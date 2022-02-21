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Заява ФСБ РФ про обстріл з території України місця несення служби прикордонних нарядів в Ростовській області – свідома провокація, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заява ФСБ РФ про обстріл з території України місця несення служби прикордонних нарядів в Ростовській області – свідома провокація, - Держприкордонслужба

Заява ФСБ РФ про обстріл з території України, внаслідок чого зруйновано місце несення служби прикордонних нарядів РФ – відверта провокація.

Про це повідомляє прецсцентр Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області.

"Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км. Наголосимо, інформування підрозділів ДПСУ від співробітників ПС ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації не надходило", - йдеться у повідомленні.

В той же час, окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області.

Читайте також: Ми до цих обстрілів не маємо ніякого стосунку, - Данілов про нібито попадання українських снарядів на територію РФ. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Спровокувати Україну на активні дії не вийде.
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21.02.2022 13:35 Відповісти
Зараз в Україні на лінії ескалації находиться багато закордонних ЗМІ.
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21.02.2022 13:39 Відповісти
Визуально - свинарник в лесопосадке! Он даже не електрофицирован! НЕ вижу проводов и столбов електрических. Подьездной дороги нет для авто! Ни метра асфальта! Ето бомжарня ромов! Нууу, за "погранпункт ФСБ" покатит!
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21.02.2022 13:40 Відповісти
Какой нафиг пограничный пункт??????

Чётко написал человек про цыганский кишлак в чистом поле....бл@д@ песец....там не то что столбов и проводов нет, там даже тропы натоптанной нет!!!!! Ну конченые....
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21.02.2022 13:45 Відповісти
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21.02.2022 13:51 Відповісти
Уходили огородами от обстрелов ВСУ, но реликвию для прокаженых сохранили ))
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21.02.2022 13:58 Відповісти
яка нікчемна країна така і casus belli, в усьому цілому світі уже не залишилось країни яка б могла повірити у звинувачення цих козлів України. навіть серед своїх скрепних рашапідів така галіматня не пройде, а раз так то цього неіснуючого обстрілу їх нібито погранців їм більш ніж достатньо.
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21.02.2022 14:02 Відповісти
Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины, в результате чего разрушено место несения службы пограничных нарядов РФ - откровенная провокация галлюцинация.
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21.02.2022 14:06 Відповісти
Даже жители Луганска над этим смеются.
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21.02.2022 14:46 Відповісти
 
 