхідні ініціативи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Стефанчука немає інформації, скільки нардепів виїхало за кордон: Рада спроможна ухвалити всі необхідні ініціативи

У спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука немає офіційної інформації про те, яка кількість народних депутатів наразі знаходиться за кордоном.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів на брифінгу.

Стефанчук зізнався, що також дізнався зі ЗМІ про те, що "за три дні з України вилетіли 60 чартерів, переважно з представниками ОПЗЖ".

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"Якщо ця інформація правдива, то, можливо, це один зі способів про який вони (ОПЗЖ.- Ред.) говорили – здати мандат і очистити Верховну Раду, але й може й інший (спосіб. – Ред.) Мені здається, що в цей період кожен народний депутат, незалежно від фракції, політичних позицій, повинен знаходитися в залі Верховної Ради і працювати на благо українського народу. Я принаймні цю позицію сповідую і мені приємно, що її притримується переважна більшість народних депутатів, які знаходяться в залі Верховної Ради. Ви бачили, що минулого тижня всі питання ми приймали 300+ голосами. Це ще одне підтвердження консолідації Верховної Ради України", -зазначив голова ВР.

Стефанчук вважає, що виїзд деяких депутатів за кордон – це питання власної совісті та відповідальності перед виборцями.

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"Але я глибоко переконаний, що Верховна Рада матиме спроможність ухвалити всі законодавчі ініціативи, яких сьогодні потребує суспільство", - додав він.
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Топ коментарі
+16
А за що платять зарплату, якщо не ведеться облік за роботу депутатів.
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21.02.2022 13:23
+10
УВОЛИТЬ с занимаемой должности за ПРОГУЛЫ!!!
Это даже КЗОТ позволяет.
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21.02.2022 13:27
+8
На куй с Ради ворожу сволоту!
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21.02.2022 13:26
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А за що платять зарплату, якщо не ведеться облік за роботу депутатів.
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21.02.2022 13:23 Відповісти
Вашій монобільшості вже гаплик.
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21.02.2022 13:24 Відповісти
стефанчук залишився без підтримки ж*по-блока))
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21.02.2022 13:27 Відповісти
Спикер-незнайка
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21.02.2022 13:25 Відповісти
Там вся "бєнябільшість" з Незнайок.... там "робочі" тільки "сосни"....
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21.02.2022 16:15 Відповісти
Так Величний наказав усім на хауз, вони що негідники не послухалися, бронепамперса їм в ухо.
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21.02.2022 13:25 Відповісти
На куй с Ради ворожу сволоту!
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21.02.2022 13:26 Відповісти
Интересно, сколько депутатов ,,слуг урода" выехало. Но этого никто не скажет. Они уже голосуют дистанционно. Суки
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21.02.2022 13:27 Відповісти
Насправді 14-го лютого був опублікований список з 23-х депутатів :

https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/za-mezhami-ukraini-perebuvayut-23-nardepi-oprilyudneno-povnij-spisok.htm
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21.02.2022 16:47 Відповісти
УВОЛИТЬ с занимаемой должности за ПРОГУЛЫ!!!
Это даже КЗОТ позволяет.
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21.02.2022 13:27 Відповісти
Работа спикера -хотя-бы знать где стадо.Иначе на... ты нужен.
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21.02.2022 13:29 Відповісти
І цей зелений гельмінт хоче впарити онлайн голосування кнопкодавів.
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21.02.2022 13:38 Відповісти
а ведь это так просто, пане стефанчук, направить за своей подписью официальный запрос в погранслужбу, но нет лучше выглядеть/быть дурачком как и весь ЗЕленый моносброд
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21.02.2022 13:42 Відповісти
в усіх кого немає в залі і з ким немає зв'язку мають бути забрані депутатські квитки, а на їхніх пілянках проведено перевибори.
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21.02.2022 13:43 Відповісти
Единственное,что Колыван достоверно знает-это сколько надо ежемесячно платить тёще за квартиру.
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21.02.2022 13:44 Відповісти
Сцикуни мля, позбавляти громадянства і конфісковувати майно🤬
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21.02.2022 13:54 Відповісти
Каждый депутат давал присягу народу Украины , присягались служить Украине, защищать Украину и тд. А в момент нависшей опасности над страной удрали, фактически это предательство , дезертиство. Они все заслужевают очень сурового наказания. Послушайте придурка Киву «дважды контуженого на Колчаковских фронтах.»
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21.02.2022 13:55 Відповісти
Никогда бы не подумал, что Путин сделает что-то хорошее для Украины - заставит свалить из Украины всех "ОПЗЖ-оперов"! Тепер наша частина справи - за жодних обставин цю гидоту назад в Україну не пустити!
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21.02.2022 14:53 Відповісти
Нехай як баранів, пальцем порахує!
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21.02.2022 17:13 Відповісти
 
 