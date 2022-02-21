Заява ФСБ РФ про обстріл з території України місця несення служби прикордонних нарядів в Ростовській області – свідома провокація, - Держприкордонслужба
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Заява ФСБ РФ про обстріл з території України, внаслідок чого зруйновано місце несення служби прикордонних нарядів РФ – відверта провокація.
Про це повідомляє прецсцентр Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області.
"Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км. Наголосимо, інформування підрозділів ДПСУ від співробітників ПС ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації не надходило", - йдеться у повідомленні.
В той же час, окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області.
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Чётко написал человек про цыганский кишлак в чистом поле....бл@д@ песец....там не то что столбов и проводов нет, там даже тропы натоптанной нет!!!!! Ну конченые....
провокациягаллюцинация.