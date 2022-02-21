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Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Селище Врубівка і місто Щастя (Луганська область) перебувають під обстрілами з боку військ РФ, пошкоджено інфраструктуру, доступу до відновлення поки що немає.

Про це голова обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай повідомив у своєму фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Врубівка і Щастя під вогнем. Люди без комунікацій. Врубівка без електрики й газу. Люди перебувають у бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки. Пошкоджено газопровід - 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають. Щастя без води, тепла та світла", - написав Гайдай.

Він також повідомив, що російські окупанти здійснили чотири прямі потрапляння у водозабір і в районі РЕМ. У зв'язку з цим робітники Луганського енергетичного об'єднання залишили свої робочі місця.

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"Розбитий колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебито лінію 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання. Інформація доповнюватиметься", - поінформував голова ОДА.

Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 01
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 02
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 03
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 04
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 05
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 06
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 07
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 08
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 09
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 10
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 11
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 12
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 13
Російські окупанти обстрілюють Щастя та Врубівку: люди без комунікацій, ховаються у бомбосховищах, - голова Луганської ОДА Гайдай 14

У свою чергу пресслужба Луганського енергетичного об'єднання у фейсбук повідомила, що станом на 12:00 пошкоджено чотири лінії електропостачання ПЛ-110 КВ унаслідок інтенсивних обстрілів.

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"Повністю знеструмлені м. Щастя, с.Передільське, с. Старий Айдар, с. Кряківка, с. Трьохізбенка, смт Райгородка. Схема видачі потужності ЛуТЕС зазнала великих пошкоджень, видається потужність тільки по одній лінії 120 кВ. Значно знижена надійність електропостачання північної частини Луганської області! Для відновлювальних робіт немає безпечного доступу", - зазначено в повідомленні.
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Топ коментарі
+33
Тобто по факту терористичні угрупування які створила РФ обстрілють країну а влада, ООН, ОБСЄ і т.д. мовчать?
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21.02.2022 13:33
+13
Пусть на видео снимают это журналисты - уже можно же снимать. Вот пусть фиксируют.
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21.02.2022 13:32
+13
Кремлівські технології 70-річної давнини. Нічого нового. В Грузії в 2008 році саме так кремлівські "миротворці" обстрілювали грузинів з П.Осетії і спровокували Саакашвілі на відповідь. Перед цим ще з весни стягували кремлівські війська до кордону з Грузією. Про пересування московських військ постила свідок, якій згодом інкримінували щось типу шпіонаж чи розголошення таємниці.
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21.02.2022 13:42
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Пусть на видео снимают это журналисты - уже можно же снимать. Вот пусть фиксируют.
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21.02.2022 13:32 Відповісти
Тобто по факту терористичні угрупування які створила РФ обстрілють країну а влада, ООН, ОБСЄ і т.д. мовчать?
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21.02.2022 13:33 Відповісти
Наши люди.
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21.02.2022 13:34 Відповісти
Совершенно распустились - кто хочет объявляет войну, кто не хочет - не объявляет...
- А байрактары наши где?
- очевидно, обходят с флангов..
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21.02.2022 13:40 Відповісти
США направили Еврокомиссии письмо о том, что РФ готовит аресты и убийства общественных деятелей после вторжения в Украину
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/ssha-napravili-evrokomissii-pismo-o-tom-chto-rf-gotovit-aresty-i-ubiystva-obshchestvennyh-deyateley-posle-vtorzheniya-v-ukrainu-1596351.html
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21.02.2022 13:41 Відповісти
Кремлівські технології 70-річної давнини. Нічого нового. В Грузії в 2008 році саме так кремлівські "миротворці" обстрілювали грузинів з П.Осетії і спровокували Саакашвілі на відповідь. Перед цим ще з весни стягували кремлівські війська до кордону з Грузією. Про пересування московських військ постила свідок, якій згодом інкримінували щось типу шпіонаж чи розголошення таємниці.
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21.02.2022 13:42 Відповісти
"Відповідь" це коли накрили по площі піонертабір іхтамнєтов у 20-30км від державного кордону у напрямку москви. А Саакашвілі так само як і ми намагався вичавити москалів з лугандону.
Поки у нас із )(.йлом консенсус: ми жмуримо - він приховує "воєнні втрати у мирний час" аби не збурити отару занадто. Але іноді варто й прискорити процес очищення планети.
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21.02.2022 17:36 Відповісти
Так що там, війни немає 🤬
Вона триває з 2014 року, а Європа сильно занепокоєна, так сильно, що збудувала з рашистами Північний потік 2, геніально мля 🤦
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21.02.2022 13:51 Відповісти
Це результати зеленої політики " договоримся где-то посрєдинє" и "посмотрєть в очко путина"

... Три роки треба було армією займатись, а не нищити її ...
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21.02.2022 16:19 Відповісти
Мінус "Орлан-10" над Щастям. Докоректувалися.
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21.02.2022 16:59 Відповісти
Мы живем в этой Рашисской брехне с 2014 года. Ведь есть очевидные вещи. Рашисты, которые пришли с русским миром убивали как военных так и мирное население. Обидно, что некоторые наши соотечественники встречали их с хлебом и солью. ... Как можно было принимать этих недолюдей и верить свято что Россия миролюбивая страна. Да они своих уничтожают. Вспомните
взорванные дома, убийство неугодных. У них в крови врать, уничтожать, отбирать.......
Когда же вы братья НАЖРЕТЕСЬ и оставите нас в покое?????
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21.02.2022 17:32 Відповісти
 
 