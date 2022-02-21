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Криза не українська, а російська, оскільки вона була створена Росією, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Криза не українська, а російська, оскільки вона була створена Росією, - Боррель

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що кризу в Україні створила Росія.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Радий бачити міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу на сьогоднішньому засіданні Ради із закордонних справ, щоб обговорити останні події щодо нашої спільної європейської безпеки. Це не українська криза, а російська криза, оскільки її створила Росія", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЄС завершив роботу над санкціями проти Росії. Ми готові, - Боррель"

Автор: Богдан Гуньковський
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І ЗЕ ********* як може не заповнивши газосховища і не закупивши вугілля.
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21.02.2022 13:31 Відповісти
- А может все таки "та сторона" и безымянные "про российские силы"? - слабо проблеял "найвеличнишій політик **********" с Киевских Холмов...
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21.02.2022 13:32 Відповісти
Опа! Ты сатри, очень верно сказал, внезапно!
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21.02.2022 13:36 Відповісти
така риторика , хоча і запізно, але нам на користь.
Західний перисічний громадянин буде легше погоджуватись з введенням проти орди нових санкцій.
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21.02.2022 13:39 Відповісти
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21.02.2022 14:12 Відповісти
наконец-то Борель начал говорить правду..Вероятно,закачалось под ним кресло в результате внутренних разборок в ЕС на предмет потакания путину
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21.02.2022 14:19 Відповісти
Наконец то разобрались с формулировками. 8 лет понадобилось.
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21.02.2022 15:41 Відповісти
 
 