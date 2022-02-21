Криза не українська, а російська, оскільки вона була створена Росією, - Боррель
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Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що кризу в Україні створила Росія.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Радий бачити міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу на сьогоднішньому засіданні Ради із закордонних справ, щоб обговорити останні події щодо нашої спільної європейської безпеки. Це не українська криза, а російська криза, оскільки її створила Росія", - йдеться в повідомленні.
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